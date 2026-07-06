https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/ekrem-imamoglunun-yargilandigi-casusluk-davasinda-ara-karar-1107050911.html
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında ara karar
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında ara karar
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı casusluk davası 29 Eylül tarihine ertelendi. 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T21:15+0300
2026-07-06T21:15+0300
2026-07-06T21:31+0300
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İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, 'casusluk' suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün hakkında tutukluluk halinin devamına hükmetti.Mahkeme heyeti, dosyadaki değerlendirmelerin ardından davanın bir sonraki duruşmasının 29 Eylül'de görülmesine karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/ekrem-imamoglu-3-davada-hakim-karsina-cikacak-1107029074.html
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ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), casus, casus yazılım, casus çip
ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), casus, casus yazılım, casus çip
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında ara karar
21:15 06.07.2026 (güncellendi: 21:31 06.07.2026)
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı casusluk davası 29 Eylül tarihine ertelendi.
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, 'casusluk' suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün hakkında tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Mahkeme heyeti, dosyadaki değerlendirmelerin ardından davanın bir sonraki duruşmasının 29 Eylül'de görülmesine karar verdi.