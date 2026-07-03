Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/israil-netanyahu-ile-trump-yakin-zamanda-bir-araya-gelecek-1106989552.html
İsrail: Netanyahu ile Trump ‘yakın zamanda’ bir araya gelecek
İsrail: Netanyahu ile Trump ‘yakın zamanda’ bir araya gelecek
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, ‘yakın bir zamanda’ ABD'de bir araya gelme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.
2026-07-03T20:22+0300
2026-07-03T20:22+0300
dünya
donald trump
haberler
muhammed bakır kalibaf
benyamin netanyahu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100136301_0:49:1743:1029_1920x0_80_0_0_de1db8712629ed83ed317746b005a20d.png
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu ve Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede Netanyahu'nun, Trump'ı ABD'nin 250. Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik ettiği aktarıldı.Netanyahu'nun ayrıca Trump'a "ABD’nin küresel özgürlüğün garantörü olduğunu ve İsrail'in iki ülke arasındaki yakın bağı büyük bir takdirle karşıladığını" söylediği aktarılan açıklamada, ikilinin yakın gelecekte ABD'de bir araya gelme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.Trump-Netanyahu ilişkisi gergin mi? ABD-İran mutabakatı, Tel Aviv yönetimini rahatsız ederken ABD Başkanı Trump, özellikle Lübnan konusundaki tutumu nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu'yu sert dille eleştirmişti.Basına yansıyan haberlerde, ikili arasındaki ilişkilerin gergin olduğuna dikkat çekilmişti. Bugün New York Times'ta yayınlanan habere göre Washington, İsrail'in İranlı yetkililer Muhammed Bakır Kalibaf ve Abbas Arakçi'yi 'hedef almasından endişe ediyor.'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/sputnik-analizi-israil-abdnin-onayi-olmadan-kalibafi-hedef-aliyor-1106989161.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100136301_154:0:1589:1076_1920x0_80_0_0_20833f8d70c6b9cfaabbc15c2092c6da.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, haberler, muhammed bakır kalibaf, benyamin netanyahu
donald trump, haberler, muhammed bakır kalibaf, benyamin netanyahu

İsrail: Netanyahu ile Trump ‘yakın zamanda’ bir araya gelecek

20:22 03.07.2026
© AP PhotoTrump ve Netanyahu
Trump ve Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
© AP Photo
Abone ol
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, ‘yakın bir zamanda’ ABD'de bir araya gelme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu ve Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Netanyahu'nun, Trump'ı ABD'nin 250. Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik ettiği aktarıldı.
Netanyahu'nun ayrıca Trump'a "ABD’nin küresel özgürlüğün garantörü olduğunu ve İsrail'in iki ülke arasındaki yakın bağı büyük bir takdirle karşıladığını" söylediği aktarılan açıklamada, ikilinin yakın gelecekte ABD'de bir araya gelme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Trump-Netanyahu ilişkisi gergin mi?

ABD-İran mutabakatı, Tel Aviv yönetimini rahatsız ederken ABD Başkanı Trump, özellikle Lübnan konusundaki tutumu nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu'yu sert dille eleştirmişti.
Basına yansıyan haberlerde, ikili arasındaki ilişkilerin gergin olduğuna dikkat çekilmişti. Bugün New York Times'ta yayınlanan habere göre Washington, İsrail'in İranlı yetkililer Muhammed Bakır Kalibaf ve Abbas Arakçi'yi 'hedef almasından endişe ediyor.'
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
DÜNYA
Sputnik analizi: İsrail, ABD’nin onayı olmadan Kalibaf’ı hedef alıyor
19:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала