Dış Politika Uzmanı Yücel: Ukrayna sahada başarısız oldukça sivil hedeflere saldırıyor

İlk olarak Ukrayna ordusunun sahada başarı elde edememesi Kiev yönetimini Rusya’nın askeri hedeflerinden çok sivil altyapıya saldırmasına neden oluyor. Tabii kendi kamuoyuna da moral vermeye çalışan ve hala savaşabilme kapasitesi olduğunu göstermeye çalışan bir Zelenskiy var. Putin’in ve Rus ordusunun sivil altyapıya karşı gösterdiği hassasiyete rağmen Ukrayna tarafının gittikçe Rusya'da sivil hedeflere yönelik saldırı strateji uyguladığını görüyoruz. Bununla birlikte barış görüşmelerinde masaya otururken son kozlarını ortaya koymaya çalışan bir Ukrayna var. Ancak Rus ordusunun son zaferleri gösteriyor ki Ukrayna tarafında birçok sorun olduğunu ve Ukrayna’nın bunu bir şekilde kapatmaya çalıştığı ortada.