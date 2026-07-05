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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/rusya-ukraynanin-kritik-enerji-ve-lojistik-tesislerini-vurdu-1107016435.html
Rusya, Ukrayna'nın kritik enerji ve lojistik tesislerini vurdu
Rusya, Ukrayna'nın kritik enerji ve lojistik tesislerini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya, Ukrayna'daki kritik enerji ve ulaşım altyapılarını hedef alan bir hava operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Bombardımanlarda çok sayıda lojistik merkez ve... 05.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-05T13:38+0300
2026-07-05T13:38+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
operasyon
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde gerçekleştirilen operasyonlarda lojistik merkezler ile askeri hava limanları hedef alındı. Ayrıca, İHA üretim ve depolama tesisleri ile bu araçlara ait yedek parçaların bulunduğu noktalar da imha edildi.Askeri noktalara geniş çaplı operasyonBombardımanların odak noktalarından birini, Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlerin kullandığı geçici konuşlanma merkezleri oluşturdu. Rus ordusunun 149 farklı bölgedeki bu noktaları vurduğu aktarıldı.Operasyonlar sonucunda 1470 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.Hava savunma sistemleri aktif kullanıldıOperasyonun devamında Rus hava savunma sistemleri de yoğun bir çalışma yürüttü. Bakanlık, 9 güdümlü hava bombası, 'Neptun-MD' tipi uzun menzilli güdümlü füze ve 282 İHA'nın vurularak etkisiz hale getirildiğini de bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/kim-jong-un-kang-kon-muhribinden-gerceklestirilen-stratejik-fuze-testini-denetledi-1107012251.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, operasyon, özel askeri harekat
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, operasyon, özel askeri harekat

Rusya, Ukrayna'nın kritik enerji ve lojistik tesislerini vurdu

13:38 05.07.2026
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRus ordusunun Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı sürüyor
Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Rusya, Ukrayna'daki kritik enerji ve ulaşım altyapılarını hedef alan bir hava operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Bombardımanlarda çok sayıda lojistik merkez ve askeri tesisin vurulduğu bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde gerçekleştirilen operasyonlarda lojistik merkezler ile askeri hava limanları hedef alındı.

Ayrıca, İHA üretim ve depolama tesisleri ile bu araçlara ait yedek parçaların bulunduğu noktalar da imha edildi.

Askeri noktalara geniş çaplı operasyon

Bombardımanların odak noktalarından birini, Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlerin kullandığı geçici konuşlanma merkezleri oluşturdu. Rus ordusunun 149 farklı bölgedeki bu noktaları vurduğu aktarıldı.

Operasyonlar sonucunda 1470 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.

Hava savunma sistemleri aktif kullanıldı

Operasyonun devamında Rus hava savunma sistemleri de yoğun bir çalışma yürüttü. Bakanlık, 9 güdümlü hava bombası, 'Neptun-MD' tipi uzun menzilli güdümlü füze ve 282 İHA'nın vurularak etkisiz hale getirildiğini de bildirdi.
The destroyer Kang Kon on Friday conducted a test-fire of strategic cruise missile and a test of major weapon systems such as naval artillery, automatic machine guns and electronic warfare means under its plan to assess and test the performance of its combat systems. The respected Comrade Kim Jong-un, General Secretary of the Workers' Party of Korea and President of the State Affairs of the Democratic People's Republic of Korea, oversaw the tests. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
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