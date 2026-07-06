Askeri uzman Bijev: Rus sistemleri dünyada eşi benzeri olmayan bir tecrübeye sahip
16:45 06.07.2026 (güncellendi: 16:55 06.07.2026)
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRus hava savunma füze sistemi Buk-M3
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Rusya'nın hava savunma ağının katmanlı, otomatik ve entegre bir yapıya sahip olduğunu belirten Bijev, Ukrayna'nın NATO zirveleri gibi uluslararası toplantılar öncesinde saldırılarını yoğunlaştırdığını hatırlattı.
Eski Rusya Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Ayteç Bijev, Rusya’nın Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarına (İHA) karşı yürüttüğü hava savunma operasyonlarını değerlendirdi. Bijev, Rus sistemlerinin dünyada eşi benzeri olmayan bir tecrübeye sahip olduğunu vurguladı.
Sputnik'e verdiği demeçte Rusya'nın hava savunma ağının katmanlı, otomatik ve entegre bir yapıya sahip olduğunu belirten Bijev, sistemin sadece yer tabanlı füzelerden değil, aynı zamanda savaş uçakları ve ordu havacılığı ile koordineli bir şekilde çalıştığını ifade etti.
Bijev, Rus savunmasının başarısını etkinlik katsayısı ile açıklayarak, "Dünyadaki hiçbir hava savunma sistemi yüzde 100 garanti veremez ancak Rus birlikleri, çatışma sürecinde dünyada eşi benzeri olmayan bir tecrübe kazandı" dedi.
Sputnik'e verdiği demeçte Rusya'nın hava savunma ağının katmanlı, otomatik ve entegre bir yapıya sahip olduğunu belirten Bijev, sistemin sadece yer tabanlı füzelerden değil, aynı zamanda savaş uçakları ve ordu havacılığı ile koordineli bir şekilde çalıştığını ifade etti.
Bijev, Rus savunmasının başarısını etkinlik katsayısı ile açıklayarak, "Dünyadaki hiçbir hava savunma sistemi yüzde 100 garanti veremez ancak Rus birlikleri, çatışma sürecinde dünyada eşi benzeri olmayan bir tecrübe kazandı" dedi.
Provokasyon ve stratejik hedefler
Ukrayna'nın NATO zirveleri gibi uluslararası toplantılar öncesinde saldırılarını yoğunlaştırdığını hatırlatan Bijev, bu tür eylemleri Kiev yönetiminin, Batılı destekçilerine 'etkili olduğu' mesajını verme çabası olarak yorumladı.
Bijev, "Saldırılarla herhangi bir etkinliği gölgelemeye çalışıyorlar, bu yüzden biz her zaman yüksek hazırlık durumundayız" diye konuştu.
Rusya'nın stratejisinin bölgeleri sistematik olarak özgürleştirmek üzerine kurulu olduğunu belirten Rus general, toprak kontrolü arttıkça düşmanın saldırı menzilinin de daralacağını kaydetti.
Bijev, hedeflere ulaşılana kadar bombardımanların devam edebileceğini vurgulayarak, bu süreçte savunma birimlerinin daha yoğun saldırılara karşı hazırlıklı olması gerektiğini kaydetti.
Bijev, "Saldırılarla herhangi bir etkinliği gölgelemeye çalışıyorlar, bu yüzden biz her zaman yüksek hazırlık durumundayız" diye konuştu.
Rusya'nın stratejisinin bölgeleri sistematik olarak özgürleştirmek üzerine kurulu olduğunu belirten Rus general, toprak kontrolü arttıkça düşmanın saldırı menzilinin de daralacağını kaydetti.
Bijev, hedeflere ulaşılana kadar bombardımanların devam edebileceğini vurgulayarak, bu süreçte savunma birimlerinin daha yoğun saldırılara karşı hazırlıklı olması gerektiğini kaydetti.