Sağlık Bakanlığı'ndan son 2 yıla dair açıklama: Randevu bekleyen vatandaş sayısında yüzde 92 oranında düşüş sağlandı
21:56 05.07.2026 (güncellendi: 22:01 05.07.2026)
© AASağlık Bakanlığı
© AA
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Sağlık Bakanlığı, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda son 2 yıla ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanlığı MHRS sisteminde randevu bekleyen kişi sayısında yüzde 92 oranında rekor düşüş yaşandığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda son iki yılda hayata geçirilen kapsamlı uygulamaları ve elde edilen verileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre hayata geçirilen çalışmalara dair öne çıkan başlıklar şu şekilde:
"Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) bekleyen randevu talebi sayısı yaklaşık 4 milyondan 322 bin seviyesine geriledi. Bu düzenlemeyle randevu bekleyen vatandaş sayısında yüzde 92 oranında düşüş sağlandı. Genel sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı ise son bir yılda 6.2 puanlık artışla yüzde 69.4'e ulaştı."
Birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla son iki yılda 126 yeni Sağlıklı Hayat Merkezi ve 598 Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ile 100 adet ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisi inşa edildi. Türkiye genelindeki hizmet noktası 348 Sağlıklı Hayat Merkezi ve 8 bin 350 ASM'ye ulaştı.
Koruyucu sağlık çalışmaları kapsamında 45 milyon vatandaşa kronik hastalık taraması yapıldı; 12 milyon kişiye ilk kez tanı konularak tedavi süreci başlatıldı.
"Ulusal Kanser Tarama Programı" kapsamında vatandaşlara 99 milyon davet SMS'i gönderildi.
Sigara bırakma polikliniklerinin sayısı 3 kat artarak 1577'ye yükseldi ve 497 bin 622 muayene yapıldı. ALO 171 hattı 888 bin, mobil ekipler ise 875 bin vatandaşa hizmet verdi. ALO 191 hattı üzerinden de 581 bin kişiye rehberlik sağlandı.
ASELSAN tarafından geliştirilen ve klinik çalışmaları TÜSEB tarafından yapılan yerli kalp-akciğer makinesi "LIFELINE HLM", Ankara Bilkent Şehir Hastanesindeki bir açık kalp ameliyatında ilk kez başarıyla kullanıldı.
Hematolojik kanserlerde kullanılan CAR-T hücre tedavisi tamamen yerli imkanlarla geliştirildi. Etlik Şehir Hastanesi'nde ilk kez uygulanan bu tedaviyle bugüne kadar 12 hasta sağlığına kavuştu.
Meme kanserinin erken teşhisi için geliştirilen Mamografi Tarama Raporlama Sistemi ile 2024'ten bu yana 2 milyondan fazla tarama sonucu değerlendirildi.
Teknoloji transferiyle üretilen hepatit A aşısı 81 ilde kullanıma sunuldu. Suçiçeği aşısı, Altı Bileşenli Karma Aşı ve gebelere yönelik Tdab aşısı da programa dahil edildi.
'Aylık organ bağış sayısı 2 bin 500'den 14 bine yükseldi'
"e-Devlet ve e-Nabız entegrasyonuyla başlatılan dijital organ bağışı uygulaması sayesinde 136 bin 884 vatandaş bağışçı oldu; aylık organ bağış sayısı 2 bin 500'den 14 bine yükseldi. e-Nabız'a eklenen "İlacım Nerede?" uygulaması ise aylık ortalama 900 bin vatandaşı reçetesindeki ilaçların bulunduğu eczanelere yönlendirdi. Son iki yılda 782 yeni ilaç daha geri ödeme kapsamına alındı."
2025'te düzenlenen 'İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa Kampanyası' ile vatandaşlar toplamda yaklaşık 513 bin kilo verdi. Bu çalışma, "Hareket Yaşını Öğren Sağlıklı Yaşa Kampanyası" ile devam ettiriliyor. Ayrıca, 1 milyon 723 bin anne adayına gebelik eğitimi verilirken, "Her Gebeye Ebe" uygulaması kapsamında koordinatör ebeler 722 bin 629 gebeye rehberlik etti.