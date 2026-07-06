https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/ingiliz-basini-buckingham-sarayi-prens-harry-ve-ailesini-agirlamayi-reddetti-1107050038.html

İngiliz basını: Buckingham Sarayı, Prens Harry ve ailesini ağırlamayı reddetti

İngiliz basını: Buckingham Sarayı, Prens Harry ve ailesini ağırlamayı reddetti

Sputnik Türkiye

İngiliz basınının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Buckingham Sarayı, Prens Harry'nin Birleşik Krallık ziyareti sırasında kraliyet konutunda kalmasına izin vermeyi reddetti.

2026-07-06T20:43+0300

2026-07-06T20:43+0300

2026-07-06T20:43+0300

dünya

prens harry

buckingham sarayı

haberler

meghan markle

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/05/1072049130_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_699e9b06ede8e1e61abe6216cdc48ea3.jpg

Harry'nin 10 ay aradan sonra ilk kez 7-11 Temmuz tarihleri ​​arasında İngiltere'yi ziyaret etmesi bekleniyordu. Harry, İngiliz basınına göre ayrıca, dört yıl aradan sonra ilk kez ailesini de ülkeye getirmeyi planlıyordu. Ancak Birleşik Krallık yetkililerinin kendilerine güvenlik sağlama talebini reddetmesi üzerine ziyaretin gerçekleşmesi belirsizliğe girdi.Londra merkezli Telegraph’ın haberine göre Prens Harry başlangıçta ziyareti sırasında kraliyet konutunda kalmaya davet edilmişti, ancak bir süre sonra bu teklif geri çekildi. Bir saray kaynağı gazeteye verdiği demeçte, bu kararın sebebinin Harry'nin teklife yanıt vermekte çok geç kalması olduğunu belirtti.‘Kral Charles ile istişare edildi’Gazete, davetin geri çekilmesi kararının Kral 3. Charles ile istişare edilerek alındığını öne sürüyor.Öte yandan İngiltere Kralı’nın Harry’nin Daily Mail gazetesi ile yaklaşan davasından da endişe duyuyor. Mahkeme kararının yarın açıklanması beklenirken ‘sarayın böyle bir süreçte onu ağırlamaktan çekince duyuldu da’ eklendi.Güvenlik ve konaklama koşullarının reddedilmesi üzerine Harry ve ailesinin ziyareti tamamen iptal edilebileceği de yazılırken, ailenin daha önce Londra’yı ziyaret etmeyi reddettiği aktarıldı.Prens Harry ve eşi Meghan Markle 2020’de İngiliz kraliyetinde çıkan iç anlaşmazlıklar nedeniyle kraliyet ünvanlarını bırakarak ABD’ye yerleşmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/trump-dogruladi-balogunun-kirmizi-karti-icin-fifaya-mudahale-etti-1107046120.html

buckingham sarayı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

prens harry, buckingham sarayı, haberler, meghan markle