https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/netanyahu-hristiyan-koyleri-israile-ilhak-edilmeyi-talep-etti-1107022166.html

Netanyahu: Hristiyan köyleri, İsrail'e ilhak edilmeyi talep etti

Netanyahu: Hristiyan köyleri, İsrail'e ilhak edilmeyi talep etti

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Orta Doğu'daki Hristiyan toplulukların korunmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Netanyahu, Lübnan'daki bazı Hristiyan... 05.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-05T20:32+0300

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Amerikan basınına verdiği röportajda ABD ve İsrail arasındaki ilişkileri değerlendirdi. ABD'nin İsrail'den, İsrail'in de ABD'den daha büyük bir müttefiki olmadığını söyleyen Netanyahu, "Vakaların yüzde 99'unda aynı görüşteyiz. Ancak her ailede ve her yakın dostlukta olduğu gibi zaman zaman anlaşmazlıklar yaşanıyor ve bunları açık şekilde konuşuyoruz" dedi.Orta Doğu hakkında konuşan Netanyahu, "Müttefiklerimize de sahip çıkıyoruz, özellikle de Orta Doğu'daki Hristiyanlara. Lübnan'daki bazı Hristiyan köyleri, İsrail'e ilhak edilmeyi talep etti. Orta Doğu'daki Hristiyanları biz koruyoruz" açıklamasında bulundu.ABD ve İsrail'in aynı hedef doğrultusunda hareket ettiğini savunan Netanyahu, ''İran'ın nükleer silah programından vazgeçmesini istiyoruz. Zenginleştirilmiş nükleer materyalin ülkeden çıkarılmasını ve uranyum zenginleştirme tesislerinin sökülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.İsrail'in sürekli savaş halinde olduğu yönündeki eleştirileri de reddeden Netanyahu, "Başkan Trump'la birlikte dört barış anlaşmasına imza attık. Lübnan anlaşması da gelecekte daha fazla barış anlaşmasının mümkün olduğunu gösteriyor" dedi.Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına ilişkin de konuşan Netanyahu, ''Gazze silahsızlandırılmadan ve askerden arındırılmadan yeniden inşa edilmeyecek" açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/israil-netanyahu-ile-trump-yakin-zamanda-bir-araya-gelecek-1106989552.html

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