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Melek Baykal'dan Zihni Göktay'a veda: 'Beter Ali'ye selam söyle Ethem'
Melek Baykal'dan Zihni Göktay'a veda: 'Beter Ali'ye selam söyle Ethem'
Sputnik Türkiye
Hayatını kaybeden Zihni Göktay'a, ünlü oyuncu Melek Baykal yaptığı duygusal paylaşımla veda etti. 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T12:34+0300
2026-07-06T12:34+0300
yaşam
zihni göktay
melek baykal
özkan uğur
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Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay'ın ölümü büyük üzüntü yaratırken, Göktay'la Cennet Mahallesi dizisinde oynayan Melek Baykal duygusal bir veda mesajı paylaştı. Baykal, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden ve aynı dizide Beter Ali karakterini canlandıran ünlü müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur'u da anarak, "O taraf ne şanslı... Siz oradasınız artık. Bu dünyadan bir usta geçti. Ardında kahkahalar, dostluklar ve unutulmayacak anılar bırakarak. 'Beter Ali'ye selam söyle 'Ethem'." sözleriyle andı. Bu dünyadan bir usta geçtiKalça kırığı sonrasında yaşadığı sağlık sorunlarının ardından dün hayatını kaybeden 80 yaşındaki Zihni Göktay'ın ölüm haberinin ardından birçok ünlü isim taziye mesajları yayımladı. O isimlerden biri de yıllarca aynı dizide rol aldıkları ünlü oyuncu Melek Baykal oldu. Baykal yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:"O taraf ne şanslı... Siz oradasınız artık. Bu dünyadan bir usta geçti... Ardında kahkahalar, dostluklar ve unutulmayacak anılar bırakarak. 'Beter Ali'ye selam söyle 'Ethem'... Eminim şimdi yine aynı masadasınız. Aynı neşeyle, aynı dostlukla... Biz gelene kadar çok kahkaha atmayın. Işıklar içinde uyuyun sevgili Zihni Göktay. Bazı alkışlar hiç dinmez. Siz de o alkışların içinde yaşamaya devam edeceksiniz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/usta-oyuncu-zihni-goktay-hayatini-kaybetti-1107024051.html
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zihni göktay, melek baykal, özkan uğur
zihni göktay, melek baykal, özkan uğur

Melek Baykal'dan Zihni Göktay'a veda: 'Beter Ali'ye selam söyle Ethem'

12:34 06.07.2026
Zihni Göktay
Zihni Göktay - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
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Hayatını kaybeden Zihni Göktay'a, ünlü oyuncu Melek Baykal yaptığı duygusal paylaşımla veda etti.
Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay'ın ölümü büyük üzüntü yaratırken, Göktay'la Cennet Mahallesi dizisinde oynayan Melek Baykal duygusal bir veda mesajı paylaştı. Baykal, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden ve aynı dizide Beter Ali karakterini canlandıran ünlü müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur'u da anarak, "O taraf ne şanslı... Siz oradasınız artık. Bu dünyadan bir usta geçti. Ardında kahkahalar, dostluklar ve unutulmayacak anılar bırakarak. 'Beter Ali'ye selam söyle 'Ethem'." sözleriyle andı.
© Fotoğraf : YouTubeMelek Baykal
Melek Baykal - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
Melek Baykal
© Fotoğraf : YouTube

Bu dünyadan bir usta geçti

Kalça kırığı sonrasında yaşadığı sağlık sorunlarının ardından dün hayatını kaybeden 80 yaşındaki Zihni Göktay'ın ölüm haberinin ardından birçok ünlü isim taziye mesajları yayımladı. O isimlerden biri de yıllarca aynı dizide rol aldıkları ünlü oyuncu Melek Baykal oldu. Baykal yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"O taraf ne şanslı... Siz oradasınız artık. Bu dünyadan bir usta geçti... Ardında kahkahalar, dostluklar ve unutulmayacak anılar bırakarak. 'Beter Ali'ye selam söyle 'Ethem'... Eminim şimdi yine aynı masadasınız. Aynı neşeyle, aynı dostlukla... Biz gelene kadar çok kahkaha atmayın. Işıklar içinde uyuyun sevgili Zihni Göktay. Bazı alkışlar hiç dinmez. Siz de o alkışların içinde yaşamaya devam edeceksiniz."
Zihni Göktay - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
TÜRKİYE
Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
02:14
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