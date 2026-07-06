Abdulkadir Selvi: Cudi’de 'Meclis Başkanı ile canlı yayın yapacaksın' deseler, rüyada görsem inanmazdım

Cudi’nin tepesinde binlerce insan vardı. Genciyle yaşlısıyla Cudi’nin tepesinde çiçek gibi açmışlardı. Cudi’de bu kez silah sesleri yerine Kuran sesi yankılandı. Sesi yanık bir hafızın okuduğu Kuran’ı Kerim’den sonra “Şehri Nuh’u“ anlatan bir video gösterildi. Festivalin düzenlenmesine destek veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, festivalde güzel bir konuşma yaptı.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ise ”Bu dağlarda, ovalarda, şehirlerde, Türkiye’nin her bir karşında sadece ve sadece kardeşlik türküleri söyleyeceğiz; birliğimizi, dirliğimizi ifade edeceğiz” dedi.

Kurtulmuş, ”Terör örgütünün silahlarını tamamen bırakması, tasfiyesiyle birlikte Meclis’te çıkarılacak yasalarla artık bu iş tamamen geride kalacak, bu ülkede birlik beraberlik hâkim olacak“ deyince meydandan alkışlar yükseldi.