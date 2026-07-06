https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/bolu-belediyesine-yonelik-irtikap-sorusturmasi-davasi-saniklarinin-yargilanmasina-baslandi-tanju-1107049193.html

Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması davası sanıklarının yargılanmasına başlandı: Tanju Özcan savunma yaptı

Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması davası sanıklarının yargılanmasına başlandı: Tanju Özcan savunma yaptı

Sputnik Türkiye

Bolu Belediyesi'ne yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında savunma yapan Tanju özcan iddianameyi didik didik ettiğini ve kendilerine yönelik akçeli bir... 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T20:02+0300

2026-07-06T20:02+0300

2026-07-06T20:10+0300

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tanju özcan

bolu belediyesi

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Bolu Belediyesi'ne yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılanmasına başlandı.Duruşmada savunma yapan Tanju Özcan iddianamede üzerine atılı 6 suç olduğunu hatırlatarak şunları söyledi.MASAK raporunda ve incelenen evraklarda da bu tarz tespitin olmadığını savunan Özcan, "Bu sorulara cevap alamadığıma göre iddianamede bize yönelik akçeli bir suçlama yok" ifadelerini kullandı. Özcan, suçlamaların, fakir öğrencilere burs vermek, ihtiyaç sahibi insanlara yardım yapmak için kurulan BolSev üzerinden yapıldığını iddia ederek, "Arkadaşlarına vakıf kurmuşsun, vakfa kaynak toplamaya başlamışsınız, bu kaynağı toplarken de zenginleri zorlamışsın iddiası var. Bunun sonucunda Tanju Özcan ve arkadaşları, zenginlere baskı yaparak fakirlere kaynak sağladı ibaresi sabit kalırsa biz cezamızı çekeriz" dedi.Belediye başkanlarının kanunda yazılan görevlerinin yanında yazılmayan görevlerinin de olduğunu dile getiren Özcan, spor kulüplerine yardım yapma, öğrencilere burs sağlama, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmanın bunlar arasında yer aldığını, BolSev'i de bu amaçla kurduklarını savundu.''Halktan hayırseverlerden reklam hizmetlerinden gelir topluyoruz'' dedik'Müteahhit N.G'den 2.5 milyon lira para istendiği iddiasına değinen Özcan, "N.G'yi öncesinden tanırım ama hiçbir zaman yakın ilişkim olmadı. 2025 yılının ilk aylarında beni ziyarete geldi. O zamanki özel kalem müdürümle çalışıyordum. 'Biz vakıf kurduk onunla ilgili çalışıyoruz. Halktan, hayırseverlerden reklam hizmetlerinden gelir topluyoruz.' dedik. Kendisi de 'Biz de Bolu'da iş yapıyoruz üzerimize düşeni yapalım.' dedi. diye konuştu.Özcan, N.G'nin reklam verme talebiyle ilgili Ali Sarıyıldız ile irtibatlarını sağladığını belirterek, savunmasını şu ifadelerle sürdürdü:Belediyeye para karşılığı iş yaptırmak istediğini iddia ettiği N.G'nin son yıllarda kayda değer iş yapmadığını savunan Özcan, "Son birkaç yıldır inşaat ruhsatı talebi yok. Bir işi yok. Biz gözaltına alınıp tutuklanınca ifade vermiş. Baştan sona iftira atıyor. 1 milyon meselesini bilmiyorum. Hayatımda hiç bu kadar rahat iftira atan kimseyi görmedim. Bir görüşmemizde N.G'ye 'Vakıfla olan ilişkinle belediyeyle ilgili ilişkini birbirine karıştırmayız.' dedim. Reklam konusunu görüşürken kendisine hiçbir şekilde 'Belediyede şu işin yürür, şu işin yürümez.' demedik" ifadelerini kullandı.Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta başlatılan "irtikap" soruşturması kapsamında 19 kişi gözaltına alınmıştı.Tanju Özcan, başkan yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, belediye meclis üyeleri Cihan Tutal ve Aydan Özdemir, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve BolSev yöneticisi Ali Sarıyıldız tutuklanmış, itiraz üzerine Beykoz ve Özdemir adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti."Rüşvet" operasyonu kapsamında tutuklanan Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Bolu Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal'ın dosyası da bu dosyayla birleştirilmişti.Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 178 sayfalık iddianamede, Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi nedeniyle 6 kez "icbar suretiyle irtikap", 3 kez "irtikaba teşebbüs", 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez "rüşvet" suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/izmirde-rusvet-davasi-icra-mudur-yardimcisi-ve-katibe-hapis-cezasi-verildi-1107046312.html

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