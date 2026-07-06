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Kosova'da kriz: Traktörlerle bakanlığın önüne gidip yüzlerce litre süt döktüler
Kosova'da kriz: Traktörlerle bakanlığın önüne gidip yüzlerce litre süt döktüler
Sputnik Türkiye
Kosova'da süt üreticileri, Tarım, Ormancılık ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı binası önünde düzenledikleri protestoda yüzlerce litre sütü bakanlık binası önüne döktü.
2026-07-06T16:36+0300
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Kosova Gıda ve Veterinerlik Ajansı (AUV) müfettişlerinin 2 Temmuz'da ülkenin en büyük süt ve süt ürünleri fabrikalarından birinde yaptığı kapsamlı denetimin ardından, söz konusu fabrikanın üretimine 7 gün süreyle ara verdi.AUV, bu süreçte süt üreticilerinden süt alımını durduracağını da açıklaması tepkilere yol açtı.Gelişmeden memnun olmayan süt üreticileri, denetim kapsamında yapılan analiz sonuçlarının açıklanması ve fabrikanın yeniden üretime başlaması talebiyle bakanlık önünde toplandı.'İthalat acilen durmalı'Tepkilerini göstermek amacıyla kamyonlarla getirdikleri yüzlerce litre sütü bakanlık binası önüne döken üreticiler, bölge ülkelerinden piyasa fiyatının altında yapılan süt ithalatının da acilen durdurulması çağrısında bulundu.Protestonun ardından süt üreticileri ile Kosova Tarım, Ormancılık ve Kırsal Kalkınma Bakanı Armend Muja arasında görüşme yapıldı.
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kosova, süt, protesto
kosova, süt, protesto

Kosova'da kriz: Traktörlerle bakanlığın önüne gidip yüzlerce litre süt döktüler

16:36 06.07.2026
© Erkin KeçiKosova'da süt üreticileri bakanlık önündeki protestoda yüzlerce litre süt döktü
Kosova'da süt üreticileri bakanlık önündeki protestoda yüzlerce litre süt döktü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
© Erkin Keçi
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Kosova'da süt üreticileri, Tarım, Ormancılık ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı binası önünde düzenledikleri protestoda yüzlerce litre sütü bakanlık binası önüne döktü.
Kosova Gıda ve Veterinerlik Ajansı (AUV) müfettişlerinin 2 Temmuz'da ülkenin en büyük süt ve süt ürünleri fabrikalarından birinde yaptığı kapsamlı denetimin ardından, söz konusu fabrikanın üretimine 7 gün süreyle ara verdi.
© Erkin KeçiKosova'da süt üreticileri bakanlık önündeki protestoda yüzlerce litre süt döktü
Kosova'da süt üreticileri bakanlık önündeki protestoda yüzlerce litre süt döktü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
Kosova'da süt üreticileri bakanlık önündeki protestoda yüzlerce litre süt döktü
© Erkin Keçi
AUV, bu süreçte süt üreticilerinden süt alımını durduracağını da açıklaması tepkilere yol açtı.
Gelişmeden memnun olmayan süt üreticileri, denetim kapsamında yapılan analiz sonuçlarının açıklanması ve fabrikanın yeniden üretime başlaması talebiyle bakanlık önünde toplandı.
© Erkin KeçiKosova'da süt üreticileri bakanlık önündeki protestoda yüzlerce litre süt döktü
Kosova'da süt üreticileri bakanlık önündeki protestoda yüzlerce litre süt döktü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
Kosova'da süt üreticileri bakanlık önündeki protestoda yüzlerce litre süt döktü
© Erkin Keçi

'İthalat acilen durmalı'

Tepkilerini göstermek amacıyla kamyonlarla getirdikleri yüzlerce litre sütü bakanlık binası önüne döken üreticiler, bölge ülkelerinden piyasa fiyatının altında yapılan süt ithalatının da acilen durdurulması çağrısında bulundu.
Protestonun ardından süt üreticileri ile Kosova Tarım, Ormancılık ve Kırsal Kalkınma Bakanı Armend Muja arasında görüşme yapıldı.
AUV, söz konusu denetimle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, tesis içinde yapılan kontrollerde yasalara aykırı bazı uygunsuzluklar tespit edildiğini, nihai değerlendirme ve kesin bulguların laboratuvar sonuçlarının ardından yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yapılacağını belirtmişti.
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