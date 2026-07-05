https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/tbmm-baskani-kurtulmus-yasa-munhasir-ve-gecici-bir-yasa-olacak-1107020976.html

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Ümit ediyorum ki parlamentomuz tatile girmeden evvel bu iş büyük oranda bitmiş olur

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Ümit ediyorum ki parlamentomuz tatile girmeden evvel bu iş büyük oranda bitmiş olur

Sputnik Türkiye

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis çalışmalarının parlamentonun tatile girmesinden önce büyük ölçüde tamamlanmasını umut... 05.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-05T17:48+0300

2026-07-05T17:48+0300

2026-07-05T17:48+0300

türki̇ye

numan kurtulmuş

meclis

milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu

terörsüz türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/17/1105246523_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6a1afca8063793960588f71b9814c349.jpg

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TRT Haber canlı yayınında 'Terörsüz Türkiye' gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Meclis Başkanı Kurtulmuş, "Ümit ediyorum ki parlamentomuz tatile girmeden evvel bu iş büyük oranda bitmiş olur ve Türkiye rahat bir nefes alır. Siyasi partilerin mensuplarına çağrımı tekrarlıyorum; kardeşlik ve barış iklimini bozacak sözlerin ortaya koyulmaması gerekir." dedi.TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çok titiz bir çalışmayla raporunu hazırladı. Bütün partilerin müşterek teklifi olarak Meclis’e gelmesi son derece doğru olur. Bu noktaya kadar ittifakla getirilmiş olan süreci taçlandırmış olur" ifadelerini kullandı.Terörsüz Türkiye sürecindeki yasal çerçeveye ilişkin konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Yasa münhasır ve geçici bir yasa olacak. Süre verilecek; gelip silahını bırakan, örgütsel faaliyetlerden vazgeçtiğini ilan eden mensuplar bundan istifade edecek. Asla bir af niteliğinde olmayacak" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/kurtulmus-tbmm-chpdeki-duruma-taraf-olmaz-1106431245.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

numan kurtulmuş, meclis, milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu, terörsüz türkiye