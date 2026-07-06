Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/kubada-tum-imknsizliklara-ragmen-dort-bengal-kaplani-dogdu-1107047386.html
Küba'da tüm imkansızlıklara rağmen dört Bengal kaplanı doğdu
Küba'da tüm imkansızlıklara rağmen dört Bengal kaplanı doğdu
Sputnik Türkiye
Yavrular arasında son derece nadir görülen bir beyaz Bengal kaplanının da bulunması, yakıt ve gıda sıkıntısıyla mücadele eden hayvanat bahçesi çalışanları için moral kaynağı oldu.
2026-07-06T18:40+0300
2026-07-06T18:42+0300
yaşam
bengal
küba
bengal kaplanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/06/1107046704_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d52929315433f4dc4a9c3692b319e9f5.jpg
Küba'nın başkenti Havana'daki Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde nesli tehlike altındaki dört Bengal kaplanının doğumu sevinçle karşılandı.Yavrular arasında yer alan beyaz Bengal kaplanı, ülkede şimdiye kadar görülen ikinci beyaz kaplan doğumu olarak kayıtlara geçti.Hayvanat bahçesinde 44 yıldır görev yapan bakıcı Angel Cordero, "Bu Küba'da ikinci kez beyaz kaplan doğuyor ve buna tanıklık ettim" diyerek yaşadığı gururu dile getirdi.Yakıt krizi hayvanat bahçesini de vurduAncak sevindirici gelişme, ülkenin derin ekonomik krizinin gölgesinde yaşandı.ABD yaptırımları, yakıt sıkıntısı, ilaç eksikliği ve günler süren elektrik kesintileri nedeniyle hayvanat bahçesi de ciddi zorluklarla karşı karşıya bulunuyor.Yetkililer, yaklaşık bin hayvanın bulunduğu tesiste yem dağıtımı için günlük 20 litre dizel yakıta ihtiyaç duyulduğunu, ancak kendilerine yalnızca 5 litre yakıt tahsis edildiğini açıkladı.Bu nedenle çalışanlar hayvanlara ulaşmak ve yem dağıtımını yapmak için at arabaları ve elektrikli üç tekerlekli araçlar kullanmak zorunda kalıyor.'Hayvanlar çalışanların fedakarlığıyla ayakta'Hayvanat bahçesi Müdürü Juan Carlos Santos, tüm zorluklara rağmen hayvan popülasyonunun korunduğunu söyledi.Santos, bunun çalışanların özverisi ve hayvanat bahçesine malzeme sağlayan küçük özel işletmelerle kurulan iş birlikleri sayesinde mümkün olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/kubada-kesintiler-bitmek-bilmiyor-elektrik-gaz-uyku-yok-1106368024.html
bengal
küba
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/06/1107046704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_25edc212035880e35addbd894d6d8122.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bengal, küba, bengal kaplanı
bengal, küba, bengal kaplanı

Küba'da tüm imkansızlıklara rağmen dört Bengal kaplanı doğdu

18:40 06.07.2026 (güncellendi: 18:42 06.07.2026)
© REUTERS Norlys PerezKüba'daki sürpriz yavru Bengal kaplanları
Küba'daki sürpriz yavru Bengal kaplanları - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
© REUTERS Norlys Perez
Abone ol
Küba Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde nesli tehlike altında bulunan dört Bengal kaplanı dünyaya geldi. Yavrular arasında son derece nadir görülen bir beyaz Bengal kaplanının da bulunması, yakıt ve gıda sıkıntısıyla mücadele eden hayvanat bahçesi çalışanları için moral kaynağı oldu.
Küba'nın başkenti Havana'daki Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde nesli tehlike altındaki dört Bengal kaplanının doğumu sevinçle karşılandı.
Yavrular arasında yer alan beyaz Bengal kaplanı, ülkede şimdiye kadar görülen ikinci beyaz kaplan doğumu olarak kayıtlara geçti.
Hayvanat bahçesinde 44 yıldır görev yapan bakıcı Angel Cordero, "Bu Küba'da ikinci kez beyaz kaplan doğuyor ve buna tanıklık ettim" diyerek yaşadığı gururu dile getirdi.
© REUTERS Norlys PerezKüba'daki sürpriz yavru Bengal kaplanları
Küba'daki sürpriz yavru Bengal kaplanları - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
Küba'daki sürpriz yavru Bengal kaplanları
© REUTERS Norlys Perez

Yakıt krizi hayvanat bahçesini de vurdu

Ancak sevindirici gelişme, ülkenin derin ekonomik krizinin gölgesinde yaşandı.
© REUTERS Norlys PerezKüba'daki sürpriz yavru Bengal kaplanları
Küba'daki sürpriz yavru Bengal kaplanları - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
Küba'daki sürpriz yavru Bengal kaplanları
© REUTERS Norlys Perez
ABD yaptırımları, yakıt sıkıntısı, ilaç eksikliği ve günler süren elektrik kesintileri nedeniyle hayvanat bahçesi de ciddi zorluklarla karşı karşıya bulunuyor.
Yetkililer, yaklaşık bin hayvanın bulunduğu tesiste yem dağıtımı için günlük 20 litre dizel yakıta ihtiyaç duyulduğunu, ancak kendilerine yalnızca 5 litre yakıt tahsis edildiğini açıkladı.
Bu nedenle çalışanlar hayvanlara ulaşmak ve yem dağıtımını yapmak için at arabaları ve elektrikli üç tekerlekli araçlar kullanmak zorunda kalıyor.

'Hayvanlar çalışanların fedakarlığıyla ayakta'

Hayvanat bahçesi Müdürü Juan Carlos Santos, tüm zorluklara rağmen hayvan popülasyonunun korunduğunu söyledi.
© REUTERS Norlys PerezKüba'daki sürpriz yavru Bengal kaplanları
Küba'daki sürpriz yavru Bengal kaplanları - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
Küba'daki sürpriz yavru Bengal kaplanları
© REUTERS Norlys Perez
Santos, bunun çalışanların özverisi ve hayvanat bahçesine malzeme sağlayan küçük özel işletmelerle kurulan iş birlikleri sayesinde mümkün olduğunu belirtti.
Küba'da elektrik kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
DÜNYA
Küba’da kesintiler bitmek bilmiyor: Elektrik, gaz, uyku yok
9 Haziran , 15:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала