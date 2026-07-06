https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/dis-politika-uzmani-yucel-ukrayna-sahada-basarisiz-oldukca-sivil-hedeflere-saldiriyor-1107047585.html
Dış Politika Uzmanı Yücel: Ukrayna sahada başarısız oldukça sivil hedeflere saldırıyor
Dış Politika Uzmanı Yücel: Ukrayna sahada başarısız oldukça sivil hedeflere saldırıyor
Sputnik Türkiye
Kiev yönetimi Rusya’da sivilleri hedef alırken, Rusya Ukrayna’nın önemli askerli tesislerini vurdu. Sahadaki bu gelişmeleri değerlendiren Dış Politika Uzmanı... 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T18:41+0300
2026-07-06T18:41+0300
2026-07-06T18:51+0300
ukrayna
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Ukrayna bugün gece Rusya'daki sivil hedeflere yönelik yoğun saldırı girişiminde bulundu. Toplam 625 İHA'dan 613 düşürüldü. Ukrayna’na İHA’larının hedefinde yine siviller vardı. Bu saldırılara karşılık Rusya, Ukrayna’nın askeri hedeflerine yönelik bir operasyon düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı dün gece Ukrayna'da önemli askeri hedeflerin vurulduğunu açıkladı. Ukrayna’nın sivilleri hedef alan saldırıları ve Rusya’nın askeri tesislere yönelik operasyonunun değerlendiren Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel Ukrayna’nın güç kaybettikçe sivilleri hedef aldığını belirterek şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/ukrayna-ordusu-belgorod-bolgesinde-bir-yolcu-otobusune-saldirdi-2si-cocuk-6-kisi-yaralandi-1107043711.html
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ukrayna, rusya, kiev, rusya savunma bakanlığı
ukrayna, rusya, kiev, rusya savunma bakanlığı
Dış Politika Uzmanı Yücel: Ukrayna sahada başarısız oldukça sivil hedeflere saldırıyor
18:41 06.07.2026 (güncellendi: 18:51 06.07.2026)
Özel
Kiev yönetimi Rusya’da sivilleri hedef alırken, Rusya Ukrayna’nın önemli askerli tesislerini vurdu. Sahadaki bu gelişmeleri değerlendiren Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel Ukrayna’nın başarısızlıklarına dikkat çekti.
Ukrayna bugün gece Rusya'daki sivil hedeflere yönelik yoğun saldırı girişiminde bulundu.
Toplam 625 İHA'dan 613 düşürüldü. Ukrayna’na İHA’larının hedefinde yine siviller vardı. Bu saldırılara karşılık Rusya, Ukrayna’nın askeri hedeflerine yönelik bir operasyon düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı dün gece Ukrayna'da önemli askeri hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Ukrayna’nın sivilleri hedef alan saldırıları ve Rusya’nın askeri tesislere yönelik operasyonunun değerlendiren Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel Ukrayna’nın güç kaybettikçe sivilleri hedef aldığını belirterek şunları söyledi:
İlk olarak Ukrayna ordusunun sahada başarı elde edememesi Kiev yönetimini Rusya’nın askeri hedeflerinden çok sivil altyapıya saldırmasına neden oluyor. Tabii kendi kamuoyuna da moral vermeye çalışan ve hala savaşabilme kapasitesi olduğunu göstermeye çalışan bir Zelenskiy var. Putin’in ve Rus ordusunun sivil altyapıya karşı gösterdiği hassasiyete rağmen Ukrayna tarafının gittikçe Rusya'da sivil hedeflere yönelik saldırı strateji uyguladığını görüyoruz. Bununla birlikte barış görüşmelerinde masaya otururken son kozlarını ortaya koymaya çalışan bir Ukrayna var. Ancak Rus ordusunun son zaferleri gösteriyor ki Ukrayna tarafında birçok sorun olduğunu ve Ukrayna’nın bunu bir şekilde kapatmaya çalıştığı ortada.