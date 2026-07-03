Abdulkadir Selvi: 'Erdoğan, bugün ciddi olarak asılsa AK Parti’ye gruplar halinde katılım olur'

1- AK Parti’ye geçmek isteyen milletvekillerini kabul ediyor. Böylece Meclis’i erken seçim kararının çıkması için sayısal olarak hazırlıyor. AK Parti’ye gelmek isteyen belediye başkanlarına rozet takıyor. Böylece hem sayısal üstünlük sağlamaya çalışıyor hem de muhalefet blokunu çökerterek, AK Parti’nin cazibe merkezi olduğunu gösteriyor.