https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/darphane-duyurdu-nato-zirvesi-anisina-ozel-5-lira-basildi-kullanima-da-girecek-1107037571.html
Darphane duyurdu: NATO Zirvesi anısına özel 5 lira basıldı
Darphane duyurdu: NATO Zirvesi anısına özel 5 lira basıldı
Sputnik Türkiye
Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılabilecek özel tasarımlı hatıra para basıldı. 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T13:57+0300
2026-07-06T13:57+0300
2026-07-06T13:58+0300
ekonomi̇
nato
ankara
darphane
para
hatıra parası
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Darphane, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılabilecek özel tasarımlı "5 TL Tedavül Madeni NATO Hatıra Parası" basıldığını duyurdub Bu kapsamda hazırlanan hatıra parası, halen tedavülde bulunan iki metalli (bimetal) 5 liralık madeni para üzerine basılırken paranın tura yüzünde NATO logosu, zirvenin düzenlendiği yer ve tarih ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin grafik görseli yer alıyor. Diğer yüzünde ise 5 liranın tedavüldeki mevcut tasarımı bulunuyor.Toplam 500 bin tane basılacakİlk etapta 100 bin adet basılan hatıra parasından, zirve süresince 400 bin adet daha üretilmesi planlanırken böylece toplam üretim miktarının 500 bin adede ulaşması öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/ankara-valiliginden-nato-zirvesi-icin-gorev-yapan-personele-dagitilan-kumanyaya-iliskin-aciklama-1107023224.html
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nato, ankara, darphane, para, hatıra parası
nato, ankara, darphane, para, hatıra parası
Darphane duyurdu: NATO Zirvesi anısına özel 5 lira basıldı
13:57 06.07.2026 (güncellendi: 13:58 06.07.2026)
Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılabilecek özel tasarımlı hatıra para basıldı.
Darphane, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılabilecek özel tasarımlı "5 TL Tedavül Madeni NATO Hatıra Parası" basıldığını duyurdub
Bu kapsamda hazırlanan hatıra parası, halen tedavülde bulunan iki metalli (bimetal) 5 liralık madeni para üzerine basılırken paranın tura yüzünde NATO logosu, zirvenin düzenlendiği yer ve tarih ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin grafik görseli yer alıyor. Diğer yüzünde ise 5 liranın tedavüldeki mevcut tasarımı bulunuyor.
Toplam 500 bin tane basılacak
İlk etapta 100 bin adet basılan hatıra parasından, zirve süresince 400 bin adet daha üretilmesi planlanırken böylece toplam üretim miktarının 500 bin adede ulaşması öngörülüyor.