https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/kurtulmus-tbmm-chpdeki-duruma-taraf-olmaz-1106431245.html

Kurtulmuş: TBMM, CHP'deki duruma taraf olmaz

Kurtulmuş: TBMM, CHP'deki duruma taraf olmaz

Sputnik Türkiye

CHP'de yaşananlara ilişkin konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hiçbir siyasi partinin iç meselesinde taraf olmayacağını dile... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T14:47+0300

2026-06-11T14:47+0300

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türki̇ye

türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

tbmm

chp

numan kurtulmuş

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Kurtulmuş, "TBMM'nin herhangi bir partinin iç meselesinde taraf olması mümkün değildir. Meclis bu tartışmanın tarafı değildir, olmayacaktır" dedi. Asla düşünülemezKurtulmuş, " Bizim kayıtlı olduğumuz, kısıtlı olduğumuz alan parlamenter hukukla ilgilidir. Yani meclisin iç tüzüğü, partilerin kendi tüzükleri, partilerin grup iç yönetmelikleri, tüzükleri çerçevesinde karar veririz. TBMM'nin herhangi bir partinin iç meselesinde taraf olması mümkün değildir, asla düşünülemez" ifadelerini kullandı. Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü: "Herhangi bir şekilde TBMM'yi taraflardan birinin kendi tarafına çekme çabası sonuç vermez. TBMM bu tartışmanın bir tarafı değildir, olmayacaktır. CHP'nin de bu tartışmaları bir an evvel geride bırakarak partinin kurumsal kimliklerini korumalarını tavsiye ve temenni ederim."Makam odası iddiası da sorulduEkonomim'in haberine göre, Kurtulmuş'a Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'in Meclis'teki makam odasının kendisine tahsis edilmesi yönünde bir talebi olduğu iddiası da soruldu. Kurtulmuş, "Bunların hepsi büyük resmin içinde detaydır. TBMM atması gereken adımı zamanı gelince atar. Arada çelişki varsa bu tartışmanın tarafı ya da bu tartışmayı çözecek makam TBMM değildir" diyerek yanıtladı.

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türkiye büyük millet meclisi (tbmm), tbmm, chp, numan kurtulmuş