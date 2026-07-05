https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/ispanya-kavruluyor-sicaklik-44-dereceye-cikacak-1107019285.html

İspanya kavruluyor: Sıcaklık 44 dereceye çıkacak

İspanya kavruluyor: Sıcaklık 44 dereceye çıkacak

Sputnik Türkiye

İspanya'da ikinci sıcak hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Ajansı (AEMET), birçok bölgede 44 dereceye ulaşabilecek sıcaklıklar, yüksek orman... 05.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-05T16:02+0300

2026-07-05T16:02+0300

2026-07-05T16:02+0300

dünya

i̇spanya devlet meteoroloji ajansı (aemet)

i̇spanya

aşırı sıcaklar

orman yangını

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İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı (AEMET), ülkenin büyük bölümünü etkileyecek ikinci sıcak hava dalgası için uyarıda bulundu. Yetkililer, sıcaklıkların birçok bölgede 42 ila 44 dereceye kadar çıkmasının beklendiğini ve alarm durumunun en az salı gününe kadar süreceğini bildirdi.Ülke genelinde özellikle güneybatı, Ebro Vadisi, Andalusia ve bazı iç kesimlerde aşırı sıcakların etkili olması beklenirken, yetkililer vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.En sıcak gün pazartesi olacakAEMET, sıcak hava dalgasının en yoğun etkisinin pazartesi günü hissedileceğini açıkladı. Bazı bölgelerde sıcaklığın 44 dereceye ulaşabileceği, yüksek sıcaklıkların ise salı gününe kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.Çarşamba günü bazı bölgelerde sıcaklıkların yüksek kalmaya devam edeceği, perşembeden itibaren ise hava sıcaklıklarında kademeli düşüş beklendiği aktarıldı.Aşırı sıcaklarla birlikte orman yangını riski de arttı. Özellikle Kanarya Adaları, Sevilla, Huelva ve Jaen gibi bölgelerde uyarı seviyesi yükseltilirken, bazı bölgelerde turuncu, bazı bölgelerde ise sarı alarm ilan edildi.Yetkililer, sıcak hava nedeniyle özellikle ormanlık alanlarda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.Geceler de bunaltıcı geçecekMeteoroloji yetkilileri, yalnızca gündüz değil geceleri de sıcaklıkların yüksek seyredeceğini bildirdi. Birçok bölgede gece sıcaklıklarının 20 ila 28 derece arasında kalmasının beklendiği, bunun da özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan kişiler için ek sağlık riski oluşturabileceği ifade edildi.Yetkililer vatandaşlara güneş altında uzun süre kalmamaları, bol su tüketmeleri ve günün en sıcak saatlerinde ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmaları çağrısında bulundu.

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i̇spanya devlet meteoroloji ajansı (aemet), i̇spanya, aşırı sıcaklar, orman yangını