https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/ingiliz-basini-almanya-yeniden-silahlanma-icin-800-milyar-euroluk-borclanmaya-hazirlaniyor-1107045136.html

İngiliz basını: Almanya yeniden silahlanma için 800 milyar euroluk borçlanmaya hazırlanıyor

İngiliz basını: Almanya yeniden silahlanma için 800 milyar euroluk borçlanmaya hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Financial Times'ın haberine göre Almanya, savunma harcamalarını Soğuk Savaş'tan bu yana görülmemiş seviyelere çıkarmak amacıyla 2030 yılına kadar 800 milyar euronun üzerinde borçlanmayı planlıyor.

2026-07-06T17:11+0300

2026-07-06T17:11+0300

2026-07-06T17:11+0300

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savunma bütçesi

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Almanya, savunma kapasitesini artırmak amacıyla önümüzdeki yıllarda rekor düzeyde borçlanmaya hazırlanıyor.Londra merkezli Financial Times'ın gördüğünü belirttiği bütçe projeksiyonlarına göre, Berlin yönetimi 2027-2030 döneminde yaklaşık 838 milyar euro borçlanmayı planlıyor. Böylece toplam borçlanmanın 2030'a kadar 800 milyar euronun üzerine çıkması bekleniyor.Habere göre Alman hükümeti yalnızca 2027 yılında yaklaşık 200 milyar euronun üzerinde borçlanacak. Bu rakam, bu yıla göre yaklaşık yüzde 12.5'lik artış anlamına geliyor.Savunma bütçesi 183.6 milyar euroya çıkacakBorçlanmanın büyük bölümünün savunma harcamalarına ayrılması öngörülüyor.Buna göre Almanya'nın savunma bütçesinin gelecek yıl 109 milyar euroya, 2030 yılında ise 183.6 milyar euroya yükselmesi planlanıyor.Berlin yönetimi ayrıca gelecek yıl Ukrayna'ya 11.6 milyar euro askeri yardım sağlamayı hedefliyor.Tartışmalara yol açtıBorçlanma planı, uzun yıllardır dengeli bütçe politikasını savunan iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) içinde de tartışmalara neden oldu.Öte yandan sanayi çevreleri, artan borç yükünün faiz maliyetlerini hızla yükselteceği uyarısında bulunuyor. Hükümet projeksiyonlarına göre Almanya'nın yıllık faiz ödemelerinin gelecek yıl 42 milyar eurodan, 2030'da 81 milyar euroya çıkması bekleniyor.

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