https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/bingolde-kamyonet-ucuruma-yuvarlandi-olu-ve-yaralilar-var-1107049554.html

Bingöl'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Bingöl'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T20:07+0300

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Yayladere-Karakoçan kara yolunun Akçadamlar Mahallesi mevkisinde F.D. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede sürücü F.D. ve araçta bulunan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Kazada yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/mersinde-feci-kaza-genc-avukat-hayatini-kaybetti-1107033091.html

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bingöl, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, kamyonet, pikap, kaza tespit tutanağı