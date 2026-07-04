https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/medvedevden-tahran-ziyareti-sonrasi-carpici-aciklamalar-muzakereler-iyidir-ancak-bir-sonucla-1106996244.html

Medvedev’den Tahran ziyareti sonrası çarpıcı açıklamalar: ‘Müzakereler iyidir, ancak bir sonuçla neticelenmeli’

Medvedev’den Tahran ziyareti sonrası çarpıcı açıklamalar: ‘Müzakereler iyidir, ancak bir sonuçla neticelenmeli’

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rus heyetinin İran ziyaretinin ardından iki ülke ilişkileri ve ABD-İran gerilimine dair önemli açıklamalarda... 04.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-04T11:09+0300

2026-07-04T11:09+0300

2026-07-04T11:07+0300

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rus heyetinin eski İran dini lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenine katılmak üzere Tahran'a gerçekleştirdiği ziyaretin, doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla gerçekleştiğini açıkladı.Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya gelen Medvedev, Putin'in taziye mesajlarını ilettiğini ve görüşmede Rusya-İran ikili ilişkilerinin yanı sıra mevcut durumun kapsamlı bir şekilde ele alındığını belirtti. Medvedev, Tahran'daki atmosfere ilişkin, "Şehir yaşıyor ve gelişiyor, buradaki durum bende olumlu bir izlenim bıraktı" dedi.Dmitriy Medvedev’in İran dönüşü Rus medyasına yaptığı açıklamalarından öne çıkan başlıklar şunlar:‘ABD uluslararası hukuku yok etti’Medvedev, ABD'nin İran'a yönelik askeri eylemlerini sert bir dille eleştirerek, "ABD'nin İran'a yönelik agresif tutumu tamamen kışkırtmasızdı. Amerikan saldırısı için hiçbir gerekçe yoktu" ifadelerini kullandı.Saldırıların herhangi bir tehdit unsuru bulunmadığı bir dönemde ve tam da müzakereler yürütülürken başladığına dikkat çeken Medvedev, bu durumun uluslararası hukuk sisteminin çöküşünün bir göstergesi olduğunu ekledi.‘Boğazlar, nükleer silah kadar güçlü bir koz’ABD ile yaşanan çatışmada lojistik ve stratejik su yollarının önemine değinen Medvedev, Hürmüz Boğazı'nın İran için "nükleer silahtan daha zayıf olmayan bir silah" haline geldiğini belirtti. Rus yetkili, İran'ın elinde yedek olarak Babülmendep Boğazı gibi bir “termonükleer silahın” daha bulunduğunun altını çizdi.ABD-İran müzakereleri: ‘Süreç çok zorlu olacak’Görüşmelerin önemine değinen Medvedev, "Müzakereler her zaman müzakeresizlikten iyidir, bunu anlıyoruz. Ancak bir sonuçla neticelenmeli" dedi.İran ve ABD arasındaki mutabakat zaptının gelecekteki görüşmeler için bir zemin hazırladığını ancak nihai anlaşmalara varma sürecinin "aşırı derecede karmaşık"olacağını söyleyen Medvedev, ABD'de İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını istemeyenlerin olduğuna işaret etti. Rus politikacı, İran'ın yeniden imarı için fon ayrılması konusunda tarafların anlaşmasının zor olacağı tahmininde bulundu.Medvedev, Rusya'nın İran nükleer sorununu barışçıl yollarla çözebilecek öneriler sunduğunu hatırlattı.Yaptırımlara karşı ‘küresel ittifak’ önerisiMedvedev, batı yaptırımlarına karşı radikal bir öneride bulundu:Son olarak Rusya ve İran ilişkilerine değinen Medvedev, iki ülke arasındaki ortaklığın askeri-teknik işbirliği de dahil olmak üzere birçok farklı sektörü kapsadığını ve Stratejik Ortaklık Anlaşması çerçevesinde kararlılıkla gelişmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/rusyadan-baltik-ulkelerine-suclama-ukrayna-ihalarina-hava-koridoru-actilar-1106995848.html

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