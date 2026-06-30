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İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi Ankara'ya gitmek için mahkemeden özel izin istedi
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi Ankara'ya gitmek için mahkemeden özel izin istedi
Sputnik Türkiye
İspanya'da, dört ayrı suçtan yargılanan ve geçici olarak pasaportuna el konulan, İspanya Başbakan Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez, 7-8 Temmuz'da Ankara'da... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T16:26+0300
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İspanyol basınında yer alan haberlerde, Begona Gomez'in avukatı aracılığıyla mahkemeye yaptığı başvuruda, NATO Ankara Zirvesi'nde eşi İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e eşlik etmek ve kızının Londra'daki mezuniyet törenine katılabilmek için 7-10 Temmuz tarihlerinde yurt dışına çıkış izni talep ettiği bildirildi.Haberde, zirveye katılacak ülke liderlerinin eşlerinin de resmi olarak davetli olduğu belirtildi.Hakkında 'nüfuzun kötüye kullanılması, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanma' suçlamalarıyla dava açılan Begona Gomez, 24 Haziran'da pasaportunu mahkemeye teslim etmişti. Gomez’e yöneltilen suçlamalar arasında şirketlerle nüfuz kullanarak ticari ilişkiler kurmak, kamu sübvansiyonlarından yararlanmaya çalışmak, ayrıca Madrid Complutense Üniversitesi’nde yürütülen bir proje kapsamında kişisel konumunu kullanarak sponsorluk ve mali çıkar sağlamak gibi iddialar yer alıyor. Ayrıca kamu fonlarının usulsüz kullanıldığı da öne sürülüyor.Begona Gomez, son olarak iki ay önce Pedro Sanchez'e Çin seyahatinde eşlik etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/ispanya-karisti-sanchezin-esinin-kacma-suphesi-ile-pasaportuna-el-konuldu-1106751730.html
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i̇spanya, i̇spanya başbakanı pedro sanchez, begona gomez
i̇spanya, i̇spanya başbakanı pedro sanchez, begona gomez

İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi Ankara'ya gitmek için mahkemeden özel izin istedi

16:26 30.06.2026
© AP Photo / Alastair Grantİspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve eşi Begona Gomez
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve eşi Begona Gomez - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Alastair Grant
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İspanya'da, dört ayrı suçtan yargılanan ve geçici olarak pasaportuna el konulan, İspanya Başbakan Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde Sanchez'e eşlik etmek için mahkemeden özel izin talep etti.
İspanyol basınında yer alan haberlerde, Begona Gomez'in avukatı aracılığıyla mahkemeye yaptığı başvuruda, NATO Ankara Zirvesi'nde eşi İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e eşlik etmek ve kızının Londra'daki mezuniyet törenine katılabilmek için 7-10 Temmuz tarihlerinde yurt dışına çıkış izni talep ettiği bildirildi.
Haberde, zirveye katılacak ülke liderlerinin eşlerinin de resmi olarak davetli olduğu belirtildi.
Hakkında 'nüfuzun kötüye kullanılması, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanma' suçlamalarıyla dava açılan Begona Gomez, 24 Haziran'da pasaportunu mahkemeye teslim etmişti.
Gomez’e yöneltilen suçlamalar arasında şirketlerle nüfuz kullanarak ticari ilişkiler kurmak, kamu sübvansiyonlarından yararlanmaya çalışmak, ayrıca Madrid Complutense Üniversitesi’nde yürütülen bir proje kapsamında kişisel konumunu kullanarak sponsorluk ve mali çıkar sağlamak gibi iddialar yer alıyor. Ayrıca kamu fonlarının usulsüz kullanıldığı da öne sürülüyor.
Begona Gomez, son olarak iki ay önce Pedro Sanchez'e Çin seyahatinde eşlik etmişti.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve eşi Begona Gomez - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
DÜNYA
İspanya karıştı: Sanchez'in eşinin 'kaçma şüphesi' ile pasaportuna el konuldu
24 Haziran , 22:15
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