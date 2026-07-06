https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/abd-merkezli-teknoloji-devi-yaklasik-4-bin-800-calisanini-isten-cikaracak-1107043943.html
ABD merkezli teknoloji devi yaklaşık 4 bin 800 çalışanını işten çıkaracak
ABD merkezli teknoloji devi yaklaşık 4 bin 800 çalışanını işten çıkaracak
Sputnik Türkiye
Microsoft, küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 2.1'ine denk gelen 4 bin 800 pozisyonu kaldıracağını açıkladı. Şirket, işten çıkarmaların yapay zekânın... 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T16:46+0300
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ABD'li teknoloji devi Microsoft, dünya genelinde yaklaşık 4 bin 800 pozisyonu kaldırma kararı aldığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre işten çıkarmalar, Microsoft'un küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 2.1'ini kapsıyor.Microsoft, işten çıkarılan pozisyonların yapay zeka tarafından doldurulmayacağını kaydetti. Şirket, alınan kararın yapay zekanın çalışanların yerini almasıyla ilgili olmadığını belirtti.Şirket, son bir yıl içinde ise 4 binden fazla çalışanı farklı görevlere kaydırdığını, bunlara yalnızca bu ay içinde yeni görevlere geçirilen 500 çalışanın da dahil olduğunu bildirdi.Xbox'ta yeniden yapılanmaMicrosoft, oyun tarafında da yeniden yapılanmaya gidileceğini duyurdu.Şirketten yapılan açıklamaya göre Xbox birimi, uzun vadeli büyüme hedefleri doğrultusunda yeniden yapılandırılacak. Bu kapsamda dört oyun stüdyosu yeni bir yönetim yapısı altında faaliyet gösterecek.Microsoft, bu adımın söz konusu stüdyoların fikri mülkiyet haklarını ve devam eden projelerini korumayı amaçladığını ifade etti.Şirket, yeniden yapılanmanın uzun vadeli başarıyı destekleyecek şekilde planlandığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/uefadan-fifaya-balogun-tepkisi-abd-belcika-maci-oncesi-kriz-1107038760.html
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microsoft, xbox, abd, haberler
microsoft, xbox, abd, haberler
ABD merkezli teknoloji devi yaklaşık 4 bin 800 çalışanını işten çıkaracak
Microsoft, küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 2.1'ine denk gelen 4 bin 800 pozisyonu kaldıracağını açıkladı. Şirket, işten çıkarmaların yapay zekânın çalışanların yerini alması nedeniyle gerçekleşmediğini vurgularken, Xbox biriminde de yeniden yapılanmaya gidileceğini duyurdu.
ABD'li teknoloji devi Microsoft, dünya genelinde yaklaşık 4 bin 800 pozisyonu kaldırma kararı aldığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre işten çıkarmalar, Microsoft'un küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 2.1'ini kapsıyor.
Microsoft, işten çıkarılan pozisyonların yapay zeka tarafından doldurulmayacağını kaydetti. Şirket, alınan kararın yapay zekanın çalışanların yerini almasıyla ilgili olmadığını belirtti.
Şirket, son bir yıl içinde ise 4 binden fazla çalışanı farklı görevlere kaydırdığını, bunlara yalnızca bu ay içinde yeni görevlere geçirilen 500 çalışanın da dahil olduğunu bildirdi.
Xbox'ta yeniden yapılanma
Microsoft, oyun tarafında da yeniden yapılanmaya gidileceğini duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre Xbox birimi, uzun vadeli büyüme hedefleri doğrultusunda yeniden yapılandırılacak. Bu kapsamda dört oyun stüdyosu yeni bir yönetim yapısı altında faaliyet gösterecek.
Microsoft, bu adımın söz konusu stüdyoların fikri mülkiyet haklarını ve devam eden projelerini korumayı amaçladığını ifade etti.
Şirket, yeniden yapılanmanın uzun vadeli başarıyı destekleyecek şekilde planlandığını kaydetti.