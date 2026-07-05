Ahmet Hakan: 'CHP Milletvekili Adnan Beker, Kılıçdaroğlu’nun hedef aldığı bir isimdi'

Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için CHP üyeliğimden istifa ediyorum. Bağımsız Ankara milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim.