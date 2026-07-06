https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/abd-merkezli-teknoloji-devi-yaklasik-4-bin-800-calisanini-isten-cikaracak-1107043943.html

ABD merkezli teknoloji devi yaklaşık 4 bin 800 çalışanını işten çıkaracak

ABD merkezli teknoloji devi yaklaşık 4 bin 800 çalışanını işten çıkaracak

Sputnik Türkiye

Microsoft, küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 2.1'ine denk gelen 4 bin 800 pozisyonu kaldıracağını açıkladı. Şirket, işten çıkarmaların yapay zekânın... 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T16:46+0300

2026-07-06T16:46+0300

2026-07-06T16:46+0300

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ABD'li teknoloji devi Microsoft, dünya genelinde yaklaşık 4 bin 800 pozisyonu kaldırma kararı aldığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre işten çıkarmalar, Microsoft'un küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 2.1'ini kapsıyor.Microsoft, işten çıkarılan pozisyonların yapay zeka tarafından doldurulmayacağını kaydetti. Şirket, alınan kararın yapay zekanın çalışanların yerini almasıyla ilgili olmadığını belirtti.Şirket, son bir yıl içinde ise 4 binden fazla çalışanı farklı görevlere kaydırdığını, bunlara yalnızca bu ay içinde yeni görevlere geçirilen 500 çalışanın da dahil olduğunu bildirdi.Xbox'ta yeniden yapılanmaMicrosoft, oyun tarafında da yeniden yapılanmaya gidileceğini duyurdu.Şirketten yapılan açıklamaya göre Xbox birimi, uzun vadeli büyüme hedefleri doğrultusunda yeniden yapılandırılacak. Bu kapsamda dört oyun stüdyosu yeni bir yönetim yapısı altında faaliyet gösterecek.Microsoft, bu adımın söz konusu stüdyoların fikri mülkiyet haklarını ve devam eden projelerini korumayı amaçladığını ifade etti.Şirket, yeniden yapılanmanın uzun vadeli başarıyı destekleyecek şekilde planlandığını kaydetti.

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