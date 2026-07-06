https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/melek-baykaldan-zihni-goktaya-veda-beter-aliye-selam-soyle-ethem-1107032129.html
Melek Baykal'dan Zihni Göktay'a veda: 'Beter Ali'ye selam söyle Ethem'
Melek Baykal'dan Zihni Göktay'a veda: 'Beter Ali'ye selam söyle Ethem'
Sputnik Türkiye
Hayatını kaybeden Zihni Göktay'a, ünlü oyuncu Melek Baykal yaptığı duygusal paylaşımla veda etti. 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T12:34+0300
2026-07-06T12:34+0300
2026-07-06T12:34+0300
yaşam
zihni göktay
melek baykal
özkan uğur
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/06/1107031976_0:672:1206:1350_1920x0_80_0_0_bfca85c0b15fb714bf60fe48c451588b.jpg
Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay'ın ölümü büyük üzüntü yaratırken, Göktay'la Cennet Mahallesi dizisinde oynayan Melek Baykal duygusal bir veda mesajı paylaştı. Baykal, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden ve aynı dizide Beter Ali karakterini canlandıran ünlü müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur'u da anarak, "O taraf ne şanslı... Siz oradasınız artık. Bu dünyadan bir usta geçti. Ardında kahkahalar, dostluklar ve unutulmayacak anılar bırakarak. 'Beter Ali'ye selam söyle 'Ethem'." sözleriyle andı. Bu dünyadan bir usta geçtiKalça kırığı sonrasında yaşadığı sağlık sorunlarının ardından dün hayatını kaybeden 80 yaşındaki Zihni Göktay'ın ölüm haberinin ardından birçok ünlü isim taziye mesajları yayımladı. O isimlerden biri de yıllarca aynı dizide rol aldıkları ünlü oyuncu Melek Baykal oldu. Baykal yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:"O taraf ne şanslı... Siz oradasınız artık. Bu dünyadan bir usta geçti... Ardında kahkahalar, dostluklar ve unutulmayacak anılar bırakarak. 'Beter Ali'ye selam söyle 'Ethem'... Eminim şimdi yine aynı masadasınız. Aynı neşeyle, aynı dostlukla... Biz gelene kadar çok kahkaha atmayın. Işıklar içinde uyuyun sevgili Zihni Göktay. Bazı alkışlar hiç dinmez. Siz de o alkışların içinde yaşamaya devam edeceksiniz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/usta-oyuncu-zihni-goktay-hayatini-kaybetti-1107024051.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/06/1107031976_0:486:1206:1391_1920x0_80_0_0_4329e1f7b85a1d2c87b820a87f73130f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
zihni göktay, melek baykal, özkan uğur
zihni göktay, melek baykal, özkan uğur
Melek Baykal'dan Zihni Göktay'a veda: 'Beter Ali'ye selam söyle Ethem'
Hayatını kaybeden Zihni Göktay'a, ünlü oyuncu Melek Baykal yaptığı duygusal paylaşımla veda etti.
Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay'ın ölümü büyük üzüntü yaratırken, Göktay'la Cennet Mahallesi dizisinde oynayan Melek Baykal duygusal bir veda mesajı paylaştı. Baykal, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden ve aynı dizide Beter Ali karakterini canlandıran ünlü müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur'u da anarak, "O taraf ne şanslı... Siz oradasınız artık. Bu dünyadan bir usta geçti. Ardında kahkahalar, dostluklar ve unutulmayacak anılar bırakarak. 'Beter Ali'ye selam söyle 'Ethem'." sözleriyle andı.
Bu dünyadan bir usta geçti
Kalça kırığı sonrasında yaşadığı sağlık sorunlarının ardından dün hayatını kaybeden 80 yaşındaki Zihni Göktay'ın ölüm haberinin ardından birçok ünlü isim taziye mesajları yayımladı. O isimlerden biri de yıllarca aynı dizide rol aldıkları ünlü oyuncu Melek Baykal oldu. Baykal yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"O taraf ne şanslı... Siz oradasınız artık. Bu dünyadan bir usta geçti... Ardında kahkahalar, dostluklar ve unutulmayacak anılar bırakarak. 'Beter Ali'ye selam söyle 'Ethem'... Eminim şimdi yine aynı masadasınız. Aynı neşeyle, aynı dostlukla... Biz gelene kadar çok kahkaha atmayın. Işıklar içinde uyuyun sevgili Zihni Göktay. Bazı alkışlar hiç dinmez. Siz de o alkışların içinde yaşamaya devam edeceksiniz."