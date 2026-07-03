https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/meclise-sunuldu-ehliyetler-icin-yeni-duzenleme-aday-suruculere-yeni-kurallar-1106977976.html

Meclis'e sunuldu: Ehliyetler için yeni düzenleme, aday sürücülere yeni kurallar

Meclis'e sunuldu: Ehliyetler için yeni düzenleme, aday sürücülere yeni kurallar

Sputnik Türkiye

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi ile sürücü belgelerine ilişkin düzenlemeler öngörülüyor. Teklife göre... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T14:10+0300

2026-07-03T14:10+0300

2026-07-03T14:10+0300

türki̇ye

tbmm

tbmm başkanlığı

sürücü

sürücü belgesi

ak parti

anayasa mahkemesi (aym)

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AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.Teklif kapsamında, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Karayolları Trafik Kanunu'nda sürücü belgelerine ilişkin değişiklik yapılması öngörülüyor.İlk kez ehliyet alanlar 2 yıl aday sürücü olacakDüzenlemeye göre, ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir nedenle ehliyeti iptal edilip yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilecek.Hangi durumlarda aday sürücü belgesi iptal edilecek?Teklife göre, aday sürücülük süresi içinde;Ehliyetini yeniden almak isteyenler için yeni şartlarAday sürücü belgesi iptal edilenler, yeniden sürücü belgesi alabilmek için tekrar sürücü kursuna devam etmek ve yapılacak sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almak zorunda olacak.Bunun yanında;İptal işlemlerini trafik zabıtası yapacakKanun teklifine göre, aday sürücü belgesinin iptal işlemleri, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında görev ve yetkileri belirlenen trafik zabıtası tarafından gerçekleştirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/en-dusuk-emekli-maasi-aciklandi-kanun-teklifi-meclise-sunuldu-1106969677.html

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tbmm, tbmm başkanlığı, sürücü, sürücü belgesi, ak parti, anayasa mahkemesi (aym)