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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/yunanistanda-zehirli-duman-uyarisi-kapi-ve-pencereleri-kapali-tutun-1107021851.html
Yunanistan'da 'zehirli duman' uyarısı: 'Kapı ve pencereleri kapalı tutun'
Yunanistan'da 'zehirli duman' uyarısı: 'Kapı ve pencereleri kapalı tutun'
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Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarında 2 tesisin zarar gördüğü yangın sonrası 'zehirli duman' uyarısı yapıldı. İnce partikül madde oranında yaşanabilecek... 05.07.2026, Sputnik Türkiye
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Yunanistan'daki AtmoHub Atmosfer Bilgilendirme Merkezi, Selanik kenti yakınlarındaki Oraiokastro bölgesinde çıkan orman yangınında zarar gören geri dönüşüm tesisleri ve sanayi malzemelerinden yükselen yoğun dumanın ciddi sağlık riski oluşturduğu uyarısında bulundu. Yngın nedeniyle oluşan dumanın hava kalitesini önemli ölçüde düşürdüğü ve özellikle ince partikül madde (PM2.5 ve PM10) seviyelerinde ciddi artış beklendiği bildirildi.Selanik'teki Aristoteles Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dimosthenis Sarigiannis, dumanın eksik yanma sonucu oluşan çok ince parçacıklardan meydana geldiğini belirtti.'Son derece zehirli'Sarigiannis, ormanlık alanla birlikte geri dönüşüm tesisleri ve sanayi malzemelerinin yanmasının deterjan, yağ ve geri dönüştürülebilir malzemelerin de etkisiyle son derece zehirli bir karışım oluşturduğunu ifade etti.Bu karışımın göz ve boğazda tahrişe neden olan organik bileşiklerin yanı sıra benzen, furan ve dioksin gibi kanserojen maddeler içerdiğini aktaran Sarigiannis, özellikle çocuklar, yaşlılar ve solunum yolu rahatsızlığı bulunanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiği uyarısında bulundu.Yetkililer ise vatandaşlardan kapı ve pencereleri kapalı tutmalarını ve gerekli olmadıkça açık havada bulunmamalarını istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/balikesirde-orman-yangini-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1107017179.html
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selanik, yunanistan, yangın
selanik, yunanistan, yangın

Yunanistan'da 'zehirli duman' uyarısı: 'Kapı ve pencereleri kapalı tutun'

19:36 05.07.2026 (güncellendi: 19:38 05.07.2026)
© AP Photo / Giannis PapanikosYunanistan'da yangın
Yunanistan'da yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Giannis Papanikos
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Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarında 2 tesisin zarar gördüğü yangın sonrası 'zehirli duman' uyarısı yapıldı. İnce partikül madde oranında yaşanabilecek artış sebebiyle yetkililer kapı ve pencerelerin kapalı tutulması gerektiğini bildirdi.
Yunanistan'daki AtmoHub Atmosfer Bilgilendirme Merkezi, Selanik kenti yakınlarındaki Oraiokastro bölgesinde çıkan orman yangınında zarar gören geri dönüşüm tesisleri ve sanayi malzemelerinden yükselen yoğun dumanın ciddi sağlık riski oluşturduğu uyarısında bulundu.
Yngın nedeniyle oluşan dumanın hava kalitesini önemli ölçüde düşürdüğü ve özellikle ince partikül madde (PM2.5 ve PM10) seviyelerinde ciddi artış beklendiği bildirildi.
Selanik'teki Aristoteles Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dimosthenis Sarigiannis, dumanın eksik yanma sonucu oluşan çok ince parçacıklardan meydana geldiğini belirtti.

'Son derece zehirli'

Sarigiannis, ormanlık alanla birlikte geri dönüşüm tesisleri ve sanayi malzemelerinin yanmasının deterjan, yağ ve geri dönüştürülebilir malzemelerin de etkisiyle son derece zehirli bir karışım oluşturduğunu ifade etti.
Bu karışımın göz ve boğazda tahrişe neden olan organik bileşiklerin yanı sıra benzen, furan ve dioksin gibi kanserojen maddeler içerdiğini aktaran Sarigiannis, özellikle çocuklar, yaşlılar ve solunum yolu rahatsızlığı bulunanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiği uyarısında bulundu.
Yetkililer ise vatandaşlardan kapı ve pencereleri kapalı tutmalarını ve gerekli olmadıkça açık havada bulunmamalarını istedi.
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