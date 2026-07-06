https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/a-milli-erkek-basketbol-takimindan-6da-6-1107050328.html

A Milli Erkek Basketbol Takımı 6'da 6 yaparak grubu lider tamamladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı 6'da 6 yaparak grubu lider tamamladı

Sputnik Türkiye

12 Dev Adam, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 6. ve son maçında İsviçre'yi 95-72 mağlup etti ve grubu 6'da 6 yaparak lider... 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T20:50+0300

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spor

türkiye a milli basketbol takımı

son dakika

basketbol

i̇sviçre

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsviçre’yi 95-72 mağlup ederek Dünya Kupası Elemeleri ilk turunu 6’da 6 ile tamamladı.Bu sonuçla Türkiye 6. galibiyetini aldı. Milliler, gruptaki 4. müsabakanın ardından ikinci tura yükselmeyi, 5. galibiyetinden sonra ise liderliği garantilemişti.İsviçre ise C Grubu'nu 6 mağlubiyetle 4. ve son basamakta bitirdi.Maçtan bazı detaylarKarşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunda özellikle pota altını iyi kullanan milliler ilk çeyreği 22-19 önde tamamladı.İkinci periyotta Türkiye, Alperen Şengün ve Ömer Faruk Yurtseven'in pota altından üst üste kaydettiği basketlerle ritim yakaladı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, Ömer Faruk'un 3 sayılık basketiyle 14. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 33-22. Kalan bölümde skor üretmeye devam eden A Milli Takım karşısında Schumacher ile basketler bulan İsviçre, farkın açılmasına izin vermedi. Milliler, soyunma odasına 47-41 önde gitti.Üçüncü çeyrekte A Milli Takım, Flynn ve Adem Bona'nın skorer oyunuyla üstünlüğü iyice ele geçirdi. 24. dakikada farkı 8'e (58-50) indiren İsviçre karşısında 16-0'lık seri yakalayan ay-yıldızlılar, bitime 39 saniye kala farkı 24'e kadar yükseltti: 74-50. Türkiye, son bölüme 76-52 üstün girdi.Dördüncü ve son periyotta rahat bir oyun sergileyen A Milli Takım, sahadan 95-72'lik galibiyetle ayrıldı.

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