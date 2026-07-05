Paşinyan seçimlerin ardından Rusya'ya ilk ziyaretini yapacak: Başbakan Mişustin'le görüşecek
© Sputnik / POOLNikol Paşinyan
© Sputnik / POOL
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Haziran başında yapılan seçimleri kazanan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya'ya giderek temaslarda bulunacak.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, 16. Uluslararası Sanayi Fuarı 'Innoprom' kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelecek.
Paşinyan'ın seçimlerin ardından Rusya'ya gerçekleştireceği bu ilk ziyarette, ikili ilişkilerin ve bölgesel işbirliğinin masaya yatırılması bekleniyor.
Yarın Yekaterinburg'da başlayacak olan fuarda Başbakan Mişustin, Paşinyan'ın yanı sıra Belarus Başbakanı Aleksandr Turçin ve Kırgızistan Başbakan Yardımcısı ve Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Adılbek Kasımaliyev ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
Fuar kapsamında yürütülecek diplomatik temaslar, yarın düzenlenecek olan genel oturumla genişleyecek. Fuarın genel oturumuna Mişustin, Kasımaliyev, Paşinyan ve Turçin'in yanı sıra Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov da katılım sağlayacak.
Paşinyan'ın seçimlerin ardından Rusya'ya gerçekleştireceği bu ilk ziyarette, ikili ilişkilerin ve bölgesel işbirliğinin masaya yatırılması bekleniyor.
Yarın Yekaterinburg'da başlayacak olan fuarda Başbakan Mişustin, Paşinyan'ın yanı sıra Belarus Başbakanı Aleksandr Turçin ve Kırgızistan Başbakan Yardımcısı ve Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Adılbek Kasımaliyev ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
Fuar kapsamında yürütülecek diplomatik temaslar, yarın düzenlenecek olan genel oturumla genişleyecek. Fuarın genel oturumuna Mişustin, Kasımaliyev, Paşinyan ve Turçin'in yanı sıra Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov da katılım sağlayacak.
Mişustin ve Paşinyan'dan Innoprom öncesi diplomasi trafiği
Mişustin ve Paşinyan'ın Yekaterinburg'da gerçekleştireceği görüşme öncesinde taraflar arasındaki diplomatik temaslar hız kazandı.
Temmuz ayı başında ikili arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından başbakanların ticaret ve ekonomik kısıtlamalar konusunu gündeme taşıması bekleniyor. Haziran ayı sonunda yaptığı açıklamada Rusya'nın Ermenistan'a uyguladığı ticari kısıtlamalara değinen Başbakan Paşinyan, bu konuyu Mişustin ile gerçekleştirecekleri görüşmede ele almayı hedeflediğini belirtmişti.
Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mnatsakan Safaryan da 1 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Erivan'ın Moskova ile diyaloğu sürdürmeye istekli olduğunu ve yakın gelecekte temasların gerçekleşmesini beklediklerini ifade etmişti.
Temmuz ayı başında ikili arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından başbakanların ticaret ve ekonomik kısıtlamalar konusunu gündeme taşıması bekleniyor. Haziran ayı sonunda yaptığı açıklamada Rusya'nın Ermenistan'a uyguladığı ticari kısıtlamalara değinen Başbakan Paşinyan, bu konuyu Mişustin ile gerçekleştirecekleri görüşmede ele almayı hedeflediğini belirtmişti.
Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mnatsakan Safaryan da 1 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Erivan'ın Moskova ile diyaloğu sürdürmeye istekli olduğunu ve yakın gelecekte temasların gerçekleşmesini beklediklerini ifade etmişti.