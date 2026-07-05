https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/tbmm-baskani-kurtulmus-yasa-munhasir-ve-gecici-bir-yasa-olacak-1107020976.html
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Ümit ediyorum ki parlamentomuz tatile girmeden evvel bu iş büyük oranda bitmiş olur
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Ümit ediyorum ki parlamentomuz tatile girmeden evvel bu iş büyük oranda bitmiş olur
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis çalışmalarının parlamentonun tatile girmesinden önce büyük ölçüde tamamlanmasını umut... 05.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-05T17:48+0300
2026-07-05T17:48+0300
2026-07-05T17:48+0300
türki̇ye
numan kurtulmuş
meclis
milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu
terörsüz türkiye
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TRT Haber canlı yayınında 'Terörsüz Türkiye' gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Meclis Başkanı Kurtulmuş, "Ümit ediyorum ki parlamentomuz tatile girmeden evvel bu iş büyük oranda bitmiş olur ve Türkiye rahat bir nefes alır. Siyasi partilerin mensuplarına çağrımı tekrarlıyorum; kardeşlik ve barış iklimini bozacak sözlerin ortaya koyulmaması gerekir." dedi.TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çok titiz bir çalışmayla raporunu hazırladı. Bütün partilerin müşterek teklifi olarak Meclis’e gelmesi son derece doğru olur. Bu noktaya kadar ittifakla getirilmiş olan süreci taçlandırmış olur" ifadelerini kullandı.Terörsüz Türkiye sürecindeki yasal çerçeveye ilişkin konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Yasa münhasır ve geçici bir yasa olacak. Süre verilecek; gelip silahını bırakan, örgütsel faaliyetlerden vazgeçtiğini ilan eden mensuplar bundan istifade edecek. Asla bir af niteliğinde olmayacak" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/kurtulmus-tbmm-chpdeki-duruma-taraf-olmaz-1106431245.html
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numan kurtulmuş, meclis, milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu, terörsüz türkiye
numan kurtulmuş, meclis, milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu, terörsüz türkiye
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Ümit ediyorum ki parlamentomuz tatile girmeden evvel bu iş büyük oranda bitmiş olur
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis çalışmalarının parlamentonun tatile girmesinden önce büyük ölçüde tamamlanmasını umut ettiğini söyledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TRT Haber canlı yayınında 'Terörsüz Türkiye' gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Meclis Başkanı Kurtulmuş, "Ümit ediyorum ki parlamentomuz tatile girmeden evvel bu iş büyük oranda bitmiş olur ve Türkiye rahat bir nefes alır. Siyasi partilerin mensuplarına çağrımı tekrarlıyorum; kardeşlik ve barış iklimini bozacak sözlerin ortaya koyulmaması gerekir." dedi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çok titiz bir çalışmayla raporunu hazırladı. Bütün partilerin müşterek teklifi olarak Meclis’e gelmesi son derece doğru olur. Bu noktaya kadar ittifakla getirilmiş olan süreci taçlandırmış olur" ifadelerini kullandı.
Terörsüz Türkiye sürecindeki yasal çerçeveye ilişkin konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Yasa münhasır ve geçici bir yasa olacak. Süre verilecek; gelip silahını bırakan, örgütsel faaliyetlerden vazgeçtiğini ilan eden mensuplar bundan istifade edecek. Asla bir af niteliğinde olmayacak" diye konuştu.