https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/kubada-kesintiler-bitmek-bilmiyor-elektrik-gaz-uyku-yok-1106368024.html

Küba’da kesintiler bitmek bilmiyor: Elektrik, gaz, uyku yok

Küba’da kesintiler bitmek bilmiyor: Elektrik, gaz, uyku yok

Sputnik Türkiye

ABD'nin petrol ablukasının üzerinden dört ay geçti. Devlet elektrik şirketi günde birkaç saat enerji sağlayabilmek için mücadele ederken Kübalılar için koşullar her geçen gün zorlaşıyor. Detaylar haberde...

2026-06-09T15:06+0300

2026-06-09T15:06+0300

2026-06-09T15:06+0300

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elektrik

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abd yaptırım

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Küba, ABD'nin petrol ablukasının dördüncü ayına girdi. Enerji Bakanı Vicente de la O Levy, üç hafta önce halka yaptığı açıklamada, "Yakıtımız yok, artık rezervimiz de kalmadı" demişti.Devlet elektrik şirketi halka günde yalnızca birkaç saat elektrik verebilmek için mücadele ediyor. Benzin istasyonları aylardır boş. Yemek pişirmek için tüp gaz kullananlar içinse artık kömür ve hatta odun tek seçenek haline gelmiş durumda.Bu sırada sıcaklıklar 35 dereceye yaklaşırken nem oranı yüzde 75 seviyesinde bulunuyor. Vantilatörleri çalıştıracak elektrik olmayınca çok az kişi uyuyabiliyor.Yeni yaptırımlar, Castro kararıBatı basınına göre, “Washington'da ise Küba hükümetinin bunca baskıya rağmen çökmemesi giderek daha fazla hayal kırıklığı” yaratıyor.1 Mayıs'tan sonra 95 yaşındaki Raul Castro hakkında cinayet suçlaması yöneltildi. Bu durum, 3 Ocak'ta Venezuela'da Nicolas Maduro'yu iktidardan uzaklaştıran operasyona benzer bir kaçırma girişiminin önünü açabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.Perşembe günü mevcut Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ailesi ve Castro ailesinin bazı üyeleri de dahil olmak üzere önde gelen Kübalılara yeni yaptırımlar uygulandı.Ada çevresindeki ABD varlığı ne durumda? ABD uçak gemisi USS Nimitz kısa süre önce Küba'nın güneyindeki Jamaika'dan ayrıldı. Gözetleme uçakları ada üzerinde devriye uçuşları gerçekleştiriyor.CIA Direktörü John Ratcliffe Havana'ya giderek Küba istihbarat yetkilileriyle görüştü. ABD yayın kuruluşu CBS'ye göre Ratcliffe, Venezuela operasyonunda 32 Kübalı güvenlik görevlisinin öldürülmesinden sorumlu olduğu belirtilen kişiyi de beraberinde götürdü.Küba’daki oteller üst üste kapandıIberostar, Blue Diamond ve hatta 30 yıldır Küba'da faaliyet gösteren Melia gibi büyük otel işletmecileri ya ilişkilerini kesti ya da varlıklarını ciddi ölçüde azalttı. Bu durum, Londra merkezli The Guardian'ın analizine göre 'bir zamanlar güçlü olan turizm sektörünün yaşam destek ünitesinin kapatılması olarak' görülüyor.Kanadalı nikel madenciliği şirketi Sherritt de yeni yaptırımlar sonrasında başlangıçta ülkeden çekildi. Ancak daha sonra faaliyetlerindeki çoğunluk hissesini Donald Trump'ın eski danışmanlarından Ray Washburne'e satmanın yollarını aradığını açıkladı.Küba devlet bankası, Visa ve Mastercard kartlarının artık çalışmayacağını duyurdu. Bunun sıradan Kübalılardan çok işletmeleri etkilemesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/abd-kuba-devlet-baskani-diaz-canele-yaptirim-uyguladi-1106267583.html

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küba, miguel diaz-canel, raul castro, abd, elektrik, yaptırım, abd yaptırım