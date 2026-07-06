https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/cinde-maysak-tayfunu-barajda-yarik-olustu-iki-kisi-oldu-yuzlerce-kisi-tahliye-edildi-1107044600.html

Çin'de Maysak tayfunu: Barajda yarık oluştu, iki kişi öldü, yüzlerce kişi tahliye edildi

Çin'de Maysak tayfunu: Barajda yarık oluştu, iki kişi öldü, yüzlerce kişi tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Maysak Tropik Fırtınası'nın etkili olduğu Çin'in güneyinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle bir barajda yarık oluştu. İki kişinin hayatını kaybettiği afette yüzlerce kişi tahliye edildi.

2026-07-06T16:57+0300

2026-07-06T16:57+0300

2026-07-06T16:57+0300

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Çin'in güneyini etkisi altına alan Maysak Tropik Fırtınası'nın neden olduğu şiddetli yağışlar, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde sel felaketine yol açtı.Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre, sellerde iki kişi hayatını kaybederken, bölgede geniş çaplı tahliye ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.Barajda yarık oluştuSouth China Morning Post'un haberine göre, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Nanning kentindeki Liulan Barajı'nın gövdesinin iki bölümünde çökme meydana geldi ve barajda yarık oluştu.Barajdaki hasarın ardından olası taşkın riskine karşı çevrede yaşayan 300'den fazla kişi yüksek kesimlere tahliye edildi. Yetkililer, şu ana kadar barajdaki yarık nedeniyle can kaybı yaşanmadığını bildirdi.800'den fazla kişi kurtarıldıTayfunun en ağır etkilediği bölgelerden biri olan Fangçınggang kentinde ise taşkın suları köyleri bastı.Çin Merkez Televizyonu'nun (CCTV) aktardığına göre, bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri şimdiye kadar 800'den fazla kişiyi güvenli bölgelere tahliye etti.Operasyonlarda ayrıca 600'den fazla çiftlik hayvanı kurtarıldı, selden etkilenen 500'den fazla evde arama yapıldı ve bölgeye 16 ton yardım malzemesi ulaştırıldı.Alarm en üst seviyeye çıkarıldıSosyal medyada paylaşılan görüntülerde tarım arazileri ile telefon direklerinin sular altında kaldığı, bazı vatandaşların ise evlerinin çatılarına çıkarak yardım beklediği görüldü.Sel tehlikesinin sürmesi üzerine Nanning kentinde acil durum müdahale seviyesi 3'ten en yüksek seviye olan 1'e yükseltildi.Yetkililer, bölgede yağışların etkisini sürdürmesi nedeniyle vatandaşlara nehir yataklarından ve riskli alanlardan uzak durmaları çağrısında bulundu.

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