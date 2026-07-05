https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/saglik-bakanligindan-son-2-yila-dair-aciklama-randevu-bekleyen-vatandas-sayisinda-yuzde-92-oraninda-1107022699.html

Sağlık Bakanlığı'ndan son 2 yıla dair açıklama: Randevu bekleyen vatandaş sayısında yüzde 92 oranında düşüş sağlandı

Sağlık Bakanlığı'ndan son 2 yıla dair açıklama: Randevu bekleyen vatandaş sayısında yüzde 92 oranında düşüş sağlandı

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda son 2 yıla ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanlığı MHRS sisteminde randevu... 05.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-05T21:56+0300

2026-07-05T21:56+0300

2026-07-05T22:01+0300

sağlık bakanlığı

türki̇ye

merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)

kemal memişoğlu

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Sağlık Bakanlığı, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda son iki yılda hayata geçirilen kapsamlı uygulamaları ve elde edilen verileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre hayata geçirilen çalışmalara dair öne çıkan başlıklar şu şekilde:"Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) bekleyen randevu talebi sayısı yaklaşık 4 milyondan 322 bin seviyesine geriledi. Bu düzenlemeyle randevu bekleyen vatandaş sayısında yüzde 92 oranında düşüş sağlandı. Genel sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı ise son bir yılda 6.2 puanlık artışla yüzde 69.4'e ulaştı."Birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla son iki yılda 126 yeni Sağlıklı Hayat Merkezi ve 598 Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ile 100 adet ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisi inşa edildi. Türkiye genelindeki hizmet noktası 348 Sağlıklı Hayat Merkezi ve 8 bin 350 ASM'ye ulaştı.'Aylık organ bağış sayısı 2 bin 500'den 14 bine yükseldi'"e-Devlet ve e-Nabız entegrasyonuyla başlatılan dijital organ bağışı uygulaması sayesinde 136 bin 884 vatandaş bağışçı oldu; aylık organ bağış sayısı 2 bin 500'den 14 bine yükseldi. e-Nabız'a eklenen "İlacım Nerede?" uygulaması ise aylık ortalama 900 bin vatandaşı reçetesindeki ilaçların bulunduğu eczanelere yönlendirdi. Son iki yılda 782 yeni ilaç daha geri ödeme kapsamına alındı."2025'te düzenlenen 'İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa Kampanyası' ile vatandaşlar toplamda yaklaşık 513 bin kilo verdi. Bu çalışma, "Hareket Yaşını Öğren Sağlıklı Yaşa Kampanyası" ile devam ettiriliyor. Ayrıca, 1 milyon 723 bin anne adayına gebelik eğitimi verilirken, "Her Gebeye Ebe" uygulaması kapsamında koordinatör ebeler 722 bin 629 gebeye rehberlik etti.

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sağlık bakanlığı, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs), kemal memişoğlu