https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/kosovada-kriz-traktorlerle-bakanligin-onune-gidip-yuzlerce-litre-sut-doktuler---1107043055.html

Kosova'da kriz: Traktörlerle bakanlığın önüne gidip yüzlerce litre süt döktüler

Kosova'da kriz: Traktörlerle bakanlığın önüne gidip yüzlerce litre süt döktüler

Sputnik Türkiye

Kosova'da süt üreticileri, Tarım, Ormancılık ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı binası önünde düzenledikleri protestoda yüzlerce litre sütü bakanlık binası önüne döktü.

2026-07-06T16:36+0300

2026-07-06T16:36+0300

2026-07-06T16:36+0300

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kosova

süt

protesto

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Kosova Gıda ve Veterinerlik Ajansı (AUV) müfettişlerinin 2 Temmuz'da ülkenin en büyük süt ve süt ürünleri fabrikalarından birinde yaptığı kapsamlı denetimin ardından, söz konusu fabrikanın üretimine 7 gün süreyle ara verdi.AUV, bu süreçte süt üreticilerinden süt alımını durduracağını da açıklaması tepkilere yol açtı.Gelişmeden memnun olmayan süt üreticileri, denetim kapsamında yapılan analiz sonuçlarının açıklanması ve fabrikanın yeniden üretime başlaması talebiyle bakanlık önünde toplandı.'İthalat acilen durmalı'Tepkilerini göstermek amacıyla kamyonlarla getirdikleri yüzlerce litre sütü bakanlık binası önüne döken üreticiler, bölge ülkelerinden piyasa fiyatının altında yapılan süt ithalatının da acilen durdurulması çağrısında bulundu.Protestonun ardından süt üreticileri ile Kosova Tarım, Ormancılık ve Kırsal Kalkınma Bakanı Armend Muja arasında görüşme yapıldı.

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kosova, süt, protesto