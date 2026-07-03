Abdulkadir Selvi: 'Erdoğan, bugün ciddi olarak asılsa AK Parti’ye gruplar halinde katılım olur'
© Fotoğraf : Abdulkadir SelviSelvi ve Erdoğan
© Fotoğraf : Abdulkadir Selvi
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"Erdoğan’ın yeni dönem stratejisi" başlıklı köşe yazısında Abdulkadir Selvi, seçim kampanyalarını ele aldı.
Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında şu değerlendirmeleri yaptı:
AK Parti ve MHP’nin milletvekili sayısı 323 ediyor. 37 milletvekili de destek verdiği taktirde erken seçim kararının alınması mümkün olacak. Erdoğan, bugün ciddi olarak asılsa AK Parti’ye gruplar halinde katılım olur.
1 yıl sonra seçim havasına gireceğiz. Erdoğan şimdiden şartları hazırlıyor. İki ayaklı bir strateji yürütüyor.
1- AK Parti’ye geçmek isteyen milletvekillerini kabul ediyor. Böylece Meclis’i erken seçim kararının çıkması için sayısal olarak hazırlıyor. AK Parti’ye gelmek isteyen belediye başkanlarına rozet takıyor. Böylece hem sayısal üstünlük sağlamaya çalışıyor hem de muhalefet blokunu çökerterek, AK Parti’nin cazibe merkezi olduğunu gösteriyor.
Erdoğan huzur arayan, hizmet siyaseti yapmak isteyen gelsin mesajını veriyor. Bunu Mevlâna siyaseti olarak tanımlıyorum. “Gel, ne olursan ol yine gel”.
2- Muhalefeti dağıtıyor. Parçalı hale getiriyor. Gerçi CHP’yi parçalamak için ayrı bir çabaya gerek yok. CHP zaten parçalanıyor. Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu partisinin kuruluşu için gün sayılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki seçimlere şimdiden hazırlanmaya başladı. Bu kez farklı bir oyun planı kurmuş durumda. Yeni katılımlarla AK Parti’yi güçlendirmek, muhalefeti ise parçalamak.