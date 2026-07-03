https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/ikizler-ve-iki-kuzenin-olumune-neden-olan-surucu-hakim-karsisina-cikti-aileler-toplu-katliam-diye-1106982093.html

İkizler ve iki kuzenin ölümüne neden olan sürücü hakim karşısına çıktı: Aileler 'toplu katliam' diye isyan etti

İkizler ve iki kuzenin ölümüne neden olan sürücü hakim karşısına çıktı: Aileler 'toplu katliam' diye isyan etti

Sputnik Türkiye

Mersin'de cipiyle ikizler ve iki kuzenine çarparak ölümlerine neden olan kadın sürücü ilk kez hakim karşısına çıktı. 22.5 yıla kadar hapsi istenen sürücü... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T16:05+0300

2026-07-03T16:05+0300

2026-07-03T16:05+0300

türki̇ye

mersin

trafik kazası

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Mersin'de şubat ayında kullandığı ciple 15 yaşındaki ikizler Kübra Güney ve Büşra Güney ile kuzenleri Nejla Öztürk (17) ve Zehra Serdil Atak'a çarparak ölümlerine, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü Melis K. hakim karşısına çıktı. Bir tırın tekerine değdiği için aracın hakimiyetini kaybettiğini öne süren sürücü kendisini, "Bilerek, isteyerek yapmadım. Yayaları görsem, tırın altına ben girerdim. Yakınlarını anlıyorum gerçekten çok üzgünüm" diyerek savundu. Aileler ise tepki gösterdi. Hızlı olduğumu düşünmüyorum 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sürücü, olay yerinde bir tırın şerit ihlali yaptığını ve aracının sağ tekerine temas ettiğini öne sürdü. Bu temastan sonra direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ileri süren Melis K, şöyle devam etti:"Hızım 70-80 kilometre olabilir tam hatırlamıyorum. Direksiyon hakimiyetini kaybedince refüje savruldum ve hava yastıkları açıldı. Çok korktum. Çevredekiler yardım etmeye geldi, şok içerisindeydim. Şoku atlatınca yerde yatan yayaları gördüm. Yanımdakiler, bir tırın yayalara çarptığını ve kaçtığını söyledi. Böyle olsun istemezdim. Hız yapan biri de değilim. Yol kötüydü ve bilirkişi raporundaki gibi hızlı olduğumu düşünmüyorum."Kaza anında yayaları görmediğini savunan Melis K, "Bilerek, isteyerek yapmadım. Yayaları görsem, tırın altına ben girerdim. Yakınlarını anlıyorum gerçekten çok üzgünüm." dedi.Bu toplu katliam diyerek isyan ettiHayatını kaybeden Nejla Öztürk'ün annesi Havva Öztürk de bu kazadan 4 ay önce oğlunu trafik kazasında kaybettiğini dile getirdi. Kızının hayallerinin olduğunu anlatan Öztürk, "Bir kızım vardı, o da gitti. Bu bir cinayet, toplu katliam. Sanıktan şikayetçiyim." dedi.Öztürk'ün babası Mehmet Öztürk de sanığın ailesinin kazadan sonra kendilerine başsağlığı dileğinde bile bulunmadığını iddia etti. Kazada hayatını kaybeden Kübra ve Büşra'nın babaları Mehmet Güney de kızlarıyla kazadan 10 dakika önce telefonda görüştüklerini anlattı.Çocuklarının eve gelirken kazanın yaşandığını belirten Güney, "Çocuklarımın hayalleri vardı, biri doktor, biri avukat olmak istiyordu. Aslında 30 kilometre hızla gidilecek yol, o hızla geçilmez. 2 çocuğum vardı, sanık çocuksuz bıraktı. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/kaza-yapan-surucuye-yardim-etmek-istedi-elektrik-akimina-kapilarak-oldu-1106899509.html

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mersin, trafik kazası