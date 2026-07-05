Ankara Valiliği'nden NATO Zirvesi için görev yapan personele dağıtılan kumanyaya ilişkin açıklama

5 Temmuz tarihinde görevli personelimize dağıtılan kumanyaların tüketilmesinin ardından rahatsızlık hissi bildiren 4 personel, tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir. Yapılan muayene, tetkik ve kan tahlilleri sonucunda personelimizde gıda kaynaklı zehirlenme bulgusuna rastlanmamış, genel sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilmiştir. Personele dağıtılan kumanyaların gıda güvenliği ve hijyen denetimleri, hazırlanma sürecinden itibaren Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda titizlikle yürütülmektedir.