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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/akdenizde-41-buyuklugunde-deprem-1107013543.html
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Akdeniz'de saat 11.10'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 05.07.2026, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Akdeniz olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Muğla'nın Datça ilçesine 155,63 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem, yerin 21,72 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/endonezyada-62-buyuklugunde-deprem-1106964734.html
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afad, akdeniz, deprem son dakika
afad, akdeniz, deprem son dakika

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

12:03 05.07.2026
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Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
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Akdeniz'de saat 11.10'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Akdeniz olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesine 155,63 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem, yerin 21,72 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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