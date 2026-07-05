https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/ankara-valiliginden-nato-zirvesi-icin-gorev-yapan-personele-dagitilan-kumanyaya-iliskin-aciklama-1107023224.html
Ankara Valiliği'nden NATO Zirvesi için görev yapan personele dağıtılan kumanyaya ilişkin açıklama
Ankara Valiliği'nden NATO Zirvesi için görev yapan personele dağıtılan kumanyaya ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Ankara Valiliği, dağıtılan kumanyayı tüketmesinin ardından rahatsızlanan NATO Zirvesi kapsamında görevli 4 personelde, gıda kaynaklı zehirlenme bulgusuna... 05.07.2026, Sputnik Türkiye
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2026-07-05T23:18+0300
2026-07-05T23:19+0300
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ankara valiliği
personel
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Ankara Valiliği'nce bazı sosyal medya hesaplarında 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında görev yapan personele dağıtılan kumanyalara ilişkin paylaşımlarda bulunulduğu belirtildi.Paylaşımlar üzerine doğru bilgilendirme yapılması ihtiyacı duyulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/saglik-bakanligindan-son-2-yila-dair-aciklama-randevu-bekleyen-vatandas-sayisinda-yuzde-92-oraninda-1107022699.html
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nato, ankara valiliği, personel
Ankara Valiliği'nden NATO Zirvesi için görev yapan personele dağıtılan kumanyaya ilişkin açıklama
23:18 05.07.2026 (güncellendi: 23:19 05.07.2026)
Ankara Valiliği, dağıtılan kumanyayı tüketmesinin ardından rahatsızlanan NATO Zirvesi kapsamında görevli 4 personelde, gıda kaynaklı zehirlenme bulgusuna rastlanmadığını ve personelin tedbir amacıyla hastaneye sevk edildiğini açıkladı.
Ankara Valiliği'nce bazı sosyal medya hesaplarında 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında görev yapan personele dağıtılan kumanyalara ilişkin paylaşımlarda bulunulduğu belirtildi.
Paylaşımlar üzerine doğru bilgilendirme yapılması ihtiyacı duyulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
5 Temmuz tarihinde görevli personelimize dağıtılan kumanyaların tüketilmesinin ardından rahatsızlık hissi bildiren 4 personel, tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir. Yapılan muayene, tetkik ve kan tahlilleri sonucunda personelimizde gıda kaynaklı zehirlenme bulgusuna rastlanmamış, genel sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilmiştir. Personele dağıtılan kumanyaların gıda güvenliği ve hijyen denetimleri, hazırlanma sürecinden itibaren Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda titizlikle yürütülmektedir.