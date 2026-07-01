https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/akaryakitta-zam-beklentisi-benzin-fiyatlari-yeniden-artiyor-1106905641.html

Akaryakıtta zam beklentisi: Benzin fiyatları yeniden artıyor

Akaryakıtta zam beklentisi: Benzin fiyatları yeniden artıyor

Sputnik Türkiye

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış bekleniyor. Benzin fiyatına 2,19 liralık zam öngörülürken, eşel mobil sistemi nedeniyle bu artışın pompaya 55 kuruş... 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T10:40+0300

2026-07-01T10:40+0300

2026-07-01T10:40+0300

ekonomi̇

benzin

benzin fiyatları

akaryakıt

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Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış beklentisi oluştu.Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 2,19 lira zam yapılması bekleniyor. Ancak eşel mobil sistemi nedeniyle söz konusu artışın pompa fiyatlarına 55 kuruş olarak yansıyacağı öngörülüyor.Benzin fiyatları ne kadar olacak?Beklenen artışın pompaya yansıması halinde benzinin litre fiyatının şu seviyelere yükselmesi öngörülüyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/bitcoinde-buyuk-cokus-21-ayin-en-dusuk-seviyesinde-1106905213.html

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benzin, benzin fiyatları, akaryakıt