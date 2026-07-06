Küba'da tüm imkansızlıklara rağmen dört Bengal kaplanı doğdu
18:40 06.07.2026 (güncellendi: 18:42 06.07.2026)
© REUTERS Norlys PerezKüba'daki sürpriz yavru Bengal kaplanları
© REUTERS Norlys Perez
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Küba Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde nesli tehlike altında bulunan dört Bengal kaplanı dünyaya geldi. Yavrular arasında son derece nadir görülen bir beyaz Bengal kaplanının da bulunması, yakıt ve gıda sıkıntısıyla mücadele eden hayvanat bahçesi çalışanları için moral kaynağı oldu.
Küba'nın başkenti Havana'daki Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde nesli tehlike altındaki dört Bengal kaplanının doğumu sevinçle karşılandı.
Yavrular arasında yer alan beyaz Bengal kaplanı, ülkede şimdiye kadar görülen ikinci beyaz kaplan doğumu olarak kayıtlara geçti.
Hayvanat bahçesinde 44 yıldır görev yapan bakıcı Angel Cordero, "Bu Küba'da ikinci kez beyaz kaplan doğuyor ve buna tanıklık ettim" diyerek yaşadığı gururu dile getirdi.
© REUTERS Norlys PerezKüba'daki sürpriz yavru Bengal kaplanları
Küba'daki sürpriz yavru Bengal kaplanları
© REUTERS Norlys Perez
Yakıt krizi hayvanat bahçesini de vurdu
Ancak sevindirici gelişme, ülkenin derin ekonomik krizinin gölgesinde yaşandı.
© REUTERS Norlys PerezKüba'daki sürpriz yavru Bengal kaplanları
Küba'daki sürpriz yavru Bengal kaplanları
© REUTERS Norlys Perez
ABD yaptırımları, yakıt sıkıntısı, ilaç eksikliği ve günler süren elektrik kesintileri nedeniyle hayvanat bahçesi de ciddi zorluklarla karşı karşıya bulunuyor.
Yetkililer, yaklaşık bin hayvanın bulunduğu tesiste yem dağıtımı için günlük 20 litre dizel yakıta ihtiyaç duyulduğunu, ancak kendilerine yalnızca 5 litre yakıt tahsis edildiğini açıkladı.
Bu nedenle çalışanlar hayvanlara ulaşmak ve yem dağıtımını yapmak için at arabaları ve elektrikli üç tekerlekli araçlar kullanmak zorunda kalıyor.
'Hayvanlar çalışanların fedakarlığıyla ayakta'
Hayvanat bahçesi Müdürü Juan Carlos Santos, tüm zorluklara rağmen hayvan popülasyonunun korunduğunu söyledi.
© REUTERS Norlys PerezKüba'daki sürpriz yavru Bengal kaplanları
Küba'daki sürpriz yavru Bengal kaplanları
© REUTERS Norlys Perez
Santos, bunun çalışanların özverisi ve hayvanat bahçesine malzeme sağlayan küçük özel işletmelerle kurulan iş birlikleri sayesinde mümkün olduğunu belirtti.
9 Haziran , 15:06