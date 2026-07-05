https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/venezuelada-can-kaybi-3-bine-yaklasti-1107008484.html

Venezuela'da can kaybı 3 bine yaklaştı

Venezuela'da can kaybı 3 bine yaklaştı

Sputnik Türkiye

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin bilançosu ağırlaşıyor. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 954'e yükseldiğini... 05.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-05T10:14+0300

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2026-07-05T10:14+0300

dünya

abd

venezuela

abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

birleşmiş milletler kalkınma programı (undp)

deprem

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Venezuela Enformasyon Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin ardından can kaybının 2 bin 954'e ulaştığını duyurdu.Açıklamada, 16 bin 592 kişinin yaralandığı, yaklaşık 16 bin kişinin de evsiz kaldığı belirtilirken, arama kurtarma ekiplerinin şimdiye kadar 6 bin 462 kişiyi sağ olarak kurtardığı bildirildi.İki büyük deprem ülkeyi sarstıABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıklamıştı.Depremlerin yol açtığı yıkımın maliyetini değerlendiren Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ise 26 Haziran'da yaptığı açıklamada, doğrudan fiziksel hasarın yaklaşık 6.7 milyar dolar olduğunu duyurmuştu.Yetkililer, depremlerin ardından yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan kişi sayısının 27 Haziran itibarıyla 68 bini aştığını açıklamıştı.Ülkede arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, yetkililer enkaz altındaki kişilere ulaşılmasıyla birlikte can kaybı ve yaralı sayısının daha da artmasından endişe edildiğini belirtiyor.

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abd, venezuela, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, birleşmiş milletler kalkınma programı (undp), deprem