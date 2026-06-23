https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/tkp-ankara-valiliginin-nato-zirvesi-yasagini-yargiya-tasidi-1106728304.html

TKP, Ankara Valiliği'nin NATO zirvesi yasağını yargıya taşıdı

TKP, Ankara Valiliği'nin NATO zirvesi yasağını yargıya taşıdı

Sputnik Türkiye

Türkiye Komünist Partisi (TKP), 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Ankara Valiliği tarafından alınan 13 günlük toplantı ve gösteri... 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T19:19+0300

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türki̇ye

türkiye komünist partisi (tkp)

nato

ankara valiliği

eylem ve gösteri yasağı

gösteri

i̇zinsiz gösteri

yasak

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Ankara Valiliği'nin 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklama kararı almasına Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) tepki geldi.Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dünyanın en büyük terör örgütü NATO'nun liderleri Ankara'ya gelecek diye başkentte NATO karşıtı eylem ve etkinliklerin yasaklanmasını öngören bu karara karşı partili avukatlarımız bugün yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle dava açmıştır" ifadelerine yer verildi.TKP, daha önce 'NATO onursuzluk ve ölümdür. Yaşasın yaşam, bağımsızlık ve sosyalizm' sloganıyla 5 Temmuz'da Ankara Tandoğan Meydanı'nda miting düzenleyeceğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/ankara-valiliginden-nato-zirvesi-tedbirleri-13-gunluk-eylem-yasagi-ilan-edildi-1106705083.html

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türkiye komünist partisi (tkp), nato, ankara valiliği, eylem ve gösteri yasağı, gösteri, i̇zinsiz gösteri, yasak