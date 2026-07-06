https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/enkazdan-32-saat-sonra-kurtarilan-cocuk-peynir-ve-ketcap-yiyerek-hayatta-kaldi-1107029005.html

Enkazdan 32 saat sonra kurtarılan çocuk peynir ve ketçap yiyerek hayatta kaldı

Enkazdan 32 saat sonra kurtarılan çocuk peynir ve ketçap yiyerek hayatta kaldı

Sputnik Türkiye

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde enkaz altında kalan ve 32 saat sonra kurtarılan 12 yaşındaki Fabiana Blanco, kurtarılmayı beklerken... 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T10:33+0300

2026-07-06T10:33+0300

2026-07-06T10:33+0300

dünya

venezuela

la guaira

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Venezuela'daki ikiz depremden en çok etkilenen La Guaira kentinde yaşayan 12 yaşındaki Fabiana Blanco, enkaz altında yaşadıklarını aktardı.Deprem sırasında 10 katlı bir binada bulunan evlerinde olduklarını belirten Blanco, deprem anını şöyle anlattı:Enkaz altında bir süre geçirdikten sonra üst katlarında yaşayan bir hemşirenin yaşayan birilerinin olup olmadığını kontrol etmek için seslendiğini duyduğunu kaydeden Blanco, "Bana sakin olmamı ve her şeyin düzeleceğini söyledi." dedi.Yaşadıklarının gerçekliğine inanamamışHemşirenin 6 saat sonra enkazdan kurtarıldığını ve kendisinin enkaz altında olduğunu ekiplere söylediğini aktaran Blanco, eliyle enkazı eşmeye çalıştığını söyledi.Blanco, "Bu arada 1 şişe ketçap ve dilimlenmiş peynir buldum. Bunlar benim bilincimi açık tuttu." ifadesini kullandı.Daha sonra arama kurtarma ekiplerinin kendisine adıyla seslendiğini vurgulayan Blanco, onlara ses verdiğini ve birkaç saat içinde enkaz altında 32 saatin ardından kendisine ulaşıldığını belirtti.Fabiana Blanco, "Enkazdan çıkarıldığımda ailemi gördüm, binanın tamamen çöktüğünü gördüm ve bunun gerçek olamayacağını, bunun bir televizyon dizisi olduğunu düşündüm." sözlerini sarf ettiVenezuela'da iki büyük deprem meydana gelmiştiABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 342'ye, yaralananların sayısının ise 16 bin 740'a yükseldiğini açıklamıştı.Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.Depremlerin ardından yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısının 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçtiği bildirilmişti.Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

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