https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/hadiseden-sonra-unlu-sarkici-gulsen-de-umut-akyureke-tazminat-davasi-acti-1107031168.html

Hadise'den sonra ünlü şarkıcı Gülşen de Umut Akyürek'e tazminat davası açtı

Hadise'den sonra ünlü şarkıcı Gülşen de Umut Akyürek'e tazminat davası açtı

Sputnik Türkiye

Şarkıcı Gülşen, paylaştığı video ile kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Umut Akyürek hakkında 5 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T11:44+0300

2026-07-06T11:44+0300

2026-07-06T11:44+0300

yaşam

gülşen

hadise

umut akyürek

manevi tazminat

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Şarkıcı Umut Akyürek paylaştığı bir videoda Hadise ve Gülşen'in 'gençlere kötü örnek olduğunu' iddia etmişti. Bu açıklamaların ardından harekete geçen ünlü şarkıcı Gülşen kendisine hakaret ettiği, şeref, haysiyet ve onurunu zedelediği iddiasıyla Akyürek’e 5 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Geçtiğimiz günlerde de Hadise, 60 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Kızı, dedesinin tabutu önünde video çekti, o ünlü isimleri suçladıUmut Akyürek’in kızı Melek Bal Ertuğrul’un, dedesinin tabutu başında çektiği videoyu TikTok hesabında paylaşımı tepkiye neden olmuştu. Akyürek ise yaptığı açıklamada Hadise ve Gülşen’i suçlayarak şarkıcıların gençlere kötü örnek olduğunu öne sürmüştü. İtibar suikasti yapıyorBu açıklamalardan sonra şarkıcı Gülşen, şeref, haysiyet ve onurunu zedelediği iddiasıyla Akyürek’e 5 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Avukatı aracılığıyla şikayetçi olan ünlü isim dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: “Umut Akyürek kızının paylaşımını hiç ilgisi olmayan, sahne şovları dışında oldukça mazbut bir hayat süren müvekkilin sebebiyet verdiğini söylemesi, haksız ve hukuka aykırıdır. Müvekkilin manevi dünyasını, aile yaşamını, eşini ve küçük çocuğunu yıpratma, küçük düşürme gayretiyle itibar suikastında bulunmuştur. Akyürek’in kızı da müvekkili rol model almadığını ifade etmiştir. Müvekkilin toplum önündeki saygınlığını hedef alan, kasıtlı olarak alenen hakaret eden ve manevi huzurunu bozan Umut Akyürek’in 5 milyon lira manevi tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz.”Hadise de dava açmıştıHadise de kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla Umut Akyürek hakkında 60 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/sanatci-umut-akyurekin-kizi-yeniden-madde-kullanmaya-basladi-durumu-baba-acikladi-1097698086.html

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