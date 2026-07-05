Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/ankara-valiliginden-nato-zirvesi-icin-gorev-yapan-personele-dagitilan-kumanyaya-iliskin-aciklama-1107023224.html
Ankara Valiliği'nden NATO Zirvesi için görev yapan personele dağıtılan kumanyaya ilişkin açıklama
Ankara Valiliği'nden NATO Zirvesi için görev yapan personele dağıtılan kumanyaya ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Ankara Valiliği, dağıtılan kumanyayı tüketmesinin ardından rahatsızlanan NATO Zirvesi kapsamında görevli 4 personelde, gıda kaynaklı zehirlenme bulgusuna... 05.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-05T23:18+0300
2026-07-05T23:19+0300
türki̇ye
nato
ankara valiliği
personel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098863533_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_ce670b56c1f07dadeb89da68f13a584c.jpg
Ankara Valiliği'nce bazı sosyal medya hesaplarında 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında görev yapan personele dağıtılan kumanyalara ilişkin paylaşımlarda bulunulduğu belirtildi.Paylaşımlar üzerine doğru bilgilendirme yapılması ihtiyacı duyulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/saglik-bakanligindan-son-2-yila-dair-aciklama-randevu-bekleyen-vatandas-sayisinda-yuzde-92-oraninda-1107022699.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098863533_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_cd196911acae728e8dba68077cdcb708.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nato, ankara valiliği, personel
nato, ankara valiliği, personel

Ankara Valiliği'nden NATO Zirvesi için görev yapan personele dağıtılan kumanyaya ilişkin açıklama

23:18 05.07.2026 (güncellendi: 23:19 05.07.2026)
© AAAnkara Valiliği
Ankara Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
© AA
Abone ol
Ankara Valiliği, dağıtılan kumanyayı tüketmesinin ardından rahatsızlanan NATO Zirvesi kapsamında görevli 4 personelde, gıda kaynaklı zehirlenme bulgusuna rastlanmadığını ve personelin tedbir amacıyla hastaneye sevk edildiğini açıkladı.
Ankara Valiliği'nce bazı sosyal medya hesaplarında 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında görev yapan personele dağıtılan kumanyalara ilişkin paylaşımlarda bulunulduğu belirtildi.
Paylaşımlar üzerine doğru bilgilendirme yapılması ihtiyacı duyulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

5 Temmuz tarihinde görevli personelimize dağıtılan kumanyaların tüketilmesinin ardından rahatsızlık hissi bildiren 4 personel, tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir. Yapılan muayene, tetkik ve kan tahlilleri sonucunda personelimizde gıda kaynaklı zehirlenme bulgusuna rastlanmamış, genel sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilmiştir. Personele dağıtılan kumanyaların gıda güvenliği ve hijyen denetimleri, hazırlanma sürecinden itibaren Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda titizlikle yürütülmektedir.

Sağlık Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
TÜRKİYE
Sağlık Bakanlığı'ndan son 2 yıla dair açıklama: Randevu bekleyen vatandaş sayısında yüzde 92 oranında düşüş sağlandı
21:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала