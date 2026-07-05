https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/ankarada-nato-oncesi-turkuaz-operasyonlari-46-supheli-daha-yakalandi-1107008147.html
Ankara'da NATO öncesi Turkuaz operasyonları: 46 şüpheli yakalandı
Ankara'da NATO öncesi Turkuaz operasyonları: 46 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi öncesi gerçekleştirilen Turkuaz operasyonlarında 46 şüpheli yakalandığını açıkladı. 05.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-05T09:53+0300
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Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri ile diğer emniyet birimlerinin katılımıyla yürütülen "Turkuaz" operasyonları aralıksız sürüyor.Zirve kapsamında kent genelindeki denetimlerini yoğunlaştıran polis ekipleri, silahlı suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde sosyal medyada silahlı paylaşımlar yaptığı belirlenen, çeşitli suçlardan kayıtları bulunan ve silahlı olaylarla bağlantısı tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.Operasyonlarda, silahla tehdit ve kurşunlama gibi olaylara karıştığı değerlendirilen çok sayıda şüphelinin adreslerinde arama yapıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün "operasyon paketi" kapsamında yürüttüğü çalışmalarda 46 şüpheli gözaltına alındı.Öte yandan, NATO Zirvesi'nin gerçekleştirileceği alanlar ile kritik noktalarda güvenlik önlemleri de artırıldı. Belirlenen bölgelerde görev yapan ekiplerin oluşturduğu 24 saat esaslı güvenlik çemberleri genişletilirken, kent genelindeki uygulama ve denetim noktalarının yanı sıra halkın yoğun olarak bulunduğu kafe, eğlence merkezi ve umuma açık alanlar çevresinde de ekiplerimizce gerekli kontroller gerçekleştiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/danistaydan-trafik-cezasina-itiraz-kesinlesmeden-odeme-emri-cikarilamaz-karari-ilgili-bakanliklara-1107003302.html
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nato, ankara
Ankara'da NATO öncesi Turkuaz operasyonları: 46 şüpheli yakalandı
09:53 05.07.2026 (güncellendi: 09:55 05.07.2026)
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi öncesi gerçekleştirilen Turkuaz operasyonlarında 46 şüpheli yakalandığını açıkladı.
Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri ile diğer emniyet birimlerinin katılımıyla yürütülen "Turkuaz" operasyonları aralıksız sürüyor.
Zirve kapsamında kent genelindeki denetimlerini yoğunlaştıran polis ekipleri, silahlı suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde sosyal medyada silahlı paylaşımlar yaptığı belirlenen, çeşitli suçlardan kayıtları bulunan ve silahlı olaylarla bağlantısı tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda, silahla tehdit ve kurşunlama gibi olaylara karıştığı değerlendirilen çok sayıda şüphelinin adreslerinde arama yapıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün "operasyon paketi" kapsamında yürüttüğü çalışmalarda 46 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan, NATO Zirvesi'nin gerçekleştirileceği alanlar ile kritik noktalarda güvenlik önlemleri de artırıldı. Belirlenen bölgelerde görev yapan ekiplerin oluşturduğu 24 saat esaslı güvenlik çemberleri genişletilirken, kent genelindeki uygulama ve denetim noktalarının yanı sıra halkın yoğun olarak bulunduğu kafe, eğlence merkezi ve umuma açık alanlar çevresinde de ekiplerimizce gerekli kontroller gerçekleştiriliyor.