https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/netanyahu-hristiyan-koyleri-israile-ilhak-edilmeyi-talep-etti-1107022166.html
Netanyahu: Hristiyan köyleri, İsrail'e ilhak edilmeyi talep etti
Netanyahu: Hristiyan köyleri, İsrail'e ilhak edilmeyi talep etti
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Orta Doğu'daki Hristiyan toplulukların korunmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Netanyahu, Lübnan'daki bazı Hristiyan... 05.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-05T20:32+0300
2026-07-05T20:32+0300
2026-07-05T20:32+0300
dünya
i̇srail
abd
gazze
hristiyan
lübnan
güney lübnan
savaş
barış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/19/1106783678_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_452f99983fbe2d6e8b8d6516430ec582.jpg
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Amerikan basınına verdiği röportajda ABD ve İsrail arasındaki ilişkileri değerlendirdi. ABD'nin İsrail'den, İsrail'in de ABD'den daha büyük bir müttefiki olmadığını söyleyen Netanyahu, "Vakaların yüzde 99'unda aynı görüşteyiz. Ancak her ailede ve her yakın dostlukta olduğu gibi zaman zaman anlaşmazlıklar yaşanıyor ve bunları açık şekilde konuşuyoruz" dedi.Orta Doğu hakkında konuşan Netanyahu, "Müttefiklerimize de sahip çıkıyoruz, özellikle de Orta Doğu'daki Hristiyanlara. Lübnan'daki bazı Hristiyan köyleri, İsrail'e ilhak edilmeyi talep etti. Orta Doğu'daki Hristiyanları biz koruyoruz" açıklamasında bulundu.ABD ve İsrail'in aynı hedef doğrultusunda hareket ettiğini savunan Netanyahu, ''İran'ın nükleer silah programından vazgeçmesini istiyoruz. Zenginleştirilmiş nükleer materyalin ülkeden çıkarılmasını ve uranyum zenginleştirme tesislerinin sökülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.İsrail'in sürekli savaş halinde olduğu yönündeki eleştirileri de reddeden Netanyahu, "Başkan Trump'la birlikte dört barış anlaşmasına imza attık. Lübnan anlaşması da gelecekte daha fazla barış anlaşmasının mümkün olduğunu gösteriyor" dedi.Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına ilişkin de konuşan Netanyahu, ''Gazze silahsızlandırılmadan ve askerden arındırılmadan yeniden inşa edilmeyecek" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/israil-netanyahu-ile-trump-yakin-zamanda-bir-araya-gelecek-1106989552.html
i̇srail
abd
gazze
lübnan
güney lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/19/1106783678_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_35ee3cdbcb2f294de021ac16098ed958.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇srail, abd, gazze, hristiyan, lübnan, güney lübnan, savaş, barış
i̇srail, abd, gazze, hristiyan, lübnan, güney lübnan, savaş, barış
Netanyahu: Hristiyan köyleri, İsrail'e ilhak edilmeyi talep etti
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Orta Doğu'daki Hristiyan toplulukların korunmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Netanyahu, Lübnan'daki bazı Hristiyan köylerinin İsrail'e ilhak edilme talebinde bulunduğunu öne sürdü.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Amerikan basınına verdiği röportajda ABD ve İsrail arasındaki ilişkileri değerlendirdi.
ABD'nin İsrail'den, İsrail'in de ABD'den daha büyük bir müttefiki olmadığını söyleyen Netanyahu, "Vakaların yüzde 99'unda aynı görüşteyiz. Ancak her ailede ve her yakın dostlukta olduğu gibi zaman zaman anlaşmazlıklar yaşanıyor ve bunları açık şekilde konuşuyoruz" dedi.
Orta Doğu hakkında konuşan Netanyahu, "Müttefiklerimize de sahip çıkıyoruz, özellikle de Orta Doğu'daki Hristiyanlara. Lübnan'daki bazı Hristiyan köyleri, İsrail'e ilhak edilmeyi talep etti. Orta Doğu'daki Hristiyanları biz koruyoruz" açıklamasında bulundu.
ABD ve İsrail'in aynı hedef doğrultusunda hareket ettiğini savunan Netanyahu, ''İran'ın nükleer silah programından vazgeçmesini istiyoruz. Zenginleştirilmiş nükleer materyalin ülkeden çıkarılmasını ve uranyum zenginleştirme tesislerinin sökülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
İsrail'in sürekli savaş halinde olduğu yönündeki eleştirileri de reddeden Netanyahu, "Başkan Trump'la birlikte dört barış anlaşmasına imza attık. Lübnan anlaşması da gelecekte daha fazla barış anlaşmasının mümkün olduğunu gösteriyor" dedi.
Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına ilişkin de konuşan Netanyahu, ''Gazze silahsızlandırılmadan ve askerden arındırılmadan yeniden inşa edilmeyecek" açıklamasında bulundu.