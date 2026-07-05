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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/venezuelada-can-kaybi-3-bine-yaklasti-1107008484.html
Venezuela'da can kaybı 3 bine yaklaştı
Venezuela'da can kaybı 3 bine yaklaştı
Sputnik Türkiye
Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin bilançosu ağırlaşıyor. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 954'e yükseldiğini... 05.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-05T10:14+0300
2026-07-05T10:14+0300
dünya
abd
venezuela
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
birleşmiş milletler kalkınma programı (undp)
deprem
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Venezuela Enformasyon Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin ardından can kaybının 2 bin 954'e ulaştığını duyurdu.Açıklamada, 16 bin 592 kişinin yaralandığı, yaklaşık 16 bin kişinin de evsiz kaldığı belirtilirken, arama kurtarma ekiplerinin şimdiye kadar 6 bin 462 kişiyi sağ olarak kurtardığı bildirildi.İki büyük deprem ülkeyi sarstıABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıklamıştı.Depremlerin yol açtığı yıkımın maliyetini değerlendiren Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ise 26 Haziran'da yaptığı açıklamada, doğrudan fiziksel hasarın yaklaşık 6.7 milyar dolar olduğunu duyurmuştu.Yetkililer, depremlerin ardından yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan kişi sayısının 27 Haziran itibarıyla 68 bini aştığını açıklamıştı.Ülkede arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, yetkililer enkaz altındaki kişilere ulaşılmasıyla birlikte can kaybı ve yaralı sayısının daha da artmasından endişe edildiğini belirtiyor.
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abd, venezuela, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, birleşmiş milletler kalkınma programı (undp), deprem
abd, venezuela, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, birleşmiş milletler kalkınma programı (undp), deprem

Venezuela'da can kaybı 3 bine yaklaştı

10:14 05.07.2026
© AAVenezuela'daki ikiz depremler
Venezuela'daki ikiz depremler - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
© AA
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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin bilançosu ağırlaşıyor. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 954'e yükseldiğini, binlerce kişinin ise yaralı ya da evsiz olduğunu açıkladı.
Venezuela Enformasyon Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin ardından can kaybının 2 bin 954'e ulaştığını duyurdu.
Açıklamada, 16 bin 592 kişinin yaralandığı, yaklaşık 16 bin kişinin de evsiz kaldığı belirtilirken, arama kurtarma ekiplerinin şimdiye kadar 6 bin 462 kişiyi sağ olarak kurtardığı bildirildi.

İki büyük deprem ülkeyi sarstı

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıklamıştı.
Depremlerin yol açtığı yıkımın maliyetini değerlendiren Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ise 26 Haziran'da yaptığı açıklamada, doğrudan fiziksel hasarın yaklaşık 6.7 milyar dolar olduğunu duyurmuştu.
Yetkililer, depremlerin ardından yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan kişi sayısının 27 Haziran itibarıyla 68 bini aştığını açıklamıştı.
Ülkede arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, yetkililer enkaz altındaki kişilere ulaşılmasıyla birlikte can kaybı ve yaralı sayısının daha da artmasından endişe edildiğini belirtiyor.
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