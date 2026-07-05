https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/ahmet-hakan-chp-milletvekili-adnan-beker-kilicdaroglunun-hedef-aldigi-bir-isimdi-1107009002.html
Ahmet Hakan: 'CHP Milletvekili Adnan Beker, Kılıçdaroğlu’nun hedef aldığı bir isimdi'
Ahmet Hakan: 'CHP Milletvekili Adnan Beker, Kılıçdaroğlu’nun hedef aldığı bir isimdi'
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Ankara Milletvekili Beker, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Gazeteci Ahmet Hakan, yaşanan gelişmeyi bugünkü köşesinde değerlendirdi. 05.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-05T10:03+0300
2026-07-05T10:03+0300
2026-07-05T10:03+0300
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adnan beker
ahmet hakan
chp
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Ankara Milletvekili Adnan Beker, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, CHP'de kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu 'üzülerek' izlediğini ifade etti.Beker, şunları kaydetti:Ahmet Hakan bugünkü köşesinde gelişmeye dair şu değerlendirmeyi yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/ankara-milletvekili-adnan-beker-chpden-istifa-etti-1107002762.html
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adnan beker, ahmet hakan, chp
Ahmet Hakan: 'CHP Milletvekili Adnan Beker, Kılıçdaroğlu’nun hedef aldığı bir isimdi'
Ankara Milletvekili Beker, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Gazeteci Ahmet Hakan, yaşanan gelişmeyi bugünkü köşesinde değerlendirdi.
Ankara Milletvekili Adnan Beker, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, CHP'de kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu 'üzülerek' izlediğini ifade etti.
Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için CHP üyeliğimden istifa ediyorum. Bağımsız Ankara milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim.
Ahmet Hakan bugünkü köşesinde
gelişmeye dair şu değerlendirmeyi yaptı:
CHP Milletvekili Adnan Beker, Kılıçdaroğlu’nun hedef aldığı bir isimdi. Dün CHP’den istifa etti.
Normalde “Özgür Özel’in kuracağı partiyi bekler, oraya geçecektir” derdim. Ama istifa metninde bağımsız kalacağını vurgulayınca...
“Ne oluyor ya? Adnan Beker cepheyi de mi terk etti” demek durumunda kaldım.