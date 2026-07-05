https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/thkpc-dev-yol-operasyonlari-39-supheli-gozaltina-alindi-1107017505.html

THKP/C DEV YOL operasyonları: 39 şüpheli gözaltına alındı

THKP/C DEV YOL operasyonları: 39 şüpheli gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

THKP/C DEV-YOL'un gençlik yapılanmasına yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. 05.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-05T14:45+0300

2026-07-05T14:45+0300

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü THKP/C DEV-YOL'un gençlik yapılanmasına yönelik İstanbul, Kocaeli, Ankara, Aksaray, Kırklareli, Niğde, Ağrı ve İzmir'de toplam 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir kurusıkı tabanca, 8 adet fişek, 11 adet 45 kalibre fişekle çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, adreslerinde bulunamayan firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/ankarada-nato-oncesi-turkuaz-operasyonlari-46-supheli-daha-yakalandi-1107008147.html

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i̇stanbul, türkiye, cumhuriyet başsavcılığı, terör, terör örgütü, terör örgütleri listesi, terör eylemi, terör suçu, terör örgütleri, terör örgütü üyeliği