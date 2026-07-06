https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/etna-yanardagi-yeniden-patladi-kul-bulutu-hava-trafigini-durdurdu-havalimani-kapatildi-1107041428.html

Etna Yanardağı yeniden patladı: Kül bulutu hava trafiğini durdurdu, havalimanı kapatıldı

Etna Yanardağı yeniden patladı: Kül bulutu hava trafiğini durdurdu, havalimanı kapatıldı

Sputnik Türkiye

Avrupa'nın en aktif yanardağlarından biri olan İtalya'daki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Sicilya'daki Katanya Havalimanı geçici olarak kapatılırken, tüm uçuşlar iptal edildi veya ertelendi.

2026-07-06T15:46+0300

2026-07-06T15:46+0300

2026-07-06T15:46+0300

yaşam

etna yanardağı

sicilya adası

sicilya

avrupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/06/1107040749_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d245b6256240f3fdbc575ce1db984950.jpg

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı, bir kez daha şiddetli bir patlamayla lav ve kül püskürttü. Pazar sabahı yerel saatle 07.45 sıralarında başlayan volkanik hareketlilik gün boyunca giderek şiddetlenirken, kilometrelerce yükselen kül bulutları hava ulaşımını olumsuz etkiledi.Katanya Havalimanı kapatıldıEtna'nın yoğun kül püskürtmesi nedeniyle Sicilya'nın en yoğun hava ulaşım merkezlerinden Katanya Havalimanı tüm gelen uçuşlara kapatıldı. İtalya'nın ulusal hava yolu şirketi ITA Airways, havalimanındaki tüm iniş ve kalkışların iptal edildiğini veya yeniden planlandığını duyurdu. Yetkililer havalimanının en az bugün öğleden sonraya kadar kapalı kalacağını açıkladı.Havacılık alarmı 'kırmızı'ya çıkarıldıİtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), Etna'daki yoğun volkanik faaliyet nedeniyle havacılık için alarm seviyesini 'kırmızı'ya yükseltti.Yanardağ kraterinden yükselen kül bulutlarının yaklaşık 1.6 kilometre yüksekliğe ulaştığı, akşam saatlerinde ise gökyüzünde kızgın lav parçalarının görüldüğü bildirildi.Yetkililer uyarıda bulunduİtalya Sivil Savunma Dairesi, volkanik alarm seviyelerinin yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere dört aşamadan oluştuğunu belirterek, bu seviyelerin yanardağdaki faaliyetlerin seyrine göre belirlendiğini açıkladı. Kurum, mevcut durumun yakından takip edildiğini duyurdu.Avrupa'nın en aktif yanardağlarından biriYaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna, Avrupa'nın en büyük ve en aktif stratovolkanlarından biri olarak kabul ediliyor. Neredeyse sürekli hareket halinde olan yanardağda son haftalarda da lav akışları gözlenmiş, İtalyan bilim insanları bölgede artan volkanik hareketlilik tespit etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/uefadan-fifaya-balogun-tepkisi-abd-belcika-maci-oncesi-kriz-1107038760.html

etna yanardağı

sicilya adası

sicilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

etna yanardağı, sicilya adası, sicilya, avrupa