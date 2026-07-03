https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/israil-netanyahu-ile-trump-yakin-zamanda-bir-araya-gelecek-1106989552.html

İsrail: Netanyahu ile Trump ‘yakın zamanda’ bir araya gelecek

İsrail: Netanyahu ile Trump ‘yakın zamanda’ bir araya gelecek

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, ‘yakın bir zamanda’ ABD'de bir araya gelme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

2026-07-03T20:22+0300

2026-07-03T20:22+0300

2026-07-03T20:22+0300

dünya

donald trump

haberler

muhammed bakır kalibaf

benyamin netanyahu

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İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu ve Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede Netanyahu'nun, Trump'ı ABD'nin 250. Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik ettiği aktarıldı.Netanyahu'nun ayrıca Trump'a "ABD’nin küresel özgürlüğün garantörü olduğunu ve İsrail'in iki ülke arasındaki yakın bağı büyük bir takdirle karşıladığını" söylediği aktarılan açıklamada, ikilinin yakın gelecekte ABD'de bir araya gelme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.Trump-Netanyahu ilişkisi gergin mi? ABD-İran mutabakatı, Tel Aviv yönetimini rahatsız ederken ABD Başkanı Trump, özellikle Lübnan konusundaki tutumu nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu'yu sert dille eleştirmişti.Basına yansıyan haberlerde, ikili arasındaki ilişkilerin gergin olduğuna dikkat çekilmişti. Bugün New York Times'ta yayınlanan habere göre Washington, İsrail'in İranlı yetkililer Muhammed Bakır Kalibaf ve Abbas Arakçi'yi 'hedef almasından endişe ediyor.'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/sputnik-analizi-israil-abdnin-onayi-olmadan-kalibafi-hedef-aliyor-1106989161.html

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donald trump, haberler, muhammed bakır kalibaf, benyamin netanyahu