Kim Jong-un, Kang Kon muhribinden gerçekleştirilen stratejik füze testini denetledi
© Fotoğraf : KCNAThe destroyer Kang Kon on Friday conducted a test-fire of strategic cruise missile and a test of major weapon systems such as naval artillery, automatic machine guns and electronic warfare means under its plan to assess and test the performance of its combat systems. The respected Comrade Kim Jong-un, General Secretary of the Workers' Party of Korea and President of the State Affairs of the Democratic People's Republic of Korea, oversaw the tests.
© Fotoğraf : KCNA
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Kim Jong-un, Kang Kon isimli muhribin stratejik seyir füzesi ve muharebe sistemleri testlerini yerinde takip etti. Ülkenin deniz gücünü artırmayı hedefleyen Kim, geminin iki ay içinde donanma envanterine alınması talimatını verdi.
Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kang Kon muhribinde gerçekleştirilen kapsamlı savaş sistemi testlerine katıldı.
Denemeler sırasında stratejik seyir füzesi fırlatılırken, geminin topçu bataryaları, otomatik makineli tüfekleri, elektronik harp donanımları ve hedef tespit yetenekleri gibi çeşitli muharebe unsurları mercek altına alındı.
Denemeler sırasında stratejik seyir füzesi fırlatılırken, geminin topçu bataryaları, otomatik makineli tüfekleri, elektronik harp donanımları ve hedef tespit yetenekleri gibi çeşitli muharebe unsurları mercek altına alındı.
Donanma gücüne vurgu yaptı
Muhribin denizaltı ve hava savunma sistemleri ile taarruz kapasitesini doğruladığını belirten Kim, elde edilen sonuçların ülkenin kendi deniz muharebe sistemini geliştirme konusundaki güvenini pekiştirdiğini ifade etti.
Kuzey Kore'nin muharip caydırıcılığını daha da güçlendirme ihtiyacına dikkat çeken Kim, ülkesinin mutlak bir güce sahip olma konusundaki siyasi iradesini ve kararlılığını ortaya koyacağını vurguladı.
Test sürecinin tamamlanması için yetkililere talimat veren Kim Jong-un, Kang Kon muhribinin en geç iki ay içerisinde aktif olarak donanma hizmetine girmesi gerektiğini belirtti.
Kuzey Kore'nin muharip caydırıcılığını daha da güçlendirme ihtiyacına dikkat çeken Kim, ülkesinin mutlak bir güce sahip olma konusundaki siyasi iradesini ve kararlılığını ortaya koyacağını vurguladı.
Test sürecinin tamamlanması için yetkililere talimat veren Kim Jong-un, Kang Kon muhribinin en geç iki ay içerisinde aktif olarak donanma hizmetine girmesi gerektiğini belirtti.