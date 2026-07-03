https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/yeni-arastirma-yag-depolanmasini-durduran-protein-kesfedildi-1106977564.html

Yeni araştırma: Yağ depolanmasını durduran protein keşfedildi

Yeni araştırma: Yağ depolanmasını durduran protein keşfedildi

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, vücudun yağ yakmasını hızlandırırken yeni yağ hücrelerinin oluşumunu da baskılayan bir protein mekanizması keşfetti. Araştırmacılar, bulgunun... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T13:55+0300

2026-07-03T13:55+0300

2026-07-03T13:55+0300

sağlik

yağ

protein

kilo verme

araştırma

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İsrail'deki Weizmann Bilim Enstitüsü araştırmacılarının EMBO Journal dergisinde yayımlanan çalışması, 'MTCH2' (Mitch) adı verilen proteinin vücudun enerji kullanımı ve yağ depolama sürecinde kritik rol oynadığını ortaya koydu. Araştırmaya göre bu proteinin devre dışı bırakılması, hücrelerin daha fazla yağ yakmasını sağlarken yeni yağ hücrelerinin oluşumunu da önemli ölçüde azaltıyor.Fare deneylerinde dikkat çeken sonuçAraştırmacılar, daha önce fareler üzerinde yaptıkları deneylerde 'Mitch' proteini bulunmayan hayvanların daha dayanıklı hale geldiğini, daha fazla kas lifi geliştirdiğini ve obeziteye karşı belirgin direnç gösterdiğini tespit etti.Bu bulgunun nedenini araştıran ekip, hücrelerin enerji üretim merkezi olan mitokondrilere odaklandı. İncelemeler, 'Mitch' proteininin mitokondrilerin çalışma düzenini kontrol ederek hücrelerin enerji üretim biçimini belirlediğini gösterdi.Araştırmacılar daha sonra aynı mekanizmanın insan hücrelerinde de geçerli olup olmadığını incelemek için genetik mühendisliği yöntemleriyle 'Mitch' proteinini insan hücrelerinden çıkardı.Hücreler daha fazla yağ yakmaya başladıAraştırmada, protein devre dışı bırakıldığında hücrelerin enerji üretiminin verimsiz hale geldiği ve bu açığı kapatabilmek için daha fazla yağ, karbonhidrat ve aminoasit tüketmeye başladığı görüldü.Yeni yağ hücrelerinin oluşumu da baskılandıAraştırma ekibi, 'Mitch' proteininin yalnızca yağ yakımını artırmadığını, aynı zamanda yeni yağ hücrelerinin oluşumunu da zorlaştırdığını belirledi.Bilim insanları, proteinin çıkarıldığı öncü hücrelerin olgun yağ hücrelerine dönüşmekte zorlandığını tespit etti. Araştırmacılara göre bunun nedeni, hücrelerin yeni yağ üretimi ve büyümesi için gerekli enerjiye yeterince sahip olmaması.Araştırmacılar, çalışmanın henüz yalnızca insan hücreleri üzerinde gerçekleştirildiğini ve doğrudan bir tedavi anlamına gelmediğini vurguladı. Ancak bulguların, gelecekte obezite tedavileri ile kilo verme ilaçlarının neden olduğu kas kaybını azaltabilecek yeni yaklaşımların geliştirilmesine katkı sağlayabileceği ifade edildi.

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yağ, protein, kilo verme, araştırma