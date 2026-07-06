https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/izmir-ciglide-yangin-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1107052450.html

İzmir Çiğli'de yangın çıktı: Ekipler müdahale etti

İzmir Çiğli'de yangın çıktı: Ekipler müdahale etti

Sputnik Türkiye

İzmir'in Çiğli ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Ekipler yangını kontrol altına alırken, soğutma çalışmaları aralıksız sürüyor. 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T22:58+0300

2026-07-06T22:58+0300

2026-07-06T23:29+0300

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Mustafa Kemal ve Evka-2 mahalleleri yakınındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 2 dozerle itfaiye ekipleri müdahale etti. Havanın kararmasıyla birlikte hava araçları çalışmalarını sonlandırırken, söndürme çalışmaları karadan devam etti.Yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/balikesirde-orman-yangini-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1107017179.html

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