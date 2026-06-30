https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/ispanya-basbakani-sanchezin-esi-ankaraya-gitmek-icin-mahkemeden-ozel-izin-istedi-1106889719.html

İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi Ankara'ya gitmek için mahkemeden özel izin istedi

İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi Ankara'ya gitmek için mahkemeden özel izin istedi

Sputnik Türkiye

İspanya'da, dört ayrı suçtan yargılanan ve geçici olarak pasaportuna el konulan, İspanya Başbakan Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez, 7-8 Temmuz'da Ankara'da... 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T16:26+0300

2026-06-30T16:26+0300

2026-06-30T16:26+0300

dünya

i̇spanya

i̇spanya başbakanı pedro sanchez

begona gomez

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/18/1106751573_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_e4586a0844d6c1fd95cf37e9e62b18f8.jpg

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Begona Gomez'in avukatı aracılığıyla mahkemeye yaptığı başvuruda, NATO Ankara Zirvesi'nde eşi İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e eşlik etmek ve kızının Londra'daki mezuniyet törenine katılabilmek için 7-10 Temmuz tarihlerinde yurt dışına çıkış izni talep ettiği bildirildi.Haberde, zirveye katılacak ülke liderlerinin eşlerinin de resmi olarak davetli olduğu belirtildi.Hakkında 'nüfuzun kötüye kullanılması, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanma' suçlamalarıyla dava açılan Begona Gomez, 24 Haziran'da pasaportunu mahkemeye teslim etmişti. Gomez’e yöneltilen suçlamalar arasında şirketlerle nüfuz kullanarak ticari ilişkiler kurmak, kamu sübvansiyonlarından yararlanmaya çalışmak, ayrıca Madrid Complutense Üniversitesi’nde yürütülen bir proje kapsamında kişisel konumunu kullanarak sponsorluk ve mali çıkar sağlamak gibi iddialar yer alıyor. Ayrıca kamu fonlarının usulsüz kullanıldığı da öne sürülüyor.Begona Gomez, son olarak iki ay önce Pedro Sanchez'e Çin seyahatinde eşlik etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/ispanya-karisti-sanchezin-esinin-kacma-suphesi-ile-pasaportuna-el-konuldu-1106751730.html

i̇spanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇spanya, i̇spanya başbakanı pedro sanchez, begona gomez