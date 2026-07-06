https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/brezilyayi-eleyen-norvec-ceyrek-finalde-1107024341.html

Brezilya turnuvaya veda etti: Norveç çeyrek finalde

Brezilya turnuvaya veda etti: Norveç çeyrek finalde

Sputnik Türkiye

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya'yı 2-1 mağlup eden Norveç adını çeyrek finale yazdırdı. 06.07.2026, Sputnik Türkiye

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norveç

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FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ve Norveç takımları, ABD'nin East Rutherford kentindeki New Jersey Stadyumu'nda ​​karşılaştı. Karşılaşmada, Haaland'ın 2 golüyle Norveç, Brezilya'yı 2-1 mağlup etti.Brezilya'yı Haaland'ın golleriyle 2-1 yenen Norveç çeyrek finale çıktı.Norveçli futbolcular, maçın ardından geleneksel Viking kürek çekme hareketiyle galibiyeti kutladı. Tribünlerle birlikte yapılan bu kutlama stadyumda renkli anlara sahne oldu.Brezilya 24 yıllık hasrete son veremedi1930'dan bu yana düzenlenen 22 Dünya Kupası'na katılan tek ülke Brezilya 5 kez şampiyonluğa ulaştı.Son şampiyonluğunu 2002'de elde eden Brezilya, 24 yıl sonra tekrar dünya futbolunun zirvesine çıkmayı hedefliyordu. Ama son 16 turunda turnuvaya veda etti.Haaland, Messi ve Mbappe ile zirveyi paylaşıyor2026 FIFA Dünya Kupası'nın gol krallığı yarışında zirvede, 7'şer golü bulunan Arjantinli Lionel Messi, Fransız Kylian Mbappe ve son 16 turunda Brezilya'ya attığı 2 gol ile Norveçli Erling Haaland bulunuyor.Dünya Kupası gol krallığı yarışındaki Norveçli Erling Haaland ve Brezilyalı Vinicius Junior'ın son 16 turunda karşılaştığı maçta Norveç'e çeyrek finali getiren goller, Haaland'dan geldi.2026 Dünya Kupası'nın gol krallığı yarışında zirvede 7'şer golü bulunan Messi, Mbappe ve Haaland yer alıyor.

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