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Bingöl'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
Bingöl'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
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Bingöl'ün Yayladere ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. 06.07.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
bingöl
kaza
kaza sebebi
trafik kazası
kamyonet
pikap
kaza tespit tutanağı
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Yayladere-Karakoçan kara yolunun Akçadamlar Mahallesi mevkisinde F.D. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede sürücü F.D. ve araçta bulunan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Kazada yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/mersinde-feci-kaza-genc-avukat-hayatini-kaybetti-1107033091.html
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bingöl, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, kamyonet, pikap, kaza tespit tutanağı
bingöl, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, kamyonet, pikap, kaza tespit tutanağı

Bingöl'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

20:07 06.07.2026
© AA / UMKEBingöl'de kamyonet uçuruma yuvarlandı
Bingöl'de kamyonet uçuruma yuvarlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
© AA / UMKE
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Bingöl'ün Yayladere ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Yayladere-Karakoçan kara yolunun Akçadamlar Mahallesi mevkisinde F.D. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede sürücü F.D. ve araçta bulunan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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