https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/akaryakitta-zam-beklentisi-benzin-fiyatlari-yeniden-artiyor-1106905641.html
Akaryakıtta zam beklentisi: Benzin fiyatları yeniden artıyor
Akaryakıtta zam beklentisi: Benzin fiyatları yeniden artıyor
Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış bekleniyor. Benzin fiyatına 2,19 liralık zam öngörülürken, eşel mobil sistemi nedeniyle bu artışın pompaya 55 kuruş... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T10:40+0300
2026-07-01T10:40+0300
2026-07-01T10:40+0300
ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
akaryakıt
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Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış beklentisi oluştu.Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 2,19 lira zam yapılması bekleniyor. Ancak eşel mobil sistemi nedeniyle söz konusu artışın pompa fiyatlarına 55 kuruş olarak yansıyacağı öngörülüyor.Benzin fiyatları ne kadar olacak?Beklenen artışın pompaya yansıması halinde benzinin litre fiyatının şu seviyelere yükselmesi öngörülüyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/bitcoinde-buyuk-cokus-21-ayin-en-dusuk-seviyesinde-1106905213.html
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benzin, benzin fiyatları, akaryakıt
benzin, benzin fiyatları, akaryakıt
Akaryakıtta zam beklentisi: Benzin fiyatları yeniden artıyor
Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış bekleniyor. Benzin fiyatına 2,19 liralık zam öngörülürken, eşel mobil sistemi nedeniyle bu artışın pompaya 55 kuruş olarak yansıması bekleniyor.
Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış beklentisi oluştu.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 2,19 lira zam yapılması bekleniyor. Ancak eşel mobil sistemi nedeniyle söz konusu artışın pompa fiyatlarına 55 kuruş olarak yansıyacağı öngörülüyor.
Benzin fiyatları ne kadar olacak?
Beklenen artışın pompaya yansıması halinde benzinin litre fiyatının şu seviyelere yükselmesi öngörülüyor: