https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/kubada-ulusal-elektrik-sebekesi-coktu-10-milyon-kisi-elektriksiz-kaldi-1107048989.html
Küba'da ulusal elektrik şebekesi çöktü: 10 milyon kişi elektriksiz kaldı
Küba'da ulusal elektrik şebekesi çöktü: 10 milyon kişi elektriksiz kaldı
Sputnik Türkiye
Küba'nın ulusal elektrik şebekesi pazartesi günü öğle saatlerinde çöktü. Yetkililer, ülke genelinde yaşanan kesintinin nedenini araştırırken yaklaşık 10 milyon kişi elektriksiz kaldı.
2026-07-06T20:00+0300
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2026-07-06T20:00+0300
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Küba'nın elektrik şebekesi işletmecisi UNE, yaptığı açıklamada ülke çapındaki elektrik kesintisinin sebebinin henüz belirlenemediğini ve incelemelerin sürdüğünü bildirdi.Ülke, aylardır eskiyen elektrik altyapısı ve yakıt sıkıntısı nedeniyle uzun süreli elektrik kesintileriyle mücadele ediyor. Yetkililer, yakıt krizinin önemli nedenlerinden birinin ABD'nin uyguladığı yaptırımlar ve petrol tedarikini zorlaştıran ambargo politikaları olduğunu belirtiyor.Son yaşanan çöküş, özellikle yaz sıcaklarının etkisini artırdığı Karayipler'de, günlerdir süren planlı elektrik kesintilerinden bunalan Kübalılar için yeni bir darbe oldu. Baskı kritik seviyedeŞebekenin tamamen çökmesinden önce de ülkenin yaklaşık üçte ikisinde elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi. Bu durum, ulusal sistem üzerindeki baskının kritik seviyeye ulaştığını ortaya koydu.Elektrik şebekesinin ne zaman tamamen yeniden devreye alınacağına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/kubada-tum-imknsizliklara-ragmen-dort-bengal-kaplani-dogdu-1107047386.html
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küba, abd
Küba'da ulusal elektrik şebekesi çöktü: 10 milyon kişi elektriksiz kaldı
Küba'nın ulusal elektrik şebekesi pazartesi günü öğle saatlerinde çöktü. Yetkililer, ülke genelinde yaşanan kesintinin nedenini araştırırken yaklaşık 10 milyon kişi elektriksiz kaldı.
Küba'nın elektrik şebekesi işletmecisi UNE, yaptığı açıklamada ülke çapındaki elektrik kesintisinin sebebinin henüz belirlenemediğini ve incelemelerin sürdüğünü bildirdi.
Ülke, aylardır eskiyen elektrik altyapısı ve yakıt sıkıntısı nedeniyle uzun süreli elektrik kesintileriyle mücadele ediyor. Yetkililer, yakıt krizinin önemli nedenlerinden birinin ABD'nin uyguladığı yaptırımlar ve petrol tedarikini zorlaştıran ambargo politikaları olduğunu belirtiyor.
Küba, ABD'nin petrol ablukasının beşinci ayına
girdi. Enerji Bakanı Vicente de la O Levy, geçen ay halka yaptığı açıklamada, "Yakıtımız yok, artık rezervimiz de kalmadı" demişti.
Son yaşanan çöküş, özellikle yaz sıcaklarının etkisini artırdığı Karayipler'de, günlerdir süren planlı elektrik kesintilerinden bunalan Kübalılar için yeni bir darbe oldu.
Şebekenin tamamen çökmesinden önce de ülkenin yaklaşık üçte ikisinde elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi. Bu durum, ulusal sistem üzerindeki baskının kritik seviyeye ulaştığını ortaya koydu.
Elektrik şebekesinin ne zaman tamamen yeniden devreye alınacağına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.