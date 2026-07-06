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İzmir Çiğli'de yangın çıktı: Ekipler müdahale etti
İzmir Çiğli'de yangın çıktı: Ekipler müdahale etti
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İzmir'in Çiğli ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Ekipler yangını kontrol altına alırken, soğutma çalışmaları aralıksız sürüyor. 06.07.2026, Sputnik Türkiye
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Mustafa Kemal ve Evka-2 mahalleleri yakınındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 2 dozerle itfaiye ekipleri müdahale etti. Havanın kararmasıyla birlikte hava araçları çalışmalarını sonlandırırken, söndürme çalışmaları karadan devam etti.Yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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türkiye, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın söndürme tüpü
türkiye, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın söndürme tüpü

İzmir Çiğli'de yangın çıktı: Ekipler müdahale etti

22:58 06.07.2026 (güncellendi: 23:29 06.07.2026)
© AA / Tezcan Ekizlerİzmir'in Çiğli ilçesinde yangın
İzmir'in Çiğli ilçesinde yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
© AA / Tezcan Ekizler
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İzmir'in Çiğli ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Ekipler yangını kontrol altına alırken, soğutma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Mustafa Kemal ve Evka-2 mahalleleri yakınındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 2 dozerle itfaiye ekipleri müdahale etti.
Havanın kararmasıyla birlikte hava araçları çalışmalarını sonlandırırken, söndürme çalışmaları karadan devam etti.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Balıkesir'de orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
TÜRKİYE
Balıkesir'de peş peşe orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor
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