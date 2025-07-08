https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/sanatci-umut-akyurekin-kizi-yeniden-madde-kullanmaya-basladi-durumu-baba-acikladi-1097698086.html
Sanatçı Umut Akyürek'in kızı yeniden madde kullanmaya başladı: Durumu baba açıkladı
Sanatçı Umut Akyürek'in kızı yeniden madde kullanmaya başladı: Durumu baba açıkladı
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Umut Akyürek-Oktay Ertuğrul çiftinin kızları Melek Bal'ın yeniden madde kullanmaya başladığı ortaya çıktı. 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T13:13+0300
2025-07-08T13:13+0300
2025-07-08T13:13+0300
yaşam
umut akyürek
madde bağımlılığı
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Kızının madde bağımlısı olduğunu söyleyerek yardım isteyen ve tedaviye başladığını duyuran ünlü şarkıcı Umut Akyürek'in kızı Melek Bal Akyürek'in yeniden madde kullanmaya başladığı ortaya çıktı. Baba Oktay Ertuğrul, 'kızım maddeye yeniden başladı' açıklaması yaptı. Kızı için yardım istemiştiGeçen yıl sosyal medyasından bir video yayımlayan ve kızı Melek Bal'ın madde bağımlısı olduğunu, kendilerine şiddet uyguladığını anlatan Umut Akyürek yardım istemişti. Akyürek, "Madde kullanıyor hem de çok bilinçsizce. Tabii ki bilinçlisi olmaz ama adeta ölümüne. Kontrolsüzce, o da psikiyatrik rahatsızlığından dolayı kendini frenleyemediği için korkunç boyutlara vardı iş. Ben şu anda kendimi odaya kilitledim, iki gündür yoktu. Yine çok büyük bir kriz yaşıyor." demişti. Tedaviye başlamıştıBu açıklamaların ardından kızlarının tedaviyi kabul ettiğini duyuran Akyürek, tedavinin ardından kızlarının yanlarında olduğunu açıklamıştı. Ancak genç kızın yeniden madde kullandığı ortaya çıktı. Evde olay çıkaran genç kızın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda evde kalmadığını, günlerdir kafe ile otobüslerde kaldığını söyledi. Anne ve babasının bulunduğu eve giden Melek Bal ailesiyle yaşadığı tartışmaya ait görüntüleri de sosyal medyasından paylaştı. Baba: Yeniden kullanmaya başladıBaba Oktay Ertuğrul yaşananların ardından yaptığı açıklamada, kızının yeniden madde kullanmaya başladığını belirterek, “Maddeye tekrar başladı. Muhtemelen bu kez farklı bir madde kullandı. Algısı kayıptı o paylaşımları yazdığı sırada. Ben kendisine tekrar hastane sürecine geçebiliriz dedim, tepki gösterdi. "Daha önce Liman Ayık Yaşam Derneği’nde şifa bulmuştu. Şimdi oraya da, hastaneye de gitmiyor. Kendisine, bize veya dışarıda birisine zarar verebilir. O akşam da bir kriz yaşadık. Polis ve ambulans bir şey yapamadı, nasihat verip kapıdan döndüler. Mahkemeye başvurmamız gerekiyormuş.” diye anlattıHürriyet'e konuşan baba Kendi çocuğunun yanı sıra başka çocuklar için de bu süreçle mücadele ettiklerini belirten Oktay Ertuğrul, sözlerine şöyle devam etti: “Melek Bal benim evladım. Ben çocuğumla değil, maddeyle mücadele ediyorum. Acının en büyüğünü benim çocuğum çekiyor. Melek Bal’ın bize yazdıklarını unutuyoruz, karşılık bile vermiyoruz. Çünkü onlar maddenin yaptırdığı şeyler. Biz birçok gence de yardım eli uzattık bu süreçte.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/madde-bagimlisi-kizindan-kacip-kendini-odaya-kilitlemisti-umut-akyurek-kizinin-son-goruntusunu-1090586160.html
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umut akyürek, madde bağımlılığı
umut akyürek, madde bağımlılığı
Sanatçı Umut Akyürek'in kızı yeniden madde kullanmaya başladı: Durumu baba açıkladı
Ünlü şarkıcı Umut Akyürek-Oktay Ertuğrul çiftinin kızları Melek Bal'ın yeniden madde kullanmaya başladığı ortaya çıktı.
Kızının madde bağımlısı olduğunu söyleyerek yardım isteyen ve tedaviye başladığını duyuran ünlü şarkıcı Umut Akyürek'in kızı Melek Bal Akyürek'in yeniden madde kullanmaya başladığı ortaya çıktı. Baba Oktay Ertuğrul, 'kızım maddeye yeniden başladı' açıklaması yaptı.
Kızı için yardım istemişti
Geçen yıl sosyal medyasından bir video yayımlayan ve kızı Melek Bal'ın madde bağımlısı olduğunu, kendilerine şiddet uyguladığını anlatan Umut Akyürek yardım istemişti. Akyürek, "Madde kullanıyor hem de çok bilinçsizce. Tabii ki bilinçlisi olmaz ama adeta ölümüne. Kontrolsüzce, o da psikiyatrik rahatsızlığından dolayı kendini frenleyemediği için korkunç boyutlara vardı iş. Ben şu anda kendimi odaya kilitledim, iki gündür yoktu. Yine çok büyük bir kriz yaşıyor." demişti.
Bu açıklamaların ardından kızlarının tedaviyi kabul ettiğini duyuran Akyürek, tedavinin ardından kızlarının yanlarında olduğunu açıklamıştı. Ancak genç kızın yeniden madde kullandığı ortaya çıktı. Evde olay çıkaran genç kızın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda evde kalmadığını, günlerdir kafe ile otobüslerde kaldığını söyledi. Anne ve babasının bulunduğu eve giden Melek Bal ailesiyle yaşadığı tartışmaya ait görüntüleri de sosyal medyasından paylaştı.
Baba: Yeniden kullanmaya başladı
Baba Oktay Ertuğrul yaşananların ardından yaptığı açıklamada, kızının yeniden madde kullanmaya başladığını belirterek, “Maddeye tekrar başladı. Muhtemelen bu kez farklı bir madde kullandı. Algısı kayıptı o paylaşımları yazdığı sırada. Ben kendisine tekrar hastane sürecine geçebiliriz dedim, tepki gösterdi. "Daha önce Liman Ayık Yaşam Derneği’nde şifa bulmuştu. Şimdi oraya da, hastaneye de gitmiyor. Kendisine, bize veya dışarıda birisine zarar verebilir. O akşam da bir kriz yaşadık. Polis ve ambulans bir şey yapamadı, nasihat verip kapıdan döndüler. Mahkemeye başvurmamız gerekiyormuş.” diye anlattı
Hürriyet'e konuşan baba Kendi çocuğunun yanı sıra başka çocuklar için de bu süreçle mücadele ettiklerini belirten Oktay Ertuğrul, sözlerine şöyle devam etti: “Melek Bal benim evladım. Ben çocuğumla değil, maddeyle mücadele ediyorum. Acının en büyüğünü benim çocuğum çekiyor. Melek Bal’ın bize yazdıklarını unutuyoruz, karşılık bile vermiyoruz. Çünkü onlar maddenin yaptırdığı şeyler. Biz birçok gence de yardım eli uzattık bu süreçte.”