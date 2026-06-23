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TKP, Ankara Valiliği'nin NATO zirvesi yasağını yargıya taşıdı
TKP, Ankara Valiliği'nin NATO zirvesi yasağını yargıya taşıdı
Sputnik Türkiye
Türkiye Komünist Partisi (TKP), 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Ankara Valiliği tarafından alınan 13 günlük toplantı ve gösteri... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
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2026-06-23T19:19+0300
türki̇ye
türkiye komünist partisi (tkp)
nato
ankara valiliği
eylem ve gösteri yasağı
gösteri
i̇zinsiz gösteri
yasak
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Ankara Valiliği'nin 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklama kararı almasına Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) tepki geldi.Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dünyanın en büyük terör örgütü NATO'nun liderleri Ankara'ya gelecek diye başkentte NATO karşıtı eylem ve etkinliklerin yasaklanmasını öngören bu karara karşı partili avukatlarımız bugün yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle dava açmıştır" ifadelerine yer verildi.TKP, daha önce 'NATO onursuzluk ve ölümdür. Yaşasın yaşam, bağımsızlık ve sosyalizm' sloganıyla 5 Temmuz'da Ankara Tandoğan Meydanı'nda miting düzenleyeceğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/ankara-valiliginden-nato-zirvesi-tedbirleri-13-gunluk-eylem-yasagi-ilan-edildi-1106705083.html
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türkiye komünist partisi (tkp), nato, ankara valiliği, eylem ve gösteri yasağı, gösteri, i̇zinsiz gösteri, yasak
türkiye komünist partisi (tkp), nato, ankara valiliği, eylem ve gösteri yasağı, gösteri, i̇zinsiz gösteri, yasak

TKP, Ankara Valiliği'nin NATO zirvesi yasağını yargıya taşıdı

19:19 23.06.2026
© TKPTürkiye Komünist Partisi (TKP)
Türkiye Komünist Partisi (TKP) - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
© TKP
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Türkiye Komünist Partisi (TKP), 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Ankara Valiliği tarafından alınan 13 günlük toplantı ve gösteri yasağı kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle dava açtı.
Ankara Valiliği'nin 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklama kararı almasına Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) tepki geldi.
Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dünyanın en büyük terör örgütü NATO'nun liderleri Ankara'ya gelecek diye başkentte NATO karşıtı eylem ve etkinliklerin yasaklanmasını öngören bu karara karşı partili avukatlarımız bugün yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle dava açmıştır" ifadelerine yer verildi.
TKP, daha önce 'NATO onursuzluk ve ölümdür. Yaşasın yaşam, bağımsızlık ve sosyalizm' sloganıyla 5 Temmuz'da Ankara Tandoğan Meydanı'nda miting düzenleyeceğini açıklamıştı.
Ankara Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
TÜRKİYE
Ankara Valiliği'nden NATO zirvesi tedbirleri: 13 günlük eylem yasağı ilan edildi
Dün, 22:26
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