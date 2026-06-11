https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/kurtulmus-tbmm-chpdeki-duruma-taraf-olmaz-1106431245.html
Kurtulmuş: TBMM, CHP'deki duruma taraf olmaz
Kurtulmuş: TBMM, CHP'deki duruma taraf olmaz
Sputnik Türkiye
CHP'de yaşananlara ilişkin konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hiçbir siyasi partinin iç meselesinde taraf olmayacağını dile... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T14:47+0300
2026-06-11T14:47+0300
2026-06-11T14:47+0300
türki̇ye
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
tbmm
chp
numan kurtulmuş
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Kurtulmuş, "TBMM'nin herhangi bir partinin iç meselesinde taraf olması mümkün değildir. Meclis bu tartışmanın tarafı değildir, olmayacaktır" dedi. Asla düşünülemezKurtulmuş, " Bizim kayıtlı olduğumuz, kısıtlı olduğumuz alan parlamenter hukukla ilgilidir. Yani meclisin iç tüzüğü, partilerin kendi tüzükleri, partilerin grup iç yönetmelikleri, tüzükleri çerçevesinde karar veririz. TBMM'nin herhangi bir partinin iç meselesinde taraf olması mümkün değildir, asla düşünülemez" ifadelerini kullandı. Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü: "Herhangi bir şekilde TBMM'yi taraflardan birinin kendi tarafına çekme çabası sonuç vermez. TBMM bu tartışmanın bir tarafı değildir, olmayacaktır. CHP'nin de bu tartışmaları bir an evvel geride bırakarak partinin kurumsal kimliklerini korumalarını tavsiye ve temenni ederim."Makam odası iddiası da sorulduEkonomim'in haberine göre, Kurtulmuş'a Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'in Meclis'teki makam odasının kendisine tahsis edilmesi yönünde bir talebi olduğu iddiası da soruldu. Kurtulmuş, "Bunların hepsi büyük resmin içinde detaydır. TBMM atması gereken adımı zamanı gelince atar. Arada çelişki varsa bu tartışmanın tarafı ya da bu tartışmayı çözecek makam TBMM değildir" diyerek yanıtladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/chp-genel-merkezinde-ziyaretci-yasagi-1106418130.html
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türkiye büyük millet meclisi (tbmm), tbmm, chp, numan kurtulmuş
türkiye büyük millet meclisi (tbmm), tbmm, chp, numan kurtulmuş
Kurtulmuş: TBMM, CHP'deki duruma taraf olmaz
CHP'de yaşananlara ilişkin konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hiçbir siyasi partinin iç meselesinde taraf olmayacağını dile getirdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Kurtulmuş, "TBMM'nin herhangi bir partinin iç meselesinde taraf olması mümkün değildir. Meclis bu tartışmanın tarafı değildir, olmayacaktır" dedi.
Kurtulmuş, " Bizim kayıtlı olduğumuz, kısıtlı olduğumuz alan parlamenter hukukla ilgilidir. Yani meclisin iç tüzüğü, partilerin kendi tüzükleri, partilerin grup iç yönetmelikleri, tüzükleri çerçevesinde karar veririz. TBMM'nin herhangi bir partinin iç meselesinde taraf olması mümkün değildir, asla düşünülemez" ifadelerini kullandı. Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü: "Herhangi bir şekilde TBMM'yi taraflardan birinin kendi tarafına çekme çabası sonuç vermez. TBMM bu tartışmanın bir tarafı değildir, olmayacaktır. CHP'nin de bu tartışmaları bir an evvel geride bırakarak partinin kurumsal kimliklerini korumalarını tavsiye ve temenni ederim."
Makam odası iddiası da soruldu
Ekonomim'in haberine göre, Kurtulmuş'a Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'in Meclis'teki makam odasının kendisine tahsis edilmesi yönünde bir talebi olduğu iddiası da soruldu. Kurtulmuş, "Bunların hepsi büyük resmin içinde detaydır. TBMM atması gereken adımı zamanı gelince atar. Arada çelişki varsa bu tartışmanın tarafı ya da bu tartışmayı çözecek makam TBMM değildir" diyerek yanıtladı.