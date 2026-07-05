https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/rusya-ve-cinden-sari-denizde-genis-kapsamli-ortak-tatbikat-1107009357.html

Rusya ve Çin'den Sarı Deniz'de geniş kapsamlı ortak tatbikat

Rusya ve Çin'den Sarı Deniz'de geniş kapsamlı ortak tatbikat

Sputnik Türkiye

Rusya'ya ait Pasifik Filosu, Deniz İşbirliği-2026 tatbikatı kapsamında Çin'in Qingdao kentine ulaştı. Yarın başlayacak olan ortak manevralar, iki ülkenin... 05.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-05T10:22+0300

2026-07-05T10:22+0300

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ortak tatbikat

varyag

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Rusya Pasifik Filosu'na bağlı bir gemi müfrezesi, Çin ile gerçekleştirilecek ortak tatbikat için Qingdao'daki deniz üssüne intikal etti. 6-13 Temmuz tarihleri arasında Sarı Deniz sularında icra edilecek olan Deniz İşbirliği 2026 tatbikatı, iki donanmanın yıllık işbirliği planları çerçevesinde yürütülecek.Ortak operasyonlar icra edilecekRusya ve Çin donanmaları, deniz havacılığının da desteğiyle kurtarma operasyonları, denizaltı savunma harbi, hava savunması ve ortak topçu atışları üzerine eğitim gerçekleştirecek. Rusya'nın Varyag kruvazörü, Rezkiy korveti, Ufa denizaltısı ve Igor Belousov kurtarma gemisi ile temsil edildiği tatbikatta, Çin donanması da Anshan ve Kaifeng destroyerleri, Wuhu fırkateyni, bir Yuan sınıfı denizaltı ve destek gemileriyle yer alıyor.Çin Savunma Bakanlığı, tatbikatın temel amacını güvenlik sorunlarına ortaklaşa yanıt vermek ve bölgesel barış ile istikrarı korumak olarak açıkladı. Xinhua haber ajansı ise tatbikatın sona ermesinin ardından, her iki ülkeye ait bazı unsurların Pasifik sularında ortak devriye görevine çıkacağını duyurdu.

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i̇gor belousov, rusya, kaifeng, rusya pasifik filosu, çin, ortak tatbikat, varyag