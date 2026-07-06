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Abdulkadir Selvi: Cudi’de 'Meclis Başkanı ile canlı yayın yapacaksın' deseler, rüyada görsem inanmazdım
Abdulkadir Selvi: Cudi’de 'Meclis Başkanı ile canlı yayın yapacaksın' deseler, rüyada görsem inanmazdım
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cudi Dağı'ndaki "Hz. Nuh'u Anma Merasimi" sonrası canlı yayına katıldı. Yayına katılan gazeteci Abdulkadir Selvi, röportajı... 06.07.2026, Sputnik Türkiye
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak'ta Cudi Dağı'ndaki "Hz. Nuh'u Anma Merasimi" sonrası katıldığı TRT canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Abdulkadir Selvi, yayını bugünkü köşesinde değerlendirdi.Selvi, köşesinde şu ifadelere yer verdi:
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abdulkadir selvi, numan kurtulmuş, cudi dağı
abdulkadir selvi, numan kurtulmuş, cudi dağı

Abdulkadir Selvi: Cudi’de 'Meclis Başkanı ile canlı yayın yapacaksın' deseler, rüyada görsem inanmazdım

07:48 06.07.2026
© AA / TBMMAbdulkadir Selvi: Cudi’de 'Meclis Başkanı ile canlı yayın yapacaksın' deseler, rüyada görsem inanmazdım
Abdulkadir Selvi: Cudi’de 'Meclis Başkanı ile canlı yayın yapacaksın' deseler, rüyada görsem inanmazdım - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
© AA / TBMM
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cudi Dağı'ndaki "Hz. Nuh'u Anma Merasimi" sonrası canlı yayına katıldı. Yayına katılan gazeteci Abdulkadir Selvi, röportajı köşesinde değerlendirdi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak'ta Cudi Dağı'ndaki "Hz. Nuh'u Anma Merasimi" sonrası katıldığı TRT canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Abdulkadir Selvi, yayını bugünkü köşesinde değerlendirdi.
Selvi, köşesinde şu ifadelere yer verdi:

Cudi’nin tepesinde binlerce insan vardı. Genciyle yaşlısıyla Cudi’nin tepesinde çiçek gibi açmışlardı. Cudi’de bu kez silah sesleri yerine Kuran sesi yankılandı. Sesi yanık bir hafızın okuduğu Kuran’ı Kerim’den sonra “Şehri Nuh’u“ anlatan bir video gösterildi. Festivalin düzenlenmesine destek veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, festivalde güzel bir konuşma yaptı.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ise ”Bu dağlarda, ovalarda, şehirlerde, Türkiye’nin her bir karşında sadece ve sadece kardeşlik türküleri söyleyeceğiz; birliğimizi, dirliğimizi ifade edeceğiz” dedi.

Kurtulmuş, ”Terör örgütünün silahlarını tamamen bırakması, tasfiyesiyle birlikte Meclis’te çıkarılacak yasalarla artık bu iş tamamen geride kalacak, bu ülkede birlik beraberlik hâkim olacak“ deyince meydandan alkışlar yükseldi.

90’lı yılları bölgede izlemiş biri olarak bana, “Cudi’de festival yapılacak, sen Cudi’nin tepesinde Meclis Başkanı ile canlı yayın yapacaksın” deseler, rüyada görsem inanmazdım. Ama rüyalar gerçek oldu.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’la canlı yayın yaptık. TRT’nin canlı yayınında Numan Bey’e Canan Yener Rençber’in moderatörlüğünde Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu ile sorular sorduk. İşin özü Cudi’de Terörsüz Türkiye yayını yaptık.

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