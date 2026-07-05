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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/uzman-gorusu-konstantinovkanin-ele-gecirilmesi-nato-doktrinini-sorgulatiyor-1107018806.html
Uzman görüşü: Konstantinovka'nın ele geçirilmesi NATO doktrinini sorgulatıyor
Uzman görüşü: Konstantinovka'nın ele geçirilmesi NATO doktrinini sorgulatıyor
Sputnik Türkiye
Stratejik önem taşıyan Konstantinovka'nın Rus ordusunun kontrolüne geçmesini Sputnik'e yorumlayan Güney Amerikalı uzmanlar, NATO ve Batılı ülkelerin... 05.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-05T15:14+0300
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Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) stratejik öneme sahip Konstantinovka kentini kontrol altına alması, bölgedeki Ukrayna savunma hattının kırılması olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, operasyonun Batılı askeri stratejilerin sahadaki etkisizliğini kanıtladığı görüşünde birleşiyor.Uruguay Cumhuriyet Üniversitesi'nden (UDELAR) uluslararası ilişkiler uzmanı Jose Luis Romano, Konstantinovka'nın kurtarılmasının Kiev yönetiminin bölgede kurmaya çalıştığı savunma hattının kesin bir şekilde çöküşü anlamına geldiğini belirtti. Romano, bu operasyonun NATO'nun asimetrik savaş doktrininin sahadaki etkisizliğini açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.'Batı'nın anlatısını tarihe gömüyor'Belgrano Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler uzmanı Samuel Losada ise Konstantinovka'nın kurtarılmasını, Rus ordusunun 2023 yılında Artemovsk'un alınmasından bu yana kaydettiği en önemli askeri ilerlemelerden biri olarak nitelendirdi. Losada, bu askeri gelişmenin Kiev'in Batılı müttefiklerinin çizdiği askeri anlatıyı kesin olarak tarihe gömdüğünü vurguladı.Slavyansk, Kramatorsk ve Drujkovka ile birlikte Ukrayna’nın Donbass’taki dört "kale şehrinden" biri olan Konstantinovka, Rus birlikleri tarafından kontrol altına alındı. Ukrayna yönetimi, stratejik önemi nedeniyle kentte 2014 yılından bu yana oldukça iyi tahkim edilmiş bir mevzi sistemi inşa etmişti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri kenti ve çevresini elinde tutabilmek amacıyla 7 tugaydan oluşan toplam 45 taburluk, yaklaşık 15 bin 500 askerden oluşan bir askeri güç konuşlandırmıştı. Ancak bu gücün büyük kısmı yok oldu ve Ukrayna ordusu toplam 13 bin 500 askerini kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/rusya-ukraynanin-kritik-enerji-ve-lojistik-tesislerini-vurdu-1107016435.html
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konstantinovka, ukrayna, nato, sputnik, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, rusya, rus ordusu
konstantinovka, ukrayna, nato, sputnik, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, rusya, rus ordusu

Uzman görüşü: Konstantinovka'nın ele geçirilmesi NATO doktrinini sorgulatıyor

15:14 05.07.2026
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaUn hombre camina por un mercado destruido tras el ataque aéreo en el centro de la ciudad de Konstantinovka, Ucrania.
Un hombre camina por un mercado destruido tras el ataque aéreo en el centro de la ciudad de Konstantinovka, Ucrania. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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Stratejik önem taşıyan Konstantinovka'nın Rus ordusunun kontrolüne geçmesini Sputnik'e yorumlayan Güney Amerikalı uzmanlar, NATO ve Batılı ülkelerin adımlarının boşa çıktığının altını çizdi.
Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) stratejik öneme sahip Konstantinovka kentini kontrol altına alması, bölgedeki Ukrayna savunma hattının kırılması olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, operasyonun Batılı askeri stratejilerin sahadaki etkisizliğini kanıtladığı görüşünde birleşiyor.

Uruguay Cumhuriyet Üniversitesi'nden (UDELAR) uluslararası ilişkiler uzmanı Jose Luis Romano, Konstantinovka'nın kurtarılmasının Kiev yönetiminin bölgede kurmaya çalıştığı savunma hattının kesin bir şekilde çöküşü anlamına geldiğini belirtti.

Romano, bu operasyonun NATO'nun asimetrik savaş doktrininin sahadaki etkisizliğini açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

'Batı'nın anlatısını tarihe gömüyor'

Belgrano Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler uzmanı Samuel Losada ise Konstantinovka'nın kurtarılmasını, Rus ordusunun 2023 yılında Artemovsk'un alınmasından bu yana kaydettiği en önemli askeri ilerlemelerden biri olarak nitelendirdi.

Losada, bu askeri gelişmenin Kiev'in Batılı müttefiklerinin çizdiği askeri anlatıyı kesin olarak tarihe gömdüğünü vurguladı.

Slavyansk, Kramatorsk ve Drujkovka ile birlikte Ukrayna’nın Donbass’taki dört "kale şehrinden" biri olan Konstantinovka, Rus birlikleri tarafından kontrol altına alındı. Ukrayna yönetimi, stratejik önemi nedeniyle kentte 2014 yılından bu yana oldukça iyi tahkim edilmiş bir mevzi sistemi inşa etmişti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri kenti ve çevresini elinde tutabilmek amacıyla 7 tugaydan oluşan toplam 45 taburluk, yaklaşık 15 bin 500 askerden oluşan bir askeri güç konuşlandırmıştı. Ancak bu gücün büyük kısmı yok oldu ve Ukrayna ordusu toplam 13 bin 500 askerini kaybetti.
Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
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