https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/askeri-uzman-bijev-rus-sistemleri-dunyada-esi-benzeri-olmayan-bir-tecrubeye-sahip-1107043833.html

Askeri uzman Bijev: Rus sistemleri dünyada eşi benzeri olmayan bir tecrübeye sahip

Askeri uzman Bijev: Rus sistemleri dünyada eşi benzeri olmayan bir tecrübeye sahip

Sputnik Türkiye

Rusya'nın hava savunma ağının katmanlı, otomatik ve entegre bir yapıya sahip olduğunu belirten Bijev, Ukrayna'nın NATO zirveleri gibi uluslararası toplantılar... 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T16:45+0300

2026-07-06T16:45+0300

2026-07-06T16:55+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

nato

rusya hava kuvvetleri

kiev

ukrayna

ayteç bijev

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0d/1104236149_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6eaff21f0862231226b0783ebba0380.jpg

Eski Rusya Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Ayteç Bijev, Rusya’nın Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarına (İHA) karşı yürüttüğü hava savunma operasyonlarını değerlendirdi. Bijev, Rus sistemlerinin dünyada eşi benzeri olmayan bir tecrübeye sahip olduğunu vurguladı.Sputnik'e verdiği demeçte Rusya'nın hava savunma ağının katmanlı, otomatik ve entegre bir yapıya sahip olduğunu belirten Bijev, sistemin sadece yer tabanlı füzelerden değil, aynı zamanda savaş uçakları ve ordu havacılığı ile koordineli bir şekilde çalıştığını ifade etti. Bijev, Rus savunmasının başarısını etkinlik katsayısı ile açıklayarak, "Dünyadaki hiçbir hava savunma sistemi yüzde 100 garanti veremez ancak Rus birlikleri, çatışma sürecinde dünyada eşi benzeri olmayan bir tecrübe kazandı" dedi.Provokasyon ve stratejik hedeflerUkrayna'nın NATO zirveleri gibi uluslararası toplantılar öncesinde saldırılarını yoğunlaştırdığını hatırlatan Bijev, bu tür eylemleri Kiev yönetiminin, Batılı destekçilerine 'etkili olduğu' mesajını verme çabası olarak yorumladı.Bijev, "Saldırılarla herhangi bir etkinliği gölgelemeye çalışıyorlar, bu yüzden biz her zaman yüksek hazırlık durumundayız" diye konuştu.Rusya'nın stratejisinin bölgeleri sistematik olarak özgürleştirmek üzerine kurulu olduğunu belirten Rus general, toprak kontrolü arttıkça düşmanın saldırı menzilinin de daralacağını kaydetti.Bijev, hedeflere ulaşılana kadar bombardımanların devam edebileceğini vurgulayarak, bu süreçte savunma birimlerinin daha yoğun saldırılara karşı hazırlıklı olması gerektiğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/kremlinden-putin-trump-gorusmesine-dair-aciklama-iyi-bir-firsatti-1107038483.html

rusya

kiev

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, nato, rusya hava kuvvetleri, kiev, ukrayna, ayteç bijev