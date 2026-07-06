https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/melek-baykaldan-zihni-goktaya-veda-beter-aliye-selam-soyle-ethem-1107032129.html

Melek Baykal'dan Zihni Göktay'a veda: 'Beter Ali'ye selam söyle Ethem'

Melek Baykal'dan Zihni Göktay'a veda: 'Beter Ali'ye selam söyle Ethem'

Sputnik Türkiye

Hayatını kaybeden Zihni Göktay'a, ünlü oyuncu Melek Baykal yaptığı duygusal paylaşımla veda etti. 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T12:34+0300

2026-07-06T12:34+0300

2026-07-06T12:34+0300

yaşam

zihni göktay

melek baykal

özkan uğur

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Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay'ın ölümü büyük üzüntü yaratırken, Göktay'la Cennet Mahallesi dizisinde oynayan Melek Baykal duygusal bir veda mesajı paylaştı. Baykal, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden ve aynı dizide Beter Ali karakterini canlandıran ünlü müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur'u da anarak, "O taraf ne şanslı... Siz oradasınız artık. Bu dünyadan bir usta geçti. Ardında kahkahalar, dostluklar ve unutulmayacak anılar bırakarak. 'Beter Ali'ye selam söyle 'Ethem'." sözleriyle andı. Bu dünyadan bir usta geçtiKalça kırığı sonrasında yaşadığı sağlık sorunlarının ardından dün hayatını kaybeden 80 yaşındaki Zihni Göktay'ın ölüm haberinin ardından birçok ünlü isim taziye mesajları yayımladı. O isimlerden biri de yıllarca aynı dizide rol aldıkları ünlü oyuncu Melek Baykal oldu. Baykal yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:"O taraf ne şanslı... Siz oradasınız artık. Bu dünyadan bir usta geçti... Ardında kahkahalar, dostluklar ve unutulmayacak anılar bırakarak. 'Beter Ali'ye selam söyle 'Ethem'... Eminim şimdi yine aynı masadasınız. Aynı neşeyle, aynı dostlukla... Biz gelene kadar çok kahkaha atmayın. Işıklar içinde uyuyun sevgili Zihni Göktay. Bazı alkışlar hiç dinmez. Siz de o alkışların içinde yaşamaya devam edeceksiniz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/usta-oyuncu-zihni-goktay-hayatini-kaybetti-1107024051.html

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zihni göktay, melek baykal, özkan uğur