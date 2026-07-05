https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/rusya-ukraynanin-kritik-enerji-ve-lojistik-tesislerini-vurdu-1107016435.html
Rusya, Ukrayna'nın kritik enerji ve lojistik tesislerini vurdu
Rusya, Ukrayna'nın kritik enerji ve lojistik tesislerini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya, Ukrayna'daki kritik enerji ve ulaşım altyapılarını hedef alan bir hava operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Bombardımanlarda çok sayıda lojistik merkez ve... 05.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-05T13:38+0300
2026-07-05T13:38+0300
2026-07-05T13:38+0300
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özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde gerçekleştirilen operasyonlarda lojistik merkezler ile askeri hava limanları hedef alındı. Ayrıca, İHA üretim ve depolama tesisleri ile bu araçlara ait yedek parçaların bulunduğu noktalar da imha edildi.Askeri noktalara geniş çaplı operasyonBombardımanların odak noktalarından birini, Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlerin kullandığı geçici konuşlanma merkezleri oluşturdu. Rus ordusunun 149 farklı bölgedeki bu noktaları vurduğu aktarıldı.Operasyonlar sonucunda 1470 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.Hava savunma sistemleri aktif kullanıldıOperasyonun devamında Rus hava savunma sistemleri de yoğun bir çalışma yürüttü. Bakanlık, 9 güdümlü hava bombası, 'Neptun-MD' tipi uzun menzilli güdümlü füze ve 282 İHA'nın vurularak etkisiz hale getirildiğini de bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/kim-jong-un-kang-kon-muhribinden-gerceklestirilen-stratejik-fuze-testini-denetledi-1107012251.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, operasyon, özel askeri harekat
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, operasyon, özel askeri harekat
Rusya, Ukrayna'nın kritik enerji ve lojistik tesislerini vurdu
Rusya, Ukrayna'daki kritik enerji ve ulaşım altyapılarını hedef alan bir hava operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Bombardımanlarda çok sayıda lojistik merkez ve askeri tesisin vurulduğu bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde gerçekleştirilen operasyonlarda lojistik merkezler ile askeri hava limanları hedef alındı.
Ayrıca, İHA üretim ve depolama tesisleri ile bu araçlara ait yedek parçaların bulunduğu noktalar da imha edildi.
Askeri noktalara geniş çaplı operasyon
Bombardımanların odak noktalarından birini, Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlerin kullandığı geçici konuşlanma merkezleri oluşturdu. Rus ordusunun 149 farklı bölgedeki bu noktaları vurduğu aktarıldı.
Operasyonlar sonucunda 1470 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.
Hava savunma sistemleri aktif kullanıldı
Operasyonun devamında Rus hava savunma sistemleri de yoğun bir çalışma yürüttü. Bakanlık, 9 güdümlü hava bombası, 'Neptun-MD' tipi uzun menzilli güdümlü füze ve 282 İHA'nın vurularak etkisiz hale getirildiğini de bildirdi.