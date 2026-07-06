https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/abd-buyukelcisi-israil-ve-lubnan-gorusmelerin-bir-sonraki-turunu-14-15-temmuz-tarihlerinde-romada-1107051712.html
ABD Büyükelçisi: İsrail ve Lübnan, görüşmelerin bir sonraki turunu 14-15 Temmuz tarihlerinde Roma'da gerçekleştirecek
ABD Büyükelçisi: İsrail ve Lübnan, görüşmelerin bir sonraki turunu 14-15 Temmuz tarihlerinde Roma'da gerçekleştirecek
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İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter, İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin bir sonraki turunun 14-15 Temmuz'da Roma'da... 06.07.2026, Sputnik Türkiye
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İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter yaptığı açıklamada, İsrail ve Lübnan'ın bir sonraki görüşme turunu 14-15 Temmuz tarihlerinde Roma'da gerçekleştireceğini söyledi.Leiter, Dış İlişkiler Konseyi'ne yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki hafta, 14 ve 15'inde Roma'da olacağız. Şimdi her konu için ekipler getiriyoruz" dedi.İki tarafın, sınır sorunu da dahil olmak üzere, çözüme kavuşturulmamış çeşitli konuları ele alacağını söyledi.Lübnan ve İsrail yetkilileri, 26 Haziran'da Washington'da ABD arabuluculuğuyla çatışmanın çözümüne ilişkin bir çerçeve anlaşması imzalamıştı. Hizbullah lideri Naim Kasım, Washington anlaşmasının bağlayıcı olmadığını ve bunun "egemenliğin kaybı" olduğunu söylemişti. Anlaşma, diğer hükümlerin yanı sıra, İsrail için Güney Lübnan'da bir güvenlik bölgesinin korunmasını ve İsrail tarafına göre Hizbullah'ın Lübnan'da tamamen silahsızlandırılmasını içeriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/netanyahu-amerikan-basinina-konustu-turkiyeye-f-35-ve-jet-motorlari-verilmemeli-1107042179.html
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abd, ortadoğu, naim kasım, i̇srail, lübnan, roma
abd, ortadoğu, naim kasım, i̇srail, lübnan, roma
ABD Büyükelçisi: İsrail ve Lübnan, görüşmelerin bir sonraki turunu 14-15 Temmuz tarihlerinde Roma'da gerçekleştirecek
İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter, İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin bir sonraki turunun 14-15 Temmuz'da Roma'da yapılacağını açıkladı.
İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter yaptığı açıklamada, İsrail ve Lübnan'ın bir sonraki görüşme turunu 14-15 Temmuz tarihlerinde Roma'da gerçekleştireceğini söyledi.
Leiter, Dış İlişkiler Konseyi'ne yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki hafta, 14 ve 15'inde Roma'da olacağız. Şimdi her konu için ekipler getiriyoruz" dedi.
İki tarafın, sınır sorunu da dahil olmak üzere, çözüme kavuşturulmamış çeşitli konuları ele alacağını söyledi.
Lübnan ve İsrail yetkilileri, 26 Haziran'da Washington'da ABD arabuluculuğuyla çatışmanın çözümüne ilişkin bir çerçeve anlaşması imzalamıştı.
Hizbullah lideri Naim Kasım, Washington anlaşmasının bağlayıcı olmadığını ve bunun "egemenliğin kaybı" olduğunu söylemişti.
Anlaşma, diğer hükümlerin yanı sıra, İsrail için Güney Lübnan'da bir güvenlik bölgesinin korunmasını ve İsrail tarafına göre Hizbullah'ın Lübnan'da tamamen silahsızlandırılmasını içeriyor.