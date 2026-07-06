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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/etna-yanardagi-yeniden-patladi-kul-bulutu-hava-trafigini-durdurdu-havalimani-kapatildi-1107041428.html
Etna Yanardağı yeniden patladı: Kül bulutu hava trafiğini durdurdu, havalimanı kapatıldı
Etna Yanardağı yeniden patladı: Kül bulutu hava trafiğini durdurdu, havalimanı kapatıldı
Sputnik Türkiye
Avrupa'nın en aktif yanardağlarından biri olan İtalya'daki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Sicilya'daki Katanya Havalimanı geçici olarak kapatılırken, tüm uçuşlar iptal edildi veya ertelendi.
2026-07-06T15:46+0300
2026-07-06T15:46+0300
yaşam
etna yanardağı
sicilya adası
sicilya
avrupa
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İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı, bir kez daha şiddetli bir patlamayla lav ve kül püskürttü. Pazar sabahı yerel saatle 07.45 sıralarında başlayan volkanik hareketlilik gün boyunca giderek şiddetlenirken, kilometrelerce yükselen kül bulutları hava ulaşımını olumsuz etkiledi.Katanya Havalimanı kapatıldıEtna'nın yoğun kül püskürtmesi nedeniyle Sicilya'nın en yoğun hava ulaşım merkezlerinden Katanya Havalimanı tüm gelen uçuşlara kapatıldı. İtalya'nın ulusal hava yolu şirketi ITA Airways, havalimanındaki tüm iniş ve kalkışların iptal edildiğini veya yeniden planlandığını duyurdu. Yetkililer havalimanının en az bugün öğleden sonraya kadar kapalı kalacağını açıkladı.Havacılık alarmı 'kırmızı'ya çıkarıldıİtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), Etna'daki yoğun volkanik faaliyet nedeniyle havacılık için alarm seviyesini 'kırmızı'ya yükseltti.Yanardağ kraterinden yükselen kül bulutlarının yaklaşık 1.6 kilometre yüksekliğe ulaştığı, akşam saatlerinde ise gökyüzünde kızgın lav parçalarının görüldüğü bildirildi.Yetkililer uyarıda bulunduİtalya Sivil Savunma Dairesi, volkanik alarm seviyelerinin yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere dört aşamadan oluştuğunu belirterek, bu seviyelerin yanardağdaki faaliyetlerin seyrine göre belirlendiğini açıkladı. Kurum, mevcut durumun yakından takip edildiğini duyurdu.Avrupa'nın en aktif yanardağlarından biriYaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna, Avrupa'nın en büyük ve en aktif stratovolkanlarından biri olarak kabul ediliyor. Neredeyse sürekli hareket halinde olan yanardağda son haftalarda da lav akışları gözlenmiş, İtalyan bilim insanları bölgede artan volkanik hareketlilik tespit etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/uefadan-fifaya-balogun-tepkisi-abd-belcika-maci-oncesi-kriz-1107038760.html
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etna yanardağı, sicilya adası, sicilya, avrupa
etna yanardağı, sicilya adası, sicilya, avrupa

Etna Yanardağı yeniden patladı: Kül bulutu hava trafiğini durdurdu, havalimanı kapatıldı

15:46 06.07.2026
© REUTERS Giuseppe Di StefanoMount Etna
Mount Etna - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
© REUTERS Giuseppe Di Stefano
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Avrupa'nın en aktif yanardağlarından biri olan İtalya'daki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Gökyüzüne yükselen dev kül bulutları nedeniyle Sicilya'daki Katanya Havalimanı geçici olarak kapatılırken, tüm uçuşlar iptal edildi veya ertelendi.
İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı, bir kez daha şiddetli bir patlamayla lav ve kül püskürttü. Pazar sabahı yerel saatle 07.45 sıralarında başlayan volkanik hareketlilik gün boyunca giderek şiddetlenirken, kilometrelerce yükselen kül bulutları hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Katanya Havalimanı kapatıldı

Etna'nın yoğun kül püskürtmesi nedeniyle Sicilya'nın en yoğun hava ulaşım merkezlerinden Katanya Havalimanı tüm gelen uçuşlara kapatıldı. İtalya'nın ulusal hava yolu şirketi ITA Airways, havalimanındaki tüm iniş ve kalkışların iptal edildiğini veya yeniden planlandığını duyurdu. Yetkililer havalimanının en az bugün öğleden sonraya kadar kapalı kalacağını açıkladı.
© Salvatore AllegraEtna Yanardağı
Etna Yanardağı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
Etna Yanardağı
© Salvatore Allegra

Havacılık alarmı 'kırmızı'ya çıkarıldı

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), Etna'daki yoğun volkanik faaliyet nedeniyle havacılık için alarm seviyesini 'kırmızı'ya yükseltti.
Yanardağ kraterinden yükselen kül bulutlarının yaklaşık 1.6 kilometre yüksekliğe ulaştığı, akşam saatlerinde ise gökyüzünde kızgın lav parçalarının görüldüğü bildirildi.

Yetkililer uyarıda bulundu

İtalya Sivil Savunma Dairesi, volkanik alarm seviyelerinin yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere dört aşamadan oluştuğunu belirterek, bu seviyelerin yanardağdaki faaliyetlerin seyrine göre belirlendiğini açıkladı. Kurum, mevcut durumun yakından takip edildiğini duyurdu.
© Salvatore AllegraEtna Yanardağı
Etna Yanardağı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
Etna Yanardağı
© Salvatore Allegra

Avrupa'nın en aktif yanardağlarından biri

Yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna, Avrupa'nın en büyük ve en aktif stratovolkanlarından biri olarak kabul ediliyor. Neredeyse sürekli hareket halinde olan yanardağda son haftalarda da lav akışları gözlenmiş, İtalyan bilim insanları bölgede artan volkanik hareketlilik tespit etmişti.
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