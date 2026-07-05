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Ahmet Hakan: 'CHP Milletvekili Adnan Beker, Kılıçdaroğlu’nun hedef aldığı bir isimdi'
Ahmet Hakan: 'CHP Milletvekili Adnan Beker, Kılıçdaroğlu’nun hedef aldığı bir isimdi'
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Ankara Milletvekili Beker, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Gazeteci Ahmet Hakan, yaşanan gelişmeyi bugünkü köşesinde değerlendirdi. 05.07.2026, Sputnik Türkiye
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Ankara Milletvekili Adnan Beker, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, CHP'de kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu 'üzülerek' izlediğini ifade etti.Beker, şunları kaydetti:Ahmet Hakan bugünkü köşesinde gelişmeye dair şu değerlendirmeyi yaptı:
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adnan beker, ahmet hakan, chp
adnan beker, ahmet hakan, chp

Ahmet Hakan: 'CHP Milletvekili Adnan Beker, Kılıçdaroğlu’nun hedef aldığı bir isimdi'

10:03 05.07.2026
© Fotoğraf : CHP Milletvekili Adnan BekerCHP Milletvekili Adnan Beker
CHP Milletvekili Adnan Beker - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
© Fotoğraf : CHP Milletvekili Adnan Beker
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Ankara Milletvekili Beker, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Gazeteci Ahmet Hakan, yaşanan gelişmeyi bugünkü köşesinde değerlendirdi.
Ankara Milletvekili Adnan Beker, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, CHP'de kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu 'üzülerek' izlediğini ifade etti.
Beker, şunları kaydetti:
Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için CHP üyeliğimden istifa ediyorum. Bağımsız Ankara milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim.
Ahmet Hakan bugünkü köşesinde gelişmeye dair şu değerlendirmeyi yaptı:

CHP Milletvekili Adnan Beker, Kılıçdaroğlu’nun hedef aldığı bir isimdi. Dün CHP’den istifa etti.

Normalde “Özgür Özel’in kuracağı partiyi bekler, oraya geçecektir” derdim. Ama istifa metninde bağımsız kalacağını vurgulayınca...

“Ne oluyor ya? Adnan Beker cepheyi de mi terk etti” demek durumunda kaldım.

Adnan Beker - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2026
POLİTİKA
Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'den istifa etti
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