https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/meclise-sunuldu-ehliyetler-icin-yeni-duzenleme-aday-suruculere-yeni-kurallar-1106977976.html
Meclis'e sunuldu: Ehliyetler için yeni düzenleme, aday sürücülere yeni kurallar
Meclis'e sunuldu: Ehliyetler için yeni düzenleme, aday sürücülere yeni kurallar
Sputnik Türkiye
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi ile sürücü belgelerine ilişkin düzenlemeler öngörülüyor. Teklife göre... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T14:10+0300
2026-07-03T14:10+0300
2026-07-03T14:10+0300
türki̇ye
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tbmm başkanlığı
sürücü
sürücü belgesi
ak parti
anayasa mahkemesi (aym)
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AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.Teklif kapsamında, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Karayolları Trafik Kanunu'nda sürücü belgelerine ilişkin değişiklik yapılması öngörülüyor.İlk kez ehliyet alanlar 2 yıl aday sürücü olacakDüzenlemeye göre, ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir nedenle ehliyeti iptal edilip yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilecek.Hangi durumlarda aday sürücü belgesi iptal edilecek?Teklife göre, aday sürücülük süresi içinde;Ehliyetini yeniden almak isteyenler için yeni şartlarAday sürücü belgesi iptal edilenler, yeniden sürücü belgesi alabilmek için tekrar sürücü kursuna devam etmek ve yapılacak sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almak zorunda olacak.Bunun yanında;İptal işlemlerini trafik zabıtası yapacakKanun teklifine göre, aday sürücü belgesinin iptal işlemleri, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında görev ve yetkileri belirlenen trafik zabıtası tarafından gerçekleştirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/en-dusuk-emekli-maasi-aciklandi-kanun-teklifi-meclise-sunuldu-1106969677.html
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tbmm, tbmm başkanlığı, sürücü, sürücü belgesi, ak parti, anayasa mahkemesi (aym)
tbmm, tbmm başkanlığı, sürücü, sürücü belgesi, ak parti, anayasa mahkemesi (aym)
Meclis'e sunuldu: Ehliyetler için yeni düzenleme, aday sürücülere yeni kurallar
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi ile sürücü belgelerine ilişkin düzenlemeler öngörülüyor. Teklife göre, ilk kez ehliyet alanlar ile ehliyeti iptal edildikten sonra yeniden almaya hak kazananlar 2 yıl süreyle aday sürücü sayılacak.
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Teklif kapsamında, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Karayolları Trafik Kanunu'nda sürücü belgelerine ilişkin değişiklik yapılması öngörülüyor.
İlk kez ehliyet alanlar 2 yıl aday sürücü olacak
Düzenlemeye göre, ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir nedenle ehliyeti iptal edilip yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilecek.
Hangi durumlarda aday sürücü belgesi iptal edilecek?
Teklife göre, aday sürücülük süresi içinde;
Sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasını gerektiren bir ihlalin yapılması, 75 ceza puanının aşılması,
Araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanıldığının tespit edilmesi,
Dönüş kuralları
, yayalara ilk geçiş hakkı verilmesi
ve emniyet kemeri ile diğer koruyucu sistemlerin kullanılması zorunluluğuna
ilişkin kuralların herhangi birinin 3 kez ihlal edilmesi
halinde aday sürücü belgesi iptal edilecek.
Ehliyetini yeniden almak isteyenler için yeni şartlar
Aday sürücü belgesi iptal edilenler, yeniden sürücü belgesi alabilmek için tekrar sürücü kursuna devam etmek ve yapılacak sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almak zorunda olacak.
Psiko-teknik değerlendirme
ve psikiyatri uzmanı muayenesi
sonucunda sürücülüğe engel bir durum bulunmadığını gösteren belgenin ibraz edilmesi,
Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının tamamının ödenmiş olması,
Varsa bekleme süresi
veya geçici geri alma süresinin
tamamlanmış olması şartları da aranacak.
İptal işlemlerini trafik zabıtası yapacak
Kanun teklifine göre, aday sürücü belgesinin iptal işlemleri, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında görev ve yetkileri belirlenen trafik zabıtası tarafından gerçekleştirilecek.