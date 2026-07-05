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THKP/C DEV YOL operasyonları: 39 şüpheli gözaltına alındı
THKP/C DEV YOL operasyonları: 39 şüpheli gözaltına alındı
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THKP/C DEV-YOL'un gençlik yapılanmasına yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. 05.07.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü THKP/C DEV-YOL'un gençlik yapılanmasına yönelik İstanbul, Kocaeli, Ankara, Aksaray, Kırklareli, Niğde, Ağrı ve İzmir'de toplam 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir kurusıkı tabanca, 8 adet fişek, 11 adet 45 kalibre fişekle çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, adreslerinde bulunamayan firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/ankarada-nato-oncesi-turkuaz-operasyonlari-46-supheli-daha-yakalandi-1107008147.html
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i̇stanbul, türkiye, cumhuriyet başsavcılığı, terör, terör örgütü, terör örgütleri listesi, terör eylemi, terör suçu, terör örgütleri, terör örgütü üyeliği
i̇stanbul, türkiye, cumhuriyet başsavcılığı, terör, terör örgütü, terör örgütleri listesi, terör eylemi, terör suçu, terör örgütleri, terör örgütü üyeliği

THKP/C DEV YOL operasyonları: 39 şüpheli gözaltına alındı

14:45 05.07.2026
© AAOperasyon
Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
© AA
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THKP/C DEV-YOL'un gençlik yapılanmasına yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü THKP/C DEV-YOL'un gençlik yapılanmasına yönelik İstanbul, Kocaeli, Ankara, Aksaray, Kırklareli, Niğde, Ağrı ve İzmir'de toplam 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir kurusıkı tabanca, 8 adet fişek, 11 adet 45 kalibre fişekle çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, adreslerinde bulunamayan firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Ankara'da NATO öncesi Turkuaz operasyonları: 46 şüpheli daha yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
TÜRKİYE
Ankara'da NATO öncesi Turkuaz operasyonları: 46 şüpheli yakalandı
09:53
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