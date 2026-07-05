https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/kim-jong-un-kang-kon-muhribinden-gerceklestirilen-stratejik-fuze-testini-denetledi-1107012251.html

Kim Jong-un, Kang Kon muhribinden gerçekleştirilen stratejik füze testini denetledi

Kim Jong-un, Kang Kon muhribinden gerçekleştirilen stratejik füze testini denetledi

Sputnik Türkiye

Kim Jong-un, Kang Kon isimli muhribin stratejik seyir füzesi ve muharebe sistemleri testlerini yerinde takip etti. Ülkenin deniz gücünü artırmayı hedefleyen... 05.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-05T11:38+0300

2026-07-05T11:38+0300

2026-07-05T11:38+0300

dünya

kim jong-un

kuzey kore

füze

test

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Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kang Kon muhribinde gerçekleştirilen kapsamlı savaş sistemi testlerine katıldı. Denemeler sırasında stratejik seyir füzesi fırlatılırken, geminin topçu bataryaları, otomatik makineli tüfekleri, elektronik harp donanımları ve hedef tespit yetenekleri gibi çeşitli muharebe unsurları mercek altına alındı.Donanma gücüne vurgu yaptıMuhribin denizaltı ve hava savunma sistemleri ile taarruz kapasitesini doğruladığını belirten Kim, elde edilen sonuçların ülkenin kendi deniz muharebe sistemini geliştirme konusundaki güvenini pekiştirdiğini ifade etti. Kuzey Kore'nin muharip caydırıcılığını daha da güçlendirme ihtiyacına dikkat çeken Kim, ülkesinin mutlak bir güce sahip olma konusundaki siyasi iradesini ve kararlılığını ortaya koyacağını vurguladı.Test sürecinin tamamlanması için yetkililere talimat veren Kim Jong-un, Kang Kon muhribinin en geç iki ay içerisinde aktif olarak donanma hizmetine girmesi gerektiğini belirtti.

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kuzey kore

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